Прокуратура Татарстана обжаловала возврат судом дела беглого Рашида Таймасова

Фото: Динар Фатыхов

Законно ли направление дела в суд с заочным обвинением и без вручения «заочнику» копии обвинительного заключения? Ответы предстоит дать Верховному суду Татарстана при разборе истории с направлением в казанский суд дела беглого «игорного короля» Рашида Таймасова. Отказ Вахитовского суда Казани рассматривать такое дело обжаловала прокуратура республики, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, 17 апреля 2025 года Вахитовский райсуд Казани постановил вернуть дело бенефициара «Роял Тайм Групп» Таймасова в прокуратуру ввиду допущенных процессуальных нарушений. На этой неделе апелляционное представление стороны обвинения вместе с другими материалами дела направили в апелляционную инстанцию.

Сам Таймасов еще до возбуждения уголовного дела успел покинуть территорию РФ — сначала выехал в Беларусь, оттуда — на Украину, родину своей супруги, отмечали ранее источники «Реального времени». В 2022-м он получил статус заочно обвиняемого, а по тому же делу перед Вахитовским райсудом Казани предстали бывший глава правления «Тимер Банка» Айрат Камалов и бывший председатель совета директоров того же банка Рамиль Насыров, он же в прошлом — первый зампред правления «Татфондбанка».

Банкирам по сговору с Таймасовым вменяли растрату 936 млн рублей «Тимер Банка» по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп». В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности, включая проценты, стал новым кредитором компании Таймасова, а та перестала погашать задолженность, а позднее получила статус банкрота. Сам бизнесмен тоже прошел через личное банкротство.

В 2023-м суды двух инстанций признали Камалова и Насырова виновными, причем в апелляционной инстанции срок посадки каждого был увеличен с 3 до 5 лет колонии общего режима. Таймасова же объявили в международный розыск, заочно предъявили обвинение в пособничестве той самой растрате и, посчитав, что бизнесмен намеренно скрывается от правосудия, а его экстрадиция с территории Украины в настоящее время невозможна, направили дело в суд.

Дата рассмотрения в апелляционной инстанции пока не назначена.