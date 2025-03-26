ФСК Регион сделает интересные предложения покупателям жилья в Татарстане
Представители ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК, примут участие в Ярмарке недвижимости — ключевом мероприятии в сфере жилья в Казани
Представители ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК, примут участие в Ярмарке недвижимости — ключевом мероприятии в сфере жилья в Казани с участием ведущих застройщиков и агентов. В центральном офисе Сбербанка 27 марта федеральный застройщик расскажет о своих проектах в Республике Татарстан и ответит на вопросы клиентов.
Все желающие смогут не только узнать о последних трендах строительной отрасли и ознакомиться с предложениями рынка, но и воспользоваться помощью профессионалов, подобрать для себя вариант квартиры, оформить заявку на ипотеку.
В частности, у посетителей появится возможность узнать больше о проектах ФСК Регион, включая клубный дом «Фриссон» в Казани на ул. Даурской и жилой комплекс «ФоРест»в пос. Октябрьский.
— Из-за обилия предложений информационное поле сегодня перенасыщено. Клиенту бывает сложно отделить действительно выгодные варианты от рядовых. Открытые мероприятия, предполагающие живое общение, позволяют человеку в приятной атмосфере глубже погрузиться в проект и разложить его преимущества по полочкам. Наши консультанты всегда рады внимательно выслушать каждый запрос и индивидуально подойти к подбору той самой квартиры, которая ответит даже самым взыскательным запросам, — говорит директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» ФСК Регион Евгений Мартынов.
Ярмарка недвижимости пройдет 27 марта с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Казань, Бутлерова, 44. Вход свободный. 16+
Реклама. ООО СЗ «КСТ»
Проектная декларация ЖК «Фриссон» — по ссылке
Проектная декларация ЖК «ФоРест» — по ссылке
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.