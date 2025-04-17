«Райсуд назначил экспертизу и не провел»: за честь и активы экс-ректора КАИ бьются юристы Казани и Москвы

На старте апелляционного процесса по жалобам на «раскулачивание» семьи Алибаевых встал вопрос о расписке на 21 млн рублей

представители ответчиков. Фото: Ирина Плотникова

Не пришел на рассмотрение своей жалобы в Верховный суд Татарстана сегодня бывший ректор КНИТУ-КАИ им. Туполева Тимур Алибаев. В апелляции оспаривается решение райсуда об обращении в доход государства активов его семьи на 33 млн рублей, в правовом споре с прокуратурой ответчики выставили новых «бойцов», передает с заседания журналист «Реального времени».

Интересы проигравших в первой инстанции ответчиков сегодня представляли казанские адвокаты Наталья Фарукшина и Тимур Салихов, а также юрист из Москвы Ольга Виленская. В разговоре с «Реальным временем» последняя уточнила — уже имеет опыт защиты от антикоррупционных исков. Виленская представляет интересы Тимура Алибаева, Салихов — Лиры Алибаевой, жены бывшего ректора. Ну а Фарукшина — обоих супругов, она участвовала и в суде первой инстанции.

На заседании также присутствовал не пожелавший представиться защитник интересов друга семьи Алибаевых, директора фирмы «Дайк» и кандидата политических наук Айрата Ахмадеева. Вахитовский суд отказался привлекать бизнесмена в качестве третьего лица в данном споре.

В феврале 2025-го Тимур Алибаев оставил пост ректора. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, на момент подачи иска в мае 2024-го Тимур Алибаев еще возглавлял казанский вуз. Прокурор Татарстана просил суд изъять в доход государства три квартиры на 9 млн и взыскать солидарно с ректора и его супруги 24 млн рублей. Последняя сумма, по данным истца, в 2022 году была переведена со счетов госслужащей Лиры Алибаевой в турецкий банк.

Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами Алибаевой как сотрудницы Управления федерального казначейства. Сотрудники надзорного ведомства смогли убедить Вахитовский райсуд Казани, что часть покупок и денежных переводов ее семьи не подтверждена законными доходами, в том числе в период, когда Алибаев возглавлял администрацию Ново-Савиновского и Кировского районов города.

Оспариваемое решение о «раскулачивании» на 33 млн рублей было вынесено в сентябре 2024-го. Ни на одном из заседаний районного суда по иску члены семьи ответчиков не появились. В феврале 2025-го Тимур Алибаев оставил высокий пост в КАИ.

Рассмотрение жалоб на сентябрьское решение Вахитовского суда продолжится в июне. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оспариваемое решение о «раскулачивании» на 33 млн рублей было вынесено в сентябре 2024-го. Ни на одном из заседаний районного суда по иску члены семьи ответчиков не появились. В феврале 2025-го Тимур Алибаев оставил высокий пост в КАИ.

На сегодняшнем заседании перейти к рассмотрению жалоб суд не смог, поскольку появились дополнительные вопросы. В жалобах ответчиков содержится просьба — провести назначенную по делу судебную экспертизу расписки на 21 млн рублей между Ахмадеевым и Алибаевой на предмет срока давности составления этого документа.

«В райсуде эта экспертиза была назначена и не проведена. Поскольку не было получено согласие собственника расписки на частичное уничтожение документа», — пояснила Фарукшина. «Отдельного постановления о возврате документа из экспертного учреждения не выносилось», — добавила Виленская.

Напомним, при рассмотрении дела в Вахитовском суде Казани собственник расписки Ахмадеев появился на заседании один раз и предоставил оригинал расписки вместе с другими документами. Когда же райсуд удовлетворил ходатайство об экспертизе по данному документу, бизнесмен находился в отъезде и получить его согласие не представилось возможным.

В свою очередь, представитель прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова в районном суде указывала на ничтожность указанного доказательства ответчиков, ссылаясь на данные МВД республики, что 15 сентября 2022 года абонентские номера Ахмадеева и Алибаевой по указанному в расписке адресу — дом на улице Гоголя — не находились. Отметим, именно указанные в данном документе средства, по версии ответчиков, были отправлены в турецкий банк.

С подачи представителей ответчиков был поднят вопрос о привлечении к спору третьих лиц, в частности — брата Алибаевой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

У апелляционной тройки судей сегодня возник вопрос — а где оригинал расписки, ведь в дело подшита лишь копия. К счастью, на месте выяснилось — подлинник не утрачен, а приобщен к материалам дела в запечатанном конверте. После чего суд разъяснил, что у защиты есть право поставить вопрос о необходимости назначения такой же экспертизы уже Верховным судом РТ, нужно лишь переформулировать доводы.

Также с подачи представителей ответчиков был поднят вопрос о привлечении к спору третьих лиц, поскольку в числе оспариваемого имущества есть квартиры, унаследованные Лирой Алибаевой от родителей. Тогда как наследником выступал и ее брат Адиатуллин, но принимать наследство не стал.

— Считаем, нужно было привлечь брата в качестве третьего лица. Квартиры родителей предназначались внукам, — выступил Тимур Салихов, отметив, что в будущем, «когда дети женятся, Алибаева должна была передать им это имущество. Так было проще, чем по 1/2 квартиры делить.

Далее у судей возникли вопросы к упомянутой все в той же расписке супруге бизнесмена Ахмадеева, но оказалось — у присутствующих на заседании нет полных данных ее Ф.И.О., года рождения и места жительства.

Для получения этой информации, а также истребования материалов наследственных дел Верховный суд Татарстана объявил перерыв и назначил следующее заседание на первую декаду июня.

Ирина Плотникова