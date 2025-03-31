Антикоррупционный иск к экс-главе КирМоса превысил 400 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», прокурор Татарстана Альберт Суяргулов уточнил исковые требования к бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову и его родственникам. В результате размер претензий вырос с 308 до 425 млн рублей.

Это произошло за счет доходов, полученных от сдачи в аренду трем магазинам «Пятерочка» и аптеке тех коммерческих площадей, покупку которых, по версии надзорного ведомства, родственники Миронова и сам он позволить себе не могли.

Напомним, всего в прокурорском иске к Миронову, его матери, тестю, брату жены и мужу сестры фигурируют 63 объекта недвижимости. Претензии по части законности их приобретения главный ответчик и его близкие отрицают.

О том, как семья казанских рантье выкупала у ГЖФ «золотые» квадраты в девяти помещениях одним лотом, — в материале «Реального времени».