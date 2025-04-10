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Татарстан вошел в топ-5 регионов России по популярности ипотеки на ИЖС

12:05, 10.04.2025
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по популярности ипотеки на ИЖС
Фото: Реальное время

В первом квартале 2025 года жители России оформили ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму 3,2 млрд рублей. Татарстан занял четвертое место в списке регионов-лидеров по востребованности данного вида ипотеки, с объемом кредитования в 270 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, пишет «Коммерсантъ».

С 2021 года, когда кредитование ИЖС только запускалось, в России оформлено более 22 тыс. ипотек на покупку или строительство частных домов на общую сумму свыше 115 млрд рублей.

В топ-5 регионов по востребованности ипотеки на ИЖС в январе — марте 2025 года вошли:

  1. Московская область (около 450 млн руб.).
  2. Краснодарский край (около 400 млн руб.).
  3. Ростовская область (около 300 млн руб.).
  4. Татарстан (270 млн руб.).
  5. Тюменская область (140 млн руб.).
Мария Зверева / realnoevremya.ru

В числе регионов-лидеров также Ленинградская (120 млн руб.), Нижегородская (95 млн руб.), Тверская (85 млн руб.), Самарская (80 млн руб.) области и Удмуртская Республика (80 млн руб.).

При этом Татарстан занимает первое место в России по объемам строительства индивидуальных жилых домов с применением механизма эскроу.

Рената Валеева

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Недвижимость Татарстан

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