Проект Республиканского кожвендиспансера получил положительное заключение

Сейчас на месте предполагаемого строительства — руины бывшего казанского тубдиспансера и стихийная парковка

Фото: Дарья Пинегина

Похоже, дело о строительстве нового здания Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера сдвинулось с мертвой точки — проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя Татарстана. Объект, который уже менял локации, по-прежнему хотят разместить на месте бывшего казанского тубдиспансера. Однако сроки начала строительства неизвестны. Из-за этой неопределенности местные автомобилисты стали использовать пустую площадку под парковку. Детали — в материале «Реального времени».

Самое запущенное медицинское учреждение в Казани

Новости о строительстве нового здания государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора А.Г. Ге» появились еще несколько лет назад, но власти никак не могли определиться с участком. Сначала это было место за бывшим рестораном «Акчарлак» на улице Ершова, но эту землю город продал, и контракт с проектантами расторгли. Затем — место среди сталинок на улице Декабристов.

— На каждое место архитекторы ТИГП выполняли полноценные эскизные проекты, однако эти места по многим объективным причинам были неподходящими, — говорила год назад главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.

С участком определились в 2002 году в сентябре главный врач РККВД Искандэр Минуллин рассказал «Реальному времени», что таким местом станет бывшая площадка туберкулезной больницы на перекрестке улиц Спартаковской и Шаляпина. К тому моменту тубдиспансер уже перебазировался в новое здание в Горкинско-Ометьевском лесу.

Тогда же он говорил, что клинический кожно-венерологический диспансер со всеми своими зданиями представляет собой самое запущенное медицинское учреждение в Казани. Главврач РККВД обратил внимание и на экономическую составляющую проекта нового здания. Если сегодня у диспансера в Казани три маломощных стационара и при каждом вынужденно работает по одной лаборатории, то в новом здании одна лаборатория будет обслуживать все стационары:

— Для нас важна эта компактность. Дети, женщины, мужчины в новом здании будут к тому же лежать на разных этажах. В результате новое здание качественно улучшит и медицинское обслуживание наших пациентов, — заявил Минуллин.

Семиэтажное задание будет рассчитано на 112 койко-мест

Проектную документацию строительства здания Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера на перекрестке улиц Спартаковской и Шаляпина также разрабатывало ГУП «Татинвестгражданпроект». Эскизы почти год назад, в мае 2024 года, показывала главный архитектор Елена Валеева. На тот момент проект уже прошел необходимые согласования.

— Здесь будет два полноценных отделения со стационарами — взрослое и детское. Здание посажено с отступом от линии квартальной застройки потому, что организован сквер на территории. Линию застройки квартала тем не менее мы поддерживаем интересными элементами ограждения, — написала она в своем телеграм-канале.

С тех пор никаких новостей о судьбе проекта не было. И вот недавно, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства строительства Татарстана, проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Там же озвучили основные технико-экономические показали будущего объекта: площадь застройки здания составит 2,4 тыс. кв.м, общая площадь здания — 12,1 тыс. кв.м, строительный объем здания — 54,2 тыс. куб. м. Здание будет семиэтажным и рассчитано на 112 койко-мест.

Будет капитально отремонтировано и здание детского кожвендиспансера, оставшееся после сноса старых корпусов тубдиспансера. Проект также получил положительное заключение.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Парковка на руинах стоимостью почти 100 млн рублей

Когда именно будет возведено новое здание кожвендиспансера — неизвестно. В мэрии Казани «Реальному времени» пояснили, что разрешение на строительство пока не выдавали.

Корпуса бывшего тубдиспансера для строительства начали сносить в прошлом году. На это выделяли 48,5 млн рублей. По техзаданию, строители должны были демонтировать здание поликлиники с пристроем, лабораторию, гаражи, стационар с пристроем, механическую мастерскую, хозяйственно-бытовой корпус, ангар, склады и ворота вместе с забором. По окончании работ нужно срезать грунт и убрать за собой строительный мусор. Дедлайн — 1 декабря 2024 года.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Однако, как убедился корреспондент «Реального времени», было снесено не все. Например, остались на месте фрагменты кирпичного забора и лестницы, которая вела в поликлинику.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Более того, территория никак не огорожена и местные жители организовали на месте тубдиспансера стихийную стоянку автомобилей. При этом буквально в пяти метрах от места есть платная муниципальная парковка, которая пустовала.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, кадастровая стоимость земельного участка, о котором идет речь, составляет 99,5 млн рублей. Общая площадь — 10,3 тыс. кв.м. Участок находится в собственности Татарстана.