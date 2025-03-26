ФСК Регион сделает интересные предложения покупателям жилья в Татарстане

Представители ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК, примут участие в Ярмарке недвижимости — ключевом мероприятии в сфере жилья в Казани

Фото: пресс-служба ФСК Регион

Представители ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК, примут участие в Ярмарке недвижимости — ключевом мероприятии в сфере жилья в Казани с участием ведущих застройщиков и агентов. В центральном офисе Сбербанка 27 марта федеральный застройщик расскажет о своих проектах в Республике Татарстан и ответит на вопросы клиентов.

Все желающие смогут не только узнать о последних трендах строительной отрасли и ознакомиться с предложениями рынка, но и воспользоваться помощью профессионалов, подобрать для себя вариант квартиры, оформить заявку на ипотеку.

В частности, у посетителей появится возможность узнать больше о проектах ФСК Регион, включая клубный дом «Фриссон» в Казани на ул. Даурской и жилой комплекс «ФоРест»в пос. Октябрьский.

предоставлено пресс-службой «ФСК Регион»

— Из-за обилия предложений информационное поле сегодня перенасыщено. Клиенту бывает сложно отделить действительно выгодные варианты от рядовых. Открытые мероприятия, предполагающие живое общение, позволяют человеку в приятной атмосфере глубже погрузиться в проект и разложить его преимущества по полочкам. Наши консультанты всегда рады внимательно выслушать каждый запрос и индивидуально подойти к подбору той самой квартиры, которая ответит даже самым взыскательным запросам, — говорит директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» ФСК Регион Евгений Мартынов.

Ярмарка недвижимости пройдет 27 марта с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Казань, Бутлерова, 44. Вход свободный. 16+

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