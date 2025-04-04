В Татарстане сократился ввод жилья в январе-феврале 2025 года

Фото: Реальное время

В январе-феврале 2025 года в Татарстане предприятиями, организациями и населением введено 1 093 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (89,2% к уровню января-февраля прошлого года).

По данным статистики, в январе текущего года было введено 554,4 тыс. квадратных метров жилья (83% к январю 2024 года), а в феврале — 538,6 тыс. квадратных метров (96,6% к февралю 2024 года).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию 1 191 квартиру общей (полезной) площадью 61,5 тыс. квадратных метров.

Основной объем жилья построен населением в рамках индивидуального жилищного строительства. За счет собственных и привлеченных средств возведено 8 565 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 031,5 тыс. квадратных метров. Это составляет 94,4% от общей площади жилья, введенного в республике за два месяца 2025 года. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила 120,4 квадратных метра.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Таким образом, несмотря на активное развитие индивидуального жилищного строительства, общий объем ввода жилья в Татарстане продолжает демонстрировать снижение относительно показателей прошлого года.

Напомним, что недавно министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о причинах стремительного роста индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в стране.



Матвей Гавриков