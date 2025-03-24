ФСК Регион получила разрешение на строительство всех корпусов ЖК «ФоРест»

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района выдал разрешение на строительство (РНС) пяти очередей жилого комплекса

Фото: пресс-служба ФСК Регион

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района выдал разрешение на строительство (РНС) пяти очередей жилого комплекса «ФоРест» ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК. Девелопер возводит проект комфорт-класса в поселке Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан.

На участке площадью 13,46 га расположится 26 корпусов высотой от четырех до семи этажей, которые включат около 2 тыс. квартир общей площадью 85,5 тыс. м² в различных планировочных решениях: от студий до трехкомнатных квартир, а также вариантов с собственными террасами и с выходом на крышу.

Жилой комплекс находится в 30 минутах езды от Казанского кремля. Прямой выезд на дорогу-дублер Горьковского шоссе позволяет быстро добраться до Кировского района и центра города. Также ожидается, что Горьковское шоссе будет расширено еще дальше — непосредственно до ЖК, что еще больше повысит его инвестиционную привлекательность и транспортную доступность.

— «ФоРест» — современный проект в формате «город за городом» со всеми удобствами городского жилья, но при этом — в окружении леса и реки, — прокомментировал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос. — В концепции заложено совмещение первозданной природы с привычным комфортом городской квартиры. Для этого мы продумали наличие всего необходимого рядом: магазины, аптеки, кафе, детский сад, а в школу детей будет отвозить специальный автобус.

Строительство проекта началось зимой 2023 года, а корпус 1.1 первой очереди будет сдан уже в IV квартале текущего года.

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