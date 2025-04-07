12 лет за аферу в ЖК «Победа»: в Казани осудили парочку, что ранее скрылась от силовиков в Бразилии

Фото: Ирина Плотникова

Обвинительный приговор по делу об афере на строительстве казанского ЖК «Победа» огласил сегодня Вахитовский суд Казани. Виновными в уводе имущества на 67 млн рублей на данном объекте признаны экс-директор казанской фирмы «Керами» Вероника Лебедева и директор фирмы «Стройкерамика» Денис Асфандьяров.

Лебедевой суд назначил 6 лет и 1 месяц колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, ее другу — 6 лет колонии со штрафом 400 тысяч, передает с места журналист «Реального времени».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Гражданский иск потерпевших суд удовлетворил частично — на 16,3 млн рублей. При этом указал в приговоре — ряд фигурирующих в деле квартир считать возвращенными потерпевшему.

В ходе прений гособвинитель Михаил Житлов запрашивал для подсудимой 7 лет, а для второго фигуранта — 6,5 года лишения свободы.

Вину оба отрицали, ссылаясь на гражданско-правовой характер отношений с застройщиком. Больше четырех лет они находились в международном розыске, поскольку в ноябре 2019-го нарушили меру пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий и покинули пределы РФ — накануне визита к следователю, который планировал предъявить окончательное обвинение.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В разговоре с «Реальным мнением» мать Асфандьярова поделилась информацией — податься в бега подследственные решились после слов одного из адвокатов о предстоящей посадке на 10 лет.

В 2023-м Интерпол нашел беглецов в Бразилии, но только в июне 2024-го по представлению Генпрокуратуры России обоих экстрадировали из Сан-Паулу на родину.

По версии силовиков, Лебедева как гендиректор ООО «Керами» и ее близкий друг, директор и совладелец фирмы «Стройкерамика» Асфандьяров злоупотребили доверием директора фирмы «ЖИК Строй», который заключил с «Керами» бартерные договоры — квартиры в обмен на поставку строительной плитки для строящегося ЖК. Так, поставщик получил и пустил в реализацию 29 квартир в новом комплексе, но свои обязательства, по мнению потерпевшего и следствия, не выполнил. Ущерб на финише следствия оценили в 67 млн рублей, на старте эксперты называли почти вдвое меньшую сумму.

Защита намерена обжаловать сегодняшний приговор, считая его жестким.