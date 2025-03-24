ФСК Регион получила разрешение на строительство всех корпусов ЖК «ФоРест»
Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района выдал разрешение на строительство (РНС) пяти очередей жилого комплекса
Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района выдал разрешение на строительство (РНС) пяти очередей жилого комплекса «ФоРест» ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК. Девелопер возводит проект комфорт-класса в поселке Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан.
На участке площадью 13,46 га расположится 26 корпусов высотой от четырех до семи этажей, которые включат около 2 тыс. квартир общей площадью 85,5 тыс. м² в различных планировочных решениях: от студий до трехкомнатных квартир, а также вариантов с собственными террасами и с выходом на крышу.
Жилой комплекс находится в 30 минутах езды от Казанского кремля. Прямой выезд на дорогу-дублер Горьковского шоссе позволяет быстро добраться до Кировского района и центра города. Также ожидается, что Горьковское шоссе будет расширено еще дальше — непосредственно до ЖК, что еще больше повысит его инвестиционную привлекательность и транспортную доступность.
— «ФоРест» — современный проект в формате «город за городом» со всеми удобствами городского жилья, но при этом — в окружении леса и реки, — прокомментировал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос. — В концепции заложено совмещение первозданной природы с привычным комфортом городской квартиры. Для этого мы продумали наличие всего необходимого рядом: магазины, аптеки, кафе, детский сад, а в школу детей будет отвозить специальный автобус.
Строительство проекта началось зимой 2023 года, а корпус 1.1 первой очереди будет сдан уже в IV квартале текущего года.
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