В Казани стартует чемпионат России по плаванию с отбором на чемпионат мира

Климент Колесников — главная звезда мужской части чемпионата России по плаванию . Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 13 апреля, в Казани стартует чемпионат России по плаванию. С одной стороны — традиционный, поскольку в столице Татарстана пловцы стартуют с 2020 года, и уже на следующем чемпионате спортсмены отбирались на Олимпиаду в Токио. С другой — нынешние старты имеют двойную ценность, они включены международной федерацией в число отборочных к чемпионату мира в Сингапуре. «Реальное время» рассказывает об ожиданиях перед стартом.

Впервые под эгидой Федерации водных видов спорта России

Чемпионат страны 2025 пройдет под эгидой созданной Федерации водных видов спорта России под общим руководством президента Дмитрия Мазепина. Экс-президент Федерации плавания России Владимир Сальников перешел на пост вице-президента, занимаясь возвращением российских «водоплавающих» на международную арену, а непосредственно плаванием занялся Евгений Коротышкин, ранее возглавлявший Федерацию плавания Москвы.

Сменился и главный тренер сборной России по плаванию. Вместо Сергея Чепика сейчас начал работу бывший наставник юниорской сборной страны Андрей Шишин. Хотя Чепик еще формировал состав на чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2024 года, но сам в составе делегации туда не поехал.

Шишин — наставник из Орска, Оренбургской области, тренирующий Евгения Рылова. Им обоим повезло, что магнитогорский футболист Михаил Рылов, перешел в 1991 году в команду Новотроицка, где провел с перерывами 14 лет, до 2005 года, отдав сына Женю в плавание. Дальше судьба их раскидала, отец вернулся играть в футбол в родной Магнитогорск, сын уехал с наставником тренироваться в Московскую область. Сейчас там большая группа, куда входит еще и Иван Гирёв. Более того, у Шишина была собственная школа плавания, но с назначением в юниорскую сборную он передал бразды правления Сергею Шершукову, тренеру Ники Годун и Данила Семьянинова. Что касается Рылова, то его начала тренировать Оксана Логвинова, но сейчас он снова работает под руководством первого наставника.

В центре Данил Семьянинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На чемпионате России стартует 32 пловца сборной Татарстана

Изменения в составе руководства федерации не произвели сенсации, под общее руководство Мазепина перешли люди, руководившие своими видами спорта. В президиуме есть и татарстанец Эрик Акчурин, что является высокой оценкой республиканского плавания. Главный тренер сборной Татарстана Алексей Кузнецов в интервью телеканалу ТНВ отметил, что татарстанцы входят в тройку лучших по количеству участников чемпионата (32 спортсмена) и рассчитывают на попадание в ту же тройку в медальном зачете.



В кои-то веки чемпионат пройдет под знаком повышения интереса к нему со стороны болельщиков. Мало изменившаяся в плане первых лиц, но все-таки обновленная «федерация водоплавающих» делает заметный упор на медийность, привлекая федеральные профильные издания в качестве информационных спонсоров. Проблема в том, что, например, на аутентичные водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание нужно привлекать не только спикеров, но и подготовленных представителей СМИ. Те же материалы про водное поло выглядят откровенно сырыми, особенно на фоне того, что в самом виде спорта осталось огромное количество энтузиастов, один проект любительского чемпионата МВА чего стоит. Есть бывший ватерполист, энтузиаст водного поло Игорь Семенов. В той же столице наверняка можно найти людей с профильным образованием, а ватерполисты команды МГУ учились в этом вузе исключительно на факультете журналистики, чтобы делать глубокие тексты.



Почему бы руководству новой федерации не устроить еще одно соревнование в рамках чемпионата страны. Помнится, в рамках казанского чемпионата мира ФИНА устроила заплыв для представителей аккредитованных СМИ, вызвавший огромный интерес. Сейчас можно было бы устроить заплыв бывших конкуренток нового президента МОК Кирсти Ковентри. Ее соперница по Афинам-2004 Станислава Комарова, наша вице-чемпионка мира 2007 года Яна Мартынова, соперница по олимпийскому Пекину-2008 Анастасия Фесикова (Зуева) и т. д. Все эти спортсменки до сих пор в плавании, в отличной форме, и поучаствовать в заплыве, передать привет Ковентри из Казани, чем не хороший повод привлечь к чемпионату дополнительное внимание? Проплыть дистанцию комплексом, а потом тут же на бортике дать им слово, и послушать, как, например Яна Мартынова финишировала на отборе в финал пятой, а Ковентри только седьмой.

На переднем плане Юлия Ефимова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Упор на медийность

Даже участница нынешних стартов Юлия Ефимова была на той же Олимпиаде в Пекине, а ранее становилась призером чемпионата России в комбинированном заплыве. Было это еще в 2006 году. Почему бы не тряхнуть, как говорится, стариной, откупаться в какой-то не самый загруженный день и передать привет избранному президенту МОК, первой женщине и пловчихе. Виктория Андреева, Дарья Белякина, Оксана Веревка, Анастасия Иваненко, Светлана Карпеева, Наталья Клюкина (Ловцова), Виталина Симонова, Наталья Сутягина... Выбор широкий, и кто-то из этих спортсменок мог бы оказаться в Казани во время чемпионата, чтобы принять участие в подобном заплыве.



Кстати, недавно в Казани все в том же ДВВС состоялся чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс», иными словами, ветеранский. Его попросили провести из-за форс-мажора, и Казань, как обычно, не подвела. Среди его участниц легендарная в этом направлении плавания Кира Макарова — дочь одного из первых советских олимпийцев. Ее отец Лев Кокорин выступал на Играх в Хельсинки в 1952 году в составе сборной СССР по водному поло, а мать, Ольга Кокорина, была известной в Союзе пловчихой и также воевала матросом-радистом в Кронштадте. Не менее легендарные татарстанцы Зоя Баженова и Вадим Абдрашитов, сын Эльмиры Абдрашитовой и Вадима Абрамовича, которого причисляют к отцам-основателям татарстанского водного поло и плавания.



Бывшие пловцы сборной СССР Наталья Михайлова, Алексей Марковский и Тимур Подмарев, бывшие члены сборной России Илья Дружинин и Григорий Фалько, татарстанцы Алексей Мерзляков и Сергей Хурсанов, действующие тренеры Кира Володина, супруги Дмитрий Зеленин и Дарья Зеленина (Головина). В числе участников на 50 метров вольным стилем значился Владимир Леонов, однако Владимир Александрович не смог принять участие, как и некоторые татарстанские пловцы, которым пришлось пожертвовать стартами, совпавшими с уразой.

Дарья Устинова — спинистка из сборной Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Готовимся к бананово-лимонному Сингапуру

Международная федерация плавания стремится объединять профессионалов и любителей из числа «Мастерс», проводя их чемпионаты сразу же, по окончании профессиональных. Так было, к примеру, в 2015 году в Казани, в чемпионате, отобранном у нас уже окончательно, поскольку хозяевами следующих стартов станут Лондон в 2027-м и Пекин в 2029-м.

Стартующий чемпионат страны, который ранее должен был стать отборочным к казанской «Акватике-2025», позволит сравнить динамику развития плавания в республике. Перед стартом, увы, плавательный Татарстан уступает себе самому 10-летней давности. Тогда на чемпионате мира у нас стартовали казанцы Яна Мартынова и Эрнест Максумов, плюс Ирина Приходько из Набережных Челнов и Александр Красных из Бугульмы, на долгое время ставший лидером команды. Сейчас, перед стартом чемпионата, у нас два железных кандидата на чемпионат мира — Софья Дьякова и член спортклуба «Синтез» Андрей Минаков.

Времена меняются, и за десять прошедших лет республика утратила всех из прошлого квартета. Если ранее у нас была призовая и даже чемпионская четверка на мужской эстафете 4 по 200 метров, то теперь мы вышли в число лидеров в женской эстафете, а мужчины даже не отбираются в финал. Открытая тогда школа «Акватика» подготовила во взрослый состав Анастасию Колпакову (тренер Гульсия Зарипова), которая стала чемпионкой России в эстафетном плавании и удостоилась упоминания главного тренера сборной Алексея Кузнецова, как одна из надежд перед стартующим чемпионатом. Но сравнительный анализ Казани-2015 и Казани-2025 провести очень просто. Тогда на московской воде наши пловцы завоевали 10 медалей (по три золота и серебра и четыре бронзы).



