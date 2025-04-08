«Тысяча и одна ночь»: премьера в Восточном зале Камаловского

Будущие актеры театра прошли проверку спектаклем

Алия Гарифуллина — Шахерезада.. Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

В Восточном зале нового здания театра Камала показали первый спектакль — «Мең дә бер кичә»/«Тысяча и одна ночь» (16+). Постановку по мотивам одноименного собрания сказок и новелл представила прошлогодняя выпускница ГИТИСа Данна Афаунова. Спектакль играют студенты Фарида Бикчантаева и делают это так, что сомнений не остается — их точно возьмут в труппу театра.

14 новых артистов

Афаунова училась в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. С помощью проекта ГИТИСа «Продвижение молодых талантов из Юга России на Юге России» она поставила в музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия «Бурю» Шекспира. В Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина на театральной лаборатории «Пушка. Lab» придумала эскиз по мотивам сказки «Карлик Нос». А главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев решил позвать ее, увидев постановку спектакля «Фуня» в Атнинском театре, где главная героиня — крокодилица, она не ест мяса и не хочет рычать. Также в прошлом году Афаунова начала работать в Чувашском драматическом театре над эпосом «Нарспи».

За основу спектакля взят перевод пьесы на русский язык Михаила Салье, переложенный на татарский Ильтазаром Мухаматгалиевым. Действие происходит в самом необычном зале нового театра Камала — круглом Восточном. Стены здесь украшены огромными гипсовыми монетами, действие происходит в формате 360 градусов на расстоянии вытянутой руки. Здесь уже выступал оркестр театра, а вот спектакль показывают впервые.

— Это что, студенты играют? — спрашивает через 15 минут после начала действия одна из зрительниц во втором ряду. А еще через десять делает вывод: — Хорошо играют.

У Фарида Бикчантаева в этом году заканчивают учебу в театральном училище 14 человек. Это они — действующие лица спектакля. Их можно было увидеть в массовках «Мухаджиров» и байопике про Альфию Авзалову.

Спектакль показывают в Восточном зале. предоставлено пресс-службой театра Камала

Многоликие миниатюры

Изучив портфолио Афауновой, хочется назвать ее специалистом по сказкам. Но арабско-персидский памятник литературы — явление более значительное, чем рассказы на ночь, он интересен и старшеклассникам, и их родителям.

Сначала на круглую невысокую сцену выходят рассказчики. Один становится Поэтом (Самат Хабиров), другой Сумасшедшим, Диваной (Булат Мухаметзянов). Постепенно из-под ковра появляются и другие персонажи, с белеными лицами, в прекрасных костюмах, словно существуя одновременно в персидских и японских миниатюрах.

К двум основным актерам добавляются и две актрисы. Илюса Камалиева играла почти во всех фильмах отца, Ильфата Камалиева, дебютировала в театре Кариева в спектакле по пьесе врача-ревматолога Равии Мухиной «Ак чәчәкләр кебек»/«Белые цветы. Отражение», изобразила дочь одной из семейных пар в «Чертовом тосте»/«Дуслар җыелган җирдә» в Камаловском. Здесь она Дуньязада. А Шахерезадой становится Алия Гарифуллина, которую режиссер превращает в этакую Пеппи Длинныйчулок в огромных очках и с косичками.

Илюса Камалиева и Ильгиз Гиниятуллин. предоставлено пресс-службой театра Камала

Первые несколько минут актерам нужно рассказать зачин истории, о том, как сначала Шахземан казнил неверную жену, а потом тоже самое сделал его брат Шахрияр, после чего он решил каждый вечер овладевать невинной девушкой (некоторым зрителям раздают анкеты для знакомств), а утром казнить ее, пока на его пути не оказывается Шахерезада, дочка его визиря. Начало смотрится несколько сумбурным из-за постоянных ремарок, ломания четвертой стены, но когда спектакль переходит в череду нарративных сценок, все устаканивается.

Почти каждый актер играет множество ролей, поэтому на сцене то скачут голуби, то устраивают козни два путника. Примечательно смотрится история двух соседей, она выстроена как танец-ритуал под степенную музыку Салавата Гафарова (он дебютировал, как композитор, в «Неотосланных письмах»). Хореографию, кстати, ставила Анастасия Кружилина. Вместе с Николайчук за видео-арт и свет отвечал Александр Краснодед.

Поет Чулпан Назипова. предоставлено пресс-службой театра Камала

Некуда бежать с Земли

Истории движутся, словно лабиринты с множеством дверей. К примеру, Камалиева и Нияз Турлов превращаются в Гайшу и Мусу, которые женятся против воли родителей, а потом они же стареют и испытывают проверку на верность (а это в восточных сказках — всего лишь касание руки чужого человека), чтобы потом пережить опыт трагической потери.

Афаунова не усердствует с экзотизацией, истории рассказываются молодыми людьми в изящных нарядах, по большей части — на понятном языке. Хотя на сцену в какой-то момент даже вытаскивают многосоставного верблюда, который на радость публике оставляет кучу (с которой потом, правда, непонятно, что делать).

Видно, что молодой режиссер делал постановку вместе с актерами, чья энергия, готовность к экспериментам украсили спектакль, который среди трех премьер Камаловского этой весны выглядит самым удачным.

Завершает показ длинный монолог Шахерезады, которая родила Шахрияру ребенка и стоит в центре микровселенной с кружащимися планетами. «Земля — это очень маленькая сцена безбрежной космической арены, — говорит героиня Гарифуллиной, напоминая, что более человечеству пока некуда идти. — Говорят, астрономия прививает скромность и укрепляет характер, но, вероятно, нашим царям плохо преподавали астрономию».

К слову, директор театра Ильгиз Зайниев уже взял в труппу всех 14 студентов, если в последние месяцы учебы ничего не произойдет. Готовый спектакль у них уже есть, а называть их непрофессионалами язык не поворачивается, дело лишь в получении диплома.