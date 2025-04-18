«Это бред!»: экс-глава отдела СК в Казани опроверг задержание и преследование по взятке

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня ряд казанских веб-изданий опубликовали без ссылки на источники сведения о якобы возбужденном деле о взятке в отношении бывшего руководителя отдела Следкома по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова, его задержании и якобы найденном имуществе. Сам Закиров в разговоре с «Реальным временем» заявил: «Никакого уголовного дела нет. Это полный бред! Информация полностью не соответствует действительности».

Еще в феврале 2025-го Эдурад Закиров ушел в отставку.

По данным «Реального времени», последние несколько месяцев силовики проводили проверку в отношении него. Поводом якобы стало заявление одного из фигурантов, ранее написавшего явку с повинной по делу о посредничестве взятке за непроведение налоговой проверки в отношении компании «Семь озер». После чего к ответственности привлекли и предполагаемого взяткодателя. А позже посредник заявил, якобы взятка давалась и за решение вопроса в СК. Однако детальная проверка этих сведений не вылилась в процессуальный документ. Один из источников уверяет — проверка еще не завершена.

На данный момент никакого уголовного дела в отношении Закирова нет, он не задержан, подтвердили «Реальному времени» источники в правоохранительных органах.



Сам Закиров говорит об оговоре. Опубликованную информацию об имуществе на 400 млн рублей называет сильным преувеличением. «У меня есть квартира в Кировском районе в Казани в ипотеке, сам много лет живу в центре, в квартире матери. Еще есть дом в Арске у меня и отца-бизнесмена, которого в одной из публикаций прошлых лет называли миллиардером».

У Айдара Закирова, отца отставного следователя в Арске, есть сеть из 15 магазинов по продаже пищевых продуктов и бытовых товаров, кроме того, он занимается торговлей металлочерепицы и других кровельных материалов.