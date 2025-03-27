Депутат Госдумы о реестре нуждающихся в улучшении жилищных условий: он позволит систематизировать все данные

Фото: Реальное время

Новый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий поможет оцифровывать и систематизировать все данные о таких гражданах. Благодаря этому, как заявил RT депутат Госдумы Александр Якубовский, появится возможность принимать своевременные управленческие решения.

— Это, возможно, приведет к ускорению предоставления мер поддержки и контроля за тем, как это процесс идет в том или ином регионе.

Однако ждать «какого-то прямо серьезного ускорения и сокращения очередей на меры господдержки» можно будет только в случае увеличения финансирования, сообщил депутат.

О появлении такого реестра 25 марта сообщили «Ведомости». Сегодня информацию подтвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. В реестр войдет информация об очередниках и сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов. Планируется, что он будет создан на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).