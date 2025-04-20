Алекно не помешал финальному аккорду Кристенсона: «Зенит-Казань» вновь стал чемпионом

А вот «Динамо-Ак Барс» упустил победу с 2:0 в финале

Фото: Динар Фатыхов

В субботу сразу два казанских клуба претендовали на чемпионство в волейболе. «Зенит-Казань» в финале мужского чемпионата России легко разобрался с питерским «Зенитом» и стал 13-кратным чемпионом страны. А вот женский «Динамо-Ак Барс» не смог защитить титул, упустив финальную серию с 2:0 в борьбе с «Локомотивом» из Калининграда. Как прошли финалы и что ждет казанские клубы в волейболе — в материале «Реального времени».

У мужчин победа, у женщин — серебро



Суббота для волейбольной Казани могла стать вдвойне чемпионской. Сразу в мужском и женском волейболе на победу в финале претендовали казанские клубы. «Зениту-Казани» и «Динамо-Ак Барсу» предстояло защитить звание чемпиона страны. Но со своей задачей справились только мужчины.

«Зенит-Казань» в финальной серии не оставил шансов питерскому «Зениту». Решающей стала третья игра, прошедшая в Санкт-Петербурге. Хозяева с трудом оказывали сопротивление казанцам и сломались в концовке первой партии. Второй и третий сеты превратились в пустую формальность, команда Алексея Вербова легко разобралась с соперником. Легендарный тренер Владимир Алекно, тренирующий ныне в Питере, не смог найти противоядия чемпионской игре «Зенита-Казани». В итоге «Зенит» проиграл казанцам 0:3, как в матче, так и в серии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо-Ак Барс» столкнулся с куда более серьезным соперничеством в финале. Подопечные Зорана Терзича выиграли два домашних матча с «Локомотивом», но потом дважды проиграли в Калининграде. Решающая пятая игра прошла в Казани в упорной борьбе, когда обе команды имели шансы на победу. Только вот в важных отрезках успешнее оказывались гости. «Локомотив» в четырех сетах переиграл «динамовских» волейболисток и отобрал у них чемпионское звание.

«Зенит-Казань» заслуженно победил

«Зенит-Казань» доминировал в чемпионате России на протяжении всего сезона и ожидаемо стал чемпионом. Команда Алексея Вербова проиграла лишь однажды, да и то в «регулярке». В плей-офф казанцы проехались катком, уступив только в двух партиях из двадцати. Причем эти две выпали на второй матч финала с «Зенитом» (3:2).

Казанская команда почти идеально прошла регулярный чемпионат. За весь турнир подопечные Вербова победили в 27 из 28 матчей и вышли в плей-офф с первого места. В первом раунде «Зенит-Казань» разобрался с кемеровским «Кузбассом». Для выхода в следующую стадию хватило трех игр, когда все ждали попадания на питерский «Зенит», но все сложилось иначе.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Главный соперник казанцев последних трех лет московское «Динамо» вылетело в четвертьфинале. Москвичи пожертвовали плей-офф ради выступления на международном турнире в Катаре и выбыли из борьбы в чемпионате страны, уступив «Динамо-ЛО». В противном случае команде Вербова предстояло сыграть с питерским «Зенитом» еще на стадии полуфинала. В итоге казанцам выпало «Динамо-ЛО», с которым чемпионы страны справились в трех матчах, не отдав сосновоборцам ни одной партии.

В финале «Зенит-Казань» стартовал с легкой победы в трех сетах над «Зенитом». Казалось, что серия так и завершится без сопротивления со стороны питерцев. Однако во второй игре серии команда Алекно едва не совершила победный камбэк, проиграв лишь на тай-брейке. После той встречи тренер гостей был настолько разочарован, что даже отказался отвечать на вопросы журналистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьем матче в Санкт-Петербурге все ожидали отчаянной битвы. Такого злого Алекно, каким он был в последней игре в Казани, не видели уже давно. Только вот «Зенит-Казань» тоже проделал работу над ошибками. Действующие чемпионы все три сета начинали с отрыва в 4-5 очков, но в первой партии питерцы сумели навязать борьбу. Ключевым моментом стал эпизод с видеоповтором, который закончился желтой карточкой для Алекно за «наезды» на судей. Именно после этого момента хозяева «сдулись» и в двух следующих сетах не смогли даже дойти до отметки в 20 очков.

«Есть разница между первым и третьим чемпионством»

Для «Зенита-Казани» нынешний чемпионский титул стал 13-м в истории клуба. Команда под руководством Алексея Вербова третий сезон подряд никому не отдает 1-го места. Прошлые два финала казанцы были сильнее московского «Динамо», теперь под «горячую руку» попал питерский «Зенит». Тренер новоиспеченных чемпионов Вербов после игры заметил, что нынешний титул отличается от первого.

— Безусловно, есть разница между первым и третьим чемпионством. Когда ты начинаешь заниматься чем-то и делаешь этот первый шаг, то, конечно, эмоции отличаются. Теперь я просто очень счастлив за ребят. Я знаю сколько сил на это все тратится, какую мы проделали хорошую работу. Она не такая простая как кажется. Это только здесь вы видите счет и эту празднующую команду. А под этим где-то глубоко часы, дни и месяцы работы. И сейчас такое чувство удовлетворения! Хотя если бы вы меня спросили после второго матча в Казани, когда я упал на колени в конце игры — эмоции были такие, будто победные в серии. А здесь уже все хорошо выполнили, получили удовольствие. И я даже немного удивлен той манере, в которой закончили сезон в этом году, — сказал Вербов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем все уже забыли, в каком состоянии брал команду Вербов в 2021 году. Молодому на тот момент тренеру предстояло вернуть былое величие «Зенита», который три сезона кряду не мог завоевать чемпионского трофея в России и потерял позиции в еврокубках. Первый его заход получился неудачным, но зато второй цикл складывается очень даже удачно. Три чемпионата, три Кубка и два Суперкубка страны — по сути, стопроцентный улов за последние 3-4 года.



Вербов собрал идеальную команду, в которой на каждой позиции играли лидеры в своем амплуа. И очень жаль, что такой триумфальный период пришелся на времена санкций. Порой «Зениту-Казани» отчаянно не хватало конкуренции на внутренней арене. Кажется, даже организаторы Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира печалились отсутствию казанцев на международных турнирах.

Что дальше?

Впереди у «Зенита-Казани» борьба за Кубок России. «Финал шести» второго по иерархии российского турнира пройдет с 6 по 11 мая в Казани. Подопечные Вербова пробились в финальную часть соревнований автоматически — туда попадают все полуфиналисты чемпионата страны.

Турнир станет последним для нескольких волейболистов «Зенита», играющих за казанскую команду. Особенно жалко терять Майку Кристенсона, который следующий сезон проведет в итальянской «Вероне». Найти соразмерную замену лучшему связующему в мире нереально. Сложно будет заменить и бельгийца Сэма Деру, уже подтвердившего свой уход в «Локомотив» из Новосибирска. Также команду, скорее всего, покинут Кирилл Клец, Евгений Рукавишников и Валентин Кротков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве замены Кристенсону в Казани рассчитывают на Константина Абаева из той же «Вероны». Две легионерские вакансии планируют отдать диагональному Дражену Лубуричу и либеро Сантьяго Данани. Иностранцы должны составить конкуренцию неприкасаемым местным звездам Максиму Михайлову и Илье Федорову. А важнее всего — смогли сохранить Дмитрия Волкова. Отныне именно он лидер и звезда казанского «Зенита».

Что касается «Динамо-Ак Барса», то здесь все важные фигуры остаются в команде. Главный тренер Зоран Терзич подписал новое соглашение с клубом. Ожидается, что сохранят легионерок — Брайелин Мартинес и Гайлу Гонсалез, хотя после проигранного финала сделать это будет сложнее. А вот Светлана Гатина и Елизавета Лукьянова, по всей видимости, покинут «Динамо-Ак Барс». Без них пока сложно представить команду, но процесс обновления здесь неумолим.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом можно признать успешным последнюю трехлетку для казанского клубного волейбола. Руководители «Зенита-Казани» и «Динамо-Ак Барса» смогли реорганизовать команды, которые перестали давать результат. Теперь перед ними встает вопрос сохранения чемпионского темпа.