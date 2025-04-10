Татарстан вошел в топ-5 регионов России по популярности ипотеки на ИЖС
В первом квартале 2025 года жители России оформили ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму 3,2 млрд рублей. Татарстан занял четвертое место в списке регионов-лидеров по востребованности данного вида ипотеки, с объемом кредитования в 270 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, пишет «Коммерсантъ».
С 2021 года, когда кредитование ИЖС только запускалось, в России оформлено более 22 тыс. ипотек на покупку или строительство частных домов на общую сумму свыше 115 млрд рублей.
В топ-5 регионов по востребованности ипотеки на ИЖС в январе — марте 2025 года вошли:
- Московская область (около 450 млн руб.).
- Краснодарский край (около 400 млн руб.).
- Ростовская область (около 300 млн руб.).
- Татарстан (270 млн руб.).
- Тюменская область (140 млн руб.).
В числе регионов-лидеров также Ленинградская (120 млн руб.), Нижегородская (95 млн руб.), Тверская (85 млн руб.), Самарская (80 млн руб.) области и Удмуртская Республика (80 млн руб.).
При этом Татарстан занимает первое место в России по объемам строительства индивидуальных жилых домов с применением механизма эскроу.
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