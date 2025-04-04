Госдума: для обеспечения жильем детей-сирот необходимо 630 млрд рублей

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Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о необходимости значительного увеличения финансирования программы обеспечения жильем детей-сирот.

По данным депутата, в России насчитывается около 272,5 тысячи детей-сирот, не имеющих собственного жилья. Наибольшее количество таких детей проживает в Иркутской (10,5 тыс. человек) и Кемеровской областях (7 тыс.), в Забайкальском (7 тыс.) и Алтайском краях (почти 6 тыс.).

— Эти цифры свидетельствуют о том, что региональные власти не справляются с решением данной проблемы. Безусловно, следует увеличить финансирование из региональных и федерального бюджетов, — отметила Останина.

Глава комитета подчеркнула, что, согласно данным Министерства строительства, для погашения существующей задолженности требуется 630 миллиардов рублей. По ее мнению, необходима специальная государственная программа для решения этого вопроса.

В качестве промежуточного решения группа депутатов направила письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением рассмотреть возможность предоставления арендного жилья для детей-сирот, сохранив при этом их право на получение жилья за счет бюджетных средств.

Напомним, что Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на приобретение 37 квартир для детей-сирот на общую сумму свыше 180 миллионов рублей.



Матвей Гавриков