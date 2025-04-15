Гатиятулин перехитрил Кудашова: «Ак Барс» готов закрыть серию с «Динамо» в четырех матчах

Казанские «барсы» не оставили шансов для Кудашова и «Динамо»

«Ак Барс» едет в Казань с двумя победами над «Динамо» в Москве. Второй матч соперников снова закончился в пользу казанской команды. На этот раз «барсы» победили с «сухим» счетом — 2:0. Как Анвар Гатиятулин переиграл своего визави — в материале «Реального времени».

Смена вратаря у «Динамо» и возвращение Кошелева в состав «Ак Барса»



На второй матч серии в Москве тренерскому штабу «Ак Барса» пришлось менять состав. Из-за болезни на утреннюю раскатку не смог выйти Алексей Пустозеров, который в итоге остался вне заявки на игру. Его место в третьем звене занял Семен Кошелев, не появлявшийся на льду с пятого поединка против «Автомобилиста». В остальном сочетания игроков оставались прежними, кажется, Анвар Гатиятулин нащупал победный состав в плей-офф.

А вот Алексею Кудашову предстояло решить вопрос с вратарем. В первой игре с «Ак Барсом» (3:5) Максим Моторыгин пропустил четыре шайбы. Хотя прямой вины в пропущенных голах у вратаря нет, многие ждали изменений у «Динамо» на позиции голкипера. В итоге с первых минут в воротах хозяев вышел Владислав Подъяпольский, некогда игравший за казанскую команду.

Вратарская проблема для «Динамо» стоит особенно остро. В нынешнем сезоне «Ак Барс» в каждом из трех очных поединков с «бело-голубыми» забрасывал минимум пять шайб. Дважды казанцы оказывались успешнее в «регулярке» — 5:4 и 6:5, а в первой игре в Кубке Гагарина завершили встречу со счетом 5:3.

«Да сколько можно?!»

Первые два периода прошли в упорной борьбе. Практически каждый игровой эпизод команды старались завершить силовым приемом против соперника. При этом хоккеисты действовали в пределах правил. «Динамо» и «Ак Барс» идут в топ-5 по реализации большинства в нынешнем Кубке Гагарина, поэтому риски от удаления были высокие. Особо отличился лишь Максим Комтуа. Форвард москвичей вначале получил десятиминутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение в конце стартового периода, а затем во втором нарвался на обоюдное удаление со Степаном Фальковским.

При этом команда Анвара Гатиятулина продолжила пользоваться провалами «бело-голубых» в игре на «пятаке». Уже в первой же атаке Артем Галимов опасно замыкал отскок от борта, затем пару раз казанцы не успевали на добивание. «Динамовцы» легко давали бросать в непосредственной близости от ворот. Однако своим «подарком» гости все же воспользовались. В середине первого периода Митчелл Миллер бросил, шайба от борта отскочила к Дмитрию Кателевскому, который добил ее в сетку — 1:0.

Кудашову на скамейке запасных оставалось лишь вопрошать на своих игроков: «Да сколько можно?!». Тренер «Динамо» заметно нервничал, что передавалось его хоккеистам. «Бело-голубые» действовали гораздо жестче, но «Ак Барс» не поддавался на провокации. Казанцы играли с ощутимой уверенностью в своих силах, можно сказать, контролируя происходящее на льду.

Во втором периоде шел академичный хоккей, чем-то напоминавший аналогичный отрезок из первого матча серии. При этом ближе к середине периода «Ак Барс» перестал цепляться за шайбу в зоне соперника. «Бело-голубые» пару раз прижали «барсов» в их зоне, однако реализовать моменты не смогли. Здесь гостям помог Тимур Билялов, подтащивший команду в нескольких эпизодах.

Рекорд Билялова

За два периода «Динамо» перебросало «Ак Барс» со счетом 27:18, однако большинство из них были не опасными. В заключительные 20 минут «бело-голубые» продолжили терроризировать ворота Билялова. Всего за матч вратарь казанцев отразил 45 бросков и, забегая вперед, оформил свой первый «сухарь» в текущем плей-офф. Билялов стал настоящим героем встречи, вовремя включив «непробиваемый» режим.

В середине периода «Ак Барс» мог снять вопросы о победителе, получив право на реализацию «лишнего». Только вот отличиться в большинстве не вышло, да и моментов особо не создали. Зато немного погодя забили в равных составах. На 54-й минуте игры Яруллин «бахнул» и попал в девятку — 2:0. Альберт в этой серии пока не только надежен, но и результативен: уже второй балл в двух матчах. Сам Яруллин после игры отметил игру всей пятерки при забитом голе.

— Это работа всего звена и команды. Мы хорошо вошли в зону, поборолись за шайбу, подняли наверх. Степан Фальковский сыграл прекрасно на синей линии, потом Артур Бровкин закрыл вратаря. Надо отметить всю пятёрку, — сказал Яруллин.

В оставшееся время «Динамо» сняло вратаря и 4,5 минуты играло с численным преимуществом. Затем на последних секундах удалился защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, оставив команду в меньшинстве. Но «бело-голубые» практически ничего не создали у ворот Билялова, позволив вратарю казанцев установить новый клубный рекорд. Отныне у Тимура семь шатаутов в Кубке Гагарина, что является лучшим результатом среди голкиперов в истории клуба.



Гатиятулин перестроил «Ак Барс» по ходу матча

После матча тренер «Динамо» Алексей Кудашов сетовал на проблемы с обороной казанцев. В стане «бело-голубых» витает разочарование тем фактом, что не смогли пробить Билялова, позволив тому поймать свою игру. Действовать против куражного голкипера соперника в плей-офф бывает архисложно.

— Соперник очень хорошо играет в обороне. Пока не можем найти ключи, как пробиться. Не хватало агрессии в атаке, поэтому не было удалений. Мы все обговорили, нужно самим лучше играть на пятаке. Чтобы бросить по воротам, должна быть линия броска. Мотивация была с первой игры, счёт не имеет значения. Иногда в гостях играть легче чем дома, — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

Но в поражении «Динамо» всё предельно просто. Гатиятулин переиграл Кудашова тактически, перестроив свою команду с активного хоккея на оборонительные рельсы. «Ак Барс» сыграл мудро после трех матчей подряд с пятью и более заброшенными шайбами в соперничестве с «бело-голубыми». В «Динамо», видимо, посчитали, что другого хоккея в арсенале Казани не имеется и ошиблись.



— Мы концентрировались на своей игре, разобрали предыдущий матч, расставили акценты, на которые нужно обратить внимание. Хорошо начали первый период, воспользовались своими активными отрезками. Дальше нужно было сыграть правильно и с предельной концентрацией. Играют две равные команды, решает исход матча то, как команда распоряжается своими хорошими отрезками, — сказал Гатиятулин.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер, 07:40)

0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев, 53:02)

Следующий матч «Ак Барс» и «Динамо» проведут в Казани 16 апреля в 19.30 по московскому времени. Две домашние победы выведут казанцев в третий раунд Кубка Гагарина. Обычно «Ак Барс» не задерживается в четвертьфинальных стадиях плей-офф, победно закрывая серию. Нечто подобное ждут от «барсов» и на этот раз.