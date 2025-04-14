«В Казани есть положительный тренд на экспериментальность»: Алексей Степанцов — о театральной сфере города

Директор «Молодежного театра на Булаке» рассказал, как в индустрии сочетаются классика и новизна

Фото: Динар Фатыхов

«Наша основная проблема — это то, что мы находимся в аренде. У нас нет собственного помещения, и из этого вытекают другие сложности», — рассказал директор «Молодежного театра на Булаке» Алексей Степанцов. В этом году учреждение отмечает свой 15-летний юбилей — за это время оно успело разрастись и научиться справляться со сложностями. О взлетах и падениях независимого театра и культурной сфере Татарстана в интервью «Реальному времени» рассказал директор заведения Алексей Степанцов.

«15 лет существования театра — уже великое достижение»

— В этом году театр отмечает свой юбилей — ему исполнилось 15 лет. Расскажите, что произошло за это время?

— За эти 15 лет произошла масса грандиозных событий. Во-первых, 15 лет существования коммерческого не государственного театра — это уже великое достижение. Этим мало кто может похвастаться, потому что это очень непросто. Не имея никакой поддержки — ни государственной, ни партнерской — жить на самообеспечении, развиваться трудно.

— С какими основными проблемами пришлось столкнуться?

— Наша основная проблема — это то, что мы находимся в аренде. У нас нет собственного помещения, и из этого вытекают другие сложности. Когда случилась пандемия, деятельность была прекращена, работать стало запрещено. При этом аренду и зарплаты никто не отменял, и мы должны были как-то искать выход. Затем ограничили посещение массовых мероприятий, ввели QR-коды. Это естественным образом отразилось на работе и доходе театра.

Это самая большая сложность, которую мы смогли пережить. В итоге мы как театр не закрылись: наши двери были закрыты, но мы работали онлайн и были на связи со зрителями в соцсетях — снимали видео и прочее. После того как разрешили возобновить общественную работу, наш театр начал активно показывать спектакли, а зритель активно ходить — у нас полные залы.

Наша основная проблема — это то, что мы находимся в аренде. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также из отсутствия своего здания вытекает другая сложность: поскольку собственники периодически менялись, а мы оставались, был риск, что мы не сойдемся по арендной плате, и тогда нас просто попросят уйти. Тогда мы писали петицию с просьбой о помощи, о предоставлении помещения. Конечно, мы хотели остаться здесь, поэтому просили о всевозможных мерах поддержки. Но в итоге мы договорились с собственником, и по сей день живем тут, платим аренду. Пусть она и очень высокая. В связи с высокими банковскими ставками выкупить здание не представляется возможным.

— Как расширялся театр эти 15 лет?

— У нас открылся камерный молодежный оркестр из выпускников Казанской консерватории. Они дают регулярные концерты, которые тоже имеют успех. Руководителем оркестра является Дмитрий Чирков.

Кроме того, мы открыли студию по театральному мастерству для всех возрастов. Там от мала до велика занимаются и дети, и родители, и бабушки-дедушки. Дальше мы ставим спектакли с ними, продаем на них билеты. На определенный срок ученики становятся настоящими артистами. Кто-то хочет продолжить и получает квалификацию, поступает в учебное заведение.

«Студийцы» при обучении очень сильно раскрываются и часто приходят к тому, что занятия в театре открывают огромный горизонт. К нам приходят и в 30, и в 70 лет. Они открывают второе дыхание к жизни.

Кроме того, мы открыли студию по театральному мастерству для всех возрастов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего приходят подростки с 10 до 16 и взрослые с 18 до 35. Кто-то очень закрыт, замкнут, не может высказаться или всю жизнь хотел петь, но стеснялся. Здесь есть возможность раскрыться и выразить то, что накопилось.

Прелесть студии в том, что ты приходишь к таким же людям, как ты сам. Эти занятия оказывают психологический эффект — это терапия. Человек раскрепощается и ведет себя по-другому. Человек становится гораздо увереннее по жизни.

— Бывало такое, что человек после курса оставался у вас в труппе?

— Да, такое было. Но они зачастую остаются для игры в массовых сценах, а для главных ролей необходимо иметь профессиональное актерское образование. Даже если ты одаренный человек, это замечательно, но на сцене должны играть профессионалы.

— Какие еще достижения можете отметить?

— Полтора года назад открылся наш филиал в Саранске. Там дела идут непросто, потому что город гораздо меньше, кадров там еще меньше. Найти сложно и актеров, и техников. Тем не менее мы не перестаем работать и стараемся развиваться.

Сейчас в репертуаре театра 4 спектакля — два из них премьерные.

— Почему филиал открылся именно в Саранске?

— Мы бывали там и поняли, что городу действительно этого не хватает. Не хватает досуга для молодежи — она уезжает из города. Молодые люди даже не знают, куда ходить по вечерам, сами нам рассказывали. А наш театр — это же образ жизни: на спектакль сходил, в студию записался, и пошло-поехало.

«Те, кто выбирают театр, понимают, что это семья»

— Театр создавался как площадка для самовыражения молодых профессионалов. Удается сохранять этот курс?

— Абсолютно. Наша история начиналась с этого. Первый спектакль показали выпускники Казанского театрального училища, и многие актеры и по сей день играют в наших спектаклях. Кто-то переквалифицировался в режиссера, кто-то работает на несколько театров. Каждый год мы пополняем труппу выпускниками культурных учебных заведений Казани.

Первый спектакль показали выпускники Казанского театрального училища, и многие актеры и по сей день играют в наших спектаклях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У нас 90% команды — это выпускники казанских учреждений. Если взять всех актеров, то их наберется до 50 человек.

Наш главный режиссер каждый год выпускает новый курс, и бывшие студенты постепенно входят в профессию. Сначала принимают участие в массовке, потом в основных спектаклях на роли побольше. Есть выпускники, которые с нами с самого основания.

— Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана, недавно говорила о дефиците технических специалистов в театрах. У вас он ощущается? Как в целом обстоят дела с кадрами?

— Техников действительно не хватает, а именно: художников по свету, звукорежиссеров, сценографов. Это большая проблема для Татарстана. Не хватает профессионалов. А если хороший профессионал и вырастает, то идет нарасхват. Либо его очень быстро забирают, либо он уезжает из Казани. Этот острый дефицит кадров, действительно, наша проблема. Мы обсуждали это с представителями разных театров Татарстана, и все заявляют о нехватке.

Мы имеем возможность проводить мероприятия и на своей площадке, и выезжать на гастроли. Но если в день проводится, например, пять мероприятий, нам затруднительно съездить даже в ближайший Зеленодольск из-за нехватки техников. Мы готовы их обучить, но не знаем, где найти.

— Получается, вузы выпускают недостаточно специалистов?

— Дело в том, что большое количество выпускников не идет в театр. Многие находят себя в прокате — они считают, что это более прибыльно. Но те, кто все же выбирают театр, понимают, что это семья. Они привыкают к этой семье и живут в ней.

Мы имеем возможность проводить мероприятия и на своей площадке, и выезжать на гастроли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А как дела обстоят в других театральных специальностях: хватает кадров?

— Что касается актеров, то есть проблемы с мужским полом. Женщин достаточно. Дело в том, что многие мужчины хотят сразу зарабатывать много, поэтому ищут дополнительные способы заработка. Из-за этого не получается полностью отдавать себя театральному ремеслу. А для того, чтобы стать успешным артистом, все-таки необходимо потратить время и силы, и, возможно, некоторое время пожить в безденежье. Не все к этому готовы.

«В театре рождается любовь»

— Если говорить про театральную сферу Казани в целом, какие тренды наблюдаются?

— На мой взгляд, существует позитивный тренд на экспериментальность. Театры не боятся экспериментировать. Все умудряются создавать что-то новое, красивое. Никто не стоит на месте. Даже если рассматривать классику, ее тоже подают со свежим взглядом. Получается зацепить даже самых юных зрителей. У нас, например, есть «Гамлет», который мы поставили с современной подачей. На него приходит много детей.

— Раньше экспериментировать боялись?

— Мне кажется, раньше все театры больше склонялись к классике. Сейчас же появляется все больше новых, молодых режиссеров, которым хочется поэкспериментировать. Они устали смотреть одно и то же от разных авторов.

На мой взгляд, существует позитивный тренд на экспериментальность. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В спектаклях появляются сплетения с современными технологиями. Кто-то и по сей день полностью это отрицает и хочет оставить на сцене только людей и предметы, а кто-то добавляет эффекты: и звуковые, и визуальные. Молодой современный человек очень наблюдательный из-за большого количества контента с разных уголков планеты. Поэтому он может привнести в проект что-то свежее.

При этом сколько оставлять в спектакле классики — это сугубо взгляд самого режиссера. Я являюсь руководителем театра, но концепцию спектакля оставляю за режиссером.

Очень хорошо, что есть и опытные взрослые режиссеры, и молодые. Это дает баланс разных видений. И эти видения могут конкурировать, а конкуренция — это всегда хорошо. Сейчас идет соперничество: кто больше удивит, кто лучше преподнесет того же «Гамлета». Здорово, когда одни и те же спектакли в разных театрах Казани показаны по-разному. Каждый режиссер вкладывает свое видение. Зрители могут пройтись по театрам и сделать для себя выбор: чья подача им понравилась больше. Вообще, советую ходить в театры. Тут рождается любовь!

— Какой в Казани зритель? Готов ли он к экспериментам?

— В Казани просто прекрасный зритель — вам об этом скажет любой артист. Если сюда приедет более-менее известная персона, она точно соберет весь зал, потому что зритель здесь очень отзывчивый, добрый, наблюдательный и любопытный. Он хочет увидеть все, готов к новому.

Наш народ очень хорошо воспринимает культурный досуг. Он любит и классику, и эксперименты.

В Казани просто прекрасный зритель — вам об этом скажет любой артист. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Так происходит не во всех городах?

— Конечно, есть города, в которых все не так. Я не буду их называть. Но все знают, что к театральным городам относятся, например, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Йошкар-Ола. В этих городах у людей принято ходить в театры — их с детства к этому приучают.

— Смотрите ли вы в сторону национальных спектаклей? Возможно, добавляете какие-то детали?

— У нас есть множество спектаклей, в которых затронуты разные конфессии и национальности — только в положительном ключе. Но на данный момент в репертуаре нет именно татарского национального спектакля. Мы уже не первый год думаем о том, чтобы его поставить. Но пока не можем определиться с концепцией.

«Никаких кардинальных проблем нет, а все остальное — это жизнь!»

— Как оцениваете результаты прошедшего года?

— Могу сказать, что сезон прошел успешно, мы работали без закрытий, даже летом. У нас произошло несколько интересных событий. Например, мы поставили эко-спектакль совместно с СИБУРом. Спектакль рассчитан как на детей, так и на взрослых. Для него была проделана большая работа. На премьеру приезжал народный артист Евгений Миронов.

Могу сказать, что сезон прошел успешно, мы работали без закрытий, даже летом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какие планы на ближайший год?

— Нам исполнилось 15 лет. Этот юбилей мы еще крупно не отметили, а отметить, конечно, надо. Мы арендуем большую площадку и проведем на ней праздник для всех наших зрителей. Также Минкульт Татарстана проведет оценку, и мы вручим нашим артистам определенные регалии.

Планируем провести праздник в начале сентября. Пока программа находится на стадии разработки.

— Как в целом оцениваете текущее положение театра?

— Все неплохо идет. У нас есть свои проблемы, связанные с финансированием. Нам, например, надо сделать ремонт, улучшить условия. Мы пытаемся найти средства, но как таковых спонсоров и партнеров у нас нет. Нам помогают зрители: где-то кто-то нашел кресло или пианино и принес нам. Работаем над тем, чтобы у нас появился постоянный партнер, и мы стали еще лучше. Мы пишем письма — это все, что остается.

Мы уже сформированный бренд, у нас есть продажи. У нас был контракт на генеральное партнерство с «Яндексом», они оказали свою финансовую поддержку. Сейчас идут переговоры по его продлению.

Мы обращались в разные государственные инстанции, но чем они могут помочь? Есть госгранты, мы принимаем в них участие. Так, например, мы и открыли филиал в Саранске.

Финансирование — это основная проблема, но даже с этим мы справляемся. Никаких кардинальных страшных трудностей нет. А все остальное — это жизнь! Поэтому — работаем!

