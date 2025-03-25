Новости общества

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России может появиться единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий

10:27, 25.03.2025
В России может появиться единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий
Фото: Максим Платонов

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минстроя о создании единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и статью №2 в Жилищном кодексе.

Планируется, что реестр будет создан на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Органы госвласти и МСУ будут обязаны размещать в нем информацию о гражданах, имеющих право на улучшение жилищных условий, а также сведения о жилье, находящемся в собственности государства, субъектов и муниципальных образований.

Предполагается, что органы госвласти и местного самоуправления смогут получать необходимую информацию по запросам из реестра.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с сентября текущего года.

Ранее Минстрой России планировал обязать собственников ветхого жилья доплачивать за переселение.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоНедвижимость

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Евгением Уфимцевым — президентом Российского Союза Автостраховщиков
Официальные партнеры