«Одна взяла 27 кредитов»: среди жертв казанского альфонса появились жительница Ульяновска и мужчина

Фото: скриншот личного telegram-канала

Дело обвиняемого в серии брачных афер казанца Альберта Медведева вышло за пределы Татарстана. После первых публикаций о его аресте в СМИ в полицию обратились еще три заявительницы, включая жительницу Ульяновска. Таким образом, число потерпевших выросло до 21 человека, а предполагаемый ущерб достиг 45 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», среди 20 женщин также статус пострадавшего в этом деле получил и один мужчина. Причем в этом случае ни о какой любви и временной материальной помощи речи не идет. Этот потерпевший, по версии силовиков, имел неосторожность купить у Медведева автомобиль «Мазда», однако позже выяснил — машина в залоге у банка.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как рассказал сегодня на брифинге врио замминистра — начальник ГСУ МВД Татарстана Рустем Садыков, одна из жертв брачного афериста сначала заложила квартиру, а потом продала ее и в результате вынуждена жить с детьми буквально впроголодь — другие потерпевшие, объединившись, помогают ей. Дама похудела на 15 кг.

Еще одна женщина, ранее трудившаяся в банке, воспользовавшись служебным положением ради помощи «суженому», набрала 27 кредитов. В итоге денежную работу потеряла, ей, чтобы погасить обязательства перед банками, приходится вкалывать в двух местах. В том числе уборщицей.

Потерпевшим от 18 до 52 лет. Обвиняемому — 40. Он уроженец Буинска, ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, незаконный оборот наркотиков, грабежи и угон. Имеет непогашенную судимость за аферы под предлогом оказания юридических услуг. В числе обманутых сожительница, которая поселила Медведева в своей квартире — также в надежде на будущую счастливую семейную жизнь.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным полиции, обвиняемый «охотился» на женщин на парковке ТЦ «Мега», в кафе и на сайтах знакомств, представлялся успешным бизнесменом, говорил, якобы занимается перегоном иномарок из Армении. Выбирал незамужних дам интеллигентных и денежных профессий, в идеале — разведенных. Изображал влюбленность и серьезные намерения, не просто дарил подарки, а окружал заботой — помогал с ремонтом авто, домашними делами, оформлением ипотеки. Когда женщина верила, что вот оно — счастье, рассказывал о временных затруднениях в бизнесе и с готовностью принимал денежную помощь, обещая вернуть средства в кратчайшие сроки.

Сожительница в итоге лишилась квартиры, ее ущерб предварительно оценен в 11 млн рублей. Примечательно, что все вскрытые на сегодняшний день аферы были совершены всего за четыре месяца. В данный момент Медведев находится под стражей.

«Это не первое уголовное дело брачных аферистов на моей памяти, но такого, чтобы выжимать своих жертв буквально досуха, еще не было», — говорит полковник Садыков.

Сегодня же на брифинге главный следователь МВД Татарстана раскрыл доходы казанских порномоделей, его зам рассказал о кражах на 47 млн рублей с вертолетного завода. Там же выяснилось — ущерб по делу веб-университета Urban может достигнуть 1 млрд рублей, уже поданы 4 тысячи заявлений со всей России и даже из Вьетнама.