Бывшего главу Тукаевского района Фаила Камаева будут судить в Челнах

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о финале расследования уголовного дела бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева. Прокуратура уже утвердила его окончательное обвинение, и в ближайшее время материалы будут направлены в Набережночелнинский горсуд.

Напомним, на старте расследования главу заключили под стражу и за несколько месяцев вменили получение пяти взяток. Однако позже следователи переквалифицировали три коррупционных состава на должностные, а размер двух оставшихся взяток после проведения оценочных экспертиз сократился с особо крупного до крупного. Переквалификация произошла на фоне заключения досудебного соглашения Камаева с силовиками, после чего ему смягчили и меру пресечения.

Как ранее сообщал адвокат обвиняемого Евгений Котов, с 1,3 млн почти до 800 тысяч рублей после экспертизы сократился установленный размер затрат по возведению дома Камаева, еще значительнее снизилась цена земельного участка под этим домом — с 5 до 1,5 млн рублей по другому коррупционному эпизоду.

В настоящее время Камаева обвиняют в получении двух взяток, двух эпизодах превышения полномочий и еще двух — злоупотребления ими. Вину он полностью признал, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Напомним, 20 февраля решением суда формулировка увольнения Камаева «по собственному желанию» была изменена на отставку по утрате доверия. Соответствующий иск был подан районным прокурором Русланом Галиевым.