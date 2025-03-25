В России может появиться единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий

Фото: Максим Платонов

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минстроя о создании единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и статью №2 в Жилищном кодексе.

Планируется, что реестр будет создан на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Органы госвласти и МСУ будут обязаны размещать в нем информацию о гражданах, имеющих право на улучшение жилищных условий, а также сведения о жилье, находящемся в собственности государства, субъектов и муниципальных образований.

Предполагается, что органы госвласти и местного самоуправления смогут получать необходимую информацию по запросам из реестра.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с сентября текущего года.

Ранее Минстрой России планировал обязать собственников ветхого жилья доплачивать за переселение.

Рената Валеева