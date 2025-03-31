Юрист рассказал, на какую поддержку могут рассчитывать малоимущие при приобретении жилья

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Органы местного самоуправления могут предоставить квартиру малоимущим гражданам на условиях социального найма. Об этом в беседе с RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

— Малоимущим гражданам может быть предоставлена квартира органами местного самоуправления на условиях социального найма. Для этого необходимо подтвердить низкий доход, нуждаемость в улучшении жилищных условий и встать на учет. Квартира предоставляется в порядке очереди, впоследствии недвижимость можно приватизировать и оформить в собственность, — пояснил он.

Также государство оказывает помощь детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей и жилья. Им могут предоставить квартиру или субсидию.

Для улучшения жилищных условий можно использовать и материнский капитал, добавил юрист. Этими средствами можно погасить ипотечный долг или оплатить первоначальный взнос, напомнил Виноградов.

Кроме того, граждане, живущие в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, могут рассчитывать на компенсацию для самостоятельной покупки новой квартиры или получения жилья взамен утраченного.

— Эта компенсация покрывает рыночную стоимость квартиры, расходы на переезд и не использованные на капремонт средства, — заключил Виноградов.

Елизавета Пуншева