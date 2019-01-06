Криминальный Татарстан: ушел ли Николаев и снесут ли этажи Аитова?

Топ-10 событий в сфере уголовного права по версии «Реального времени»

Фото: Дмитрий Резнов

Как приговор Рашиду Аитову «укрепил» фундамент дома в ЖК «Золотая середина», кто, кроме Водопьяновой, каялся у следователей до прекращения дела и как зараза из ресторана попала в тарелки школьников. Подробнее — в топ-10 криминальных событий 2018 года.

1. Посадка года. На 11 лет потянули 126 эпизодов



За пару недель до Нового года к 11 годам колонии общего режима был приговорен бывший казанский депутат Рашид Аитов. Главу стройфирмы «Свей» признали виновным по 126 эпизодам мошенничества с деньгами дольщиков и лишь по четырем эпизодам оправдали за отсутствием состава преступления.

Тут произошла маленькая сенсация — поскольку факт строительства девяти «лишних» этажей в 18-этажке ЖК «Золотая середина» и экспертиза об опасности строения не убедили суд в виновности Аитова в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Источники «Реального времени» не исключают, что после посадки Аитова в интересах новых собственников объекта будет проведена новая экспертиза и «аварийный» дом признают пригодным для проживания, с условием выполнения укрепительных работ. На которые можно будет повторно требовать деньги от добросовестных покупателей.

Примечательно, что 3 года предварительного и судебного следствия так и не смогли убедить часть дольщиков в виновности застройщика. Сам Аитов вину ни в чем не признавал, и в финале процесса вновь говорил, что готов достроить дома без дополнительных средств от дольщиков. Отметим, что в свое время глава «Свея» не ответил ни за разрушение памятников в центре Казани перед 1000-летием, ни за увод капиталов на старте процедуры банкротства, ни за перевод долга по кредиту БТА-Казань на «организацию, не ведущую хозяйственной деятельности».

В историю Водопьянова вошла 18 годами работы во главе ФП РТ и видеопризнанием в преступлении. Фото Ирины Плотниковой

2. Раскаяние года. Профессор и профлидер

Почти два десятка коррупционных дел в Татарстане в 2018 году были прекращены за деятельным раскаянием обвиняемых. По данным прокуратуры, в числе покаявшихся и муниципальные чиновники, и сотрудники медико-социальной экспертизы. А еще — экс-директор института экономики Казанского аграрного университета, профессор, заслуженный экономист РТ Гузалия Клычова, которой предъявляли 11 эпизодов преступлений — злоупотребление полномочиями, взятки за допуск к защите и написание дипломных работ, а еще афера с двойной оплатой программы MBA «Агробизнес».

В сентябре СК добился решения суда об отстранении профессора от всех должностей в вузе, в октябре назвал примерную сумму незаконно полученных средств — около 500 тысяч рублей, и на тот момент Клычова лишь частично признала вину. Позже, как выяснило «Реальное время», следователи установили, что влиять на защиту казанских студентов уже в саратовском вузе она не могла, в итоге обвинения во взятках переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Ну а дальше дело было прекращено за деятельным раскаянием и добровольным возвратом средств студентам-заявителям. И в конце осени Клычова в статусе несудимой вернулась к работе в вузе, правда, пока лишь на должности завкафедрой бухучета и аудита.

Ну а летом за деятельным раскаянием и возмещением ущерба в 4,3 млн рублей трем санаториям прекратили преследование Татьяны Водопьяновой, экс-главы Федерации профсоюзов РТ. В ее деле было 12 эпизодов, которые перед прекращением дела переквалифицировали с получения незаконных вознаграждений в виде страховок и бесплатных путевок на злоупотребление полномочиями. В историю Водопьянова вошла 18 годами работы во главе ФП РТ и видеопризнанием в преступлении. После отставки она устроилась на руководящую работу в Москве вице-президентом — исполнительным директором Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений.

Февральское отравление 46 детей и взрослых в Казанбашской школе Арского района в июле закончилось уголовными штрафами. Фото Следкома РТ



3. Отравление года. Ресторан — детям

Скандал с госпитализацией 22 учеников одной школы на старте учебного года в Татарстане может дойти до суда уже в начале 2019-го. По данным «Реального времени», посудомойке ресторана «Актаныш» (ООО «Граф Плюс») и поварихе местной школы №2 предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч.1 ст. 236 УК РФ) и обе с ним согласились.

В ходе расследования Роспотребнадзора и Следкома было установлено — посудомойщица на глазок готовила дезраствор, концентрация которого оказалась в пять раз ниже нормы, вследствие чего кишечные бактерии на деталях мясорубки спокойно пережили обработку и оказались в полуфабрикате тефтелей для школьной столовой. Там полуфабрикат приняла вторая обвиняемая и поставила готовить в термический шкаф, зная, как полагают силовики, о его неисправности — шкаф не поддерживал высоких температур, так что зараза в тефтелях вновь выжила и попала в тарелки учеников 1—4-го классов. К слову, родители отравившихся добились отказа от поставок из ресторана. Сейчас детей вновь кормят школьные повара, правда, их состав полностью поменялся. Заменили и оборудование столовой.

Ну а февральское отравление 46 детей и взрослых в Казанбашской школе Арского района в июле закончилось уголовными штрафами. Бывшего директора школы Айрата Сафиуллина наказали за халатность суммой в 70 тысяч, бывшую повариху пищеблока Рамзию Халиеву обязали выплатить 20 тысяч за нарушение санитарных правил. Как установил суд, именно она принесла норовирус в школу, заразив работницу кухни. При этом обе участвовали в раздаче блюд. С согласия потерпевших судили директора с поваром в особом порядке.

В данный момент генерал-лейтенант находится в законном отпуске. Фото Максима Платонова

4. Отставка года. Генерал Николаев не ушел?

25 декабря на итоговой коллегии Следкома по РТ после докладов и разбора полетов генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев объявил коллективу, что он написал рапорт об отставке с поста и. о. руководителя регионального управления. Но добавил — намерен остаться работать в Казани. Это заявление подчиненными было воспринято неоднозначно. На протяжении продолжительного времени ходили слухи, что казанца Николаева очень хотят видеть в Москве на высокой должности — например, в кресле руководителя ГСУ Следкома по Москве. Правда, источники «Реального времени» внутри ведомства называли такое назначение маловероятным.

После информационного вброса про поданный рапорт в близких к силовикам структурах стали примерять «отставника» к вакантной должности секретаря Совета безопасности Татарстана, на которую, говорят, нацелились еще два генерала — экс-руководитель УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин и бывший замглавы МВД РТ Андрей Вазанов. Впрочем, обсуждается и вариант с переходом на пост секретаря Совбеза другого экс-силовика — Рената Тимерзянова, ныне главного федерального инспектора по РТ, и назначением на его место Николаева.

На этом фоне вновь пошли разговоры о преемнике Николаева на посту главы Следкома. Однако, по данным источников «Реального времени», его отставка Москвой пока не принята, так что место остается за ним. В данный момент генерал-лейтенант находится в законном отпуске. Напомним, в октябре, по истечении второго срока, во главе регионального подразделения Следкома Павел Николаев приказом был назначен исполняющим обязанности руководителя.

5. Дело года. Под подозрением — судья

Небывалой атаке со стороны Следкома подверглось в 2018 году судейское сообщество Татарстана. В Квалифколлегию судей республики поступили представления Александра Бастрыкина о привлечении трех дам в мантиях к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения и апелляций в ноябре статус подозреваемой в посредничестве взяткам получила Эльмира Зиганшина, ушедшая в отставку с поста мирового судьи участка №1 по Кировскому району Казани. ККС РТ защитила от преследования судью Вахитовского суда, но со второго раза ККС РТ дала добро и на уголовное дело против судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. В силу это решение пока не вступило. Зиганшина и Фирсова настаивают на том, что стали жертвами клеветы.

В столе бизнесмена образовалась круглая дыра. Фото Следкома РТ

6. Покушение года. Подрыв бизнесмена Скоблионка

Нераскрытым остается октябрьский взрыв в офисе ТАКПО, жертвой которого мог стать 71-летний владелец казанских ресторанов и гостиниц, глава еврейской общины и многодетный отец Михаил Скоблионок. В его руках взорвалась небольшая коробочка с начинкой в 200 граммов тротила. В столе бизнесмена образовалась круглая дыра. Скоблионку понадобилась помощь офтальмологов, пострадала и его помощница. За 2,5 месяца подозреваемых в этом покушении так и не появилось. Неясно, и кто из своих подложил коробку. По мнению потерпевшего, следователи и опера «не там ищут».

«Сначала они меня подозревали, что я сам себя убить хотел. Выяснили, что нет. Потом моих детей начали подозревать, потом доказали, что мои дети меня не убивали… Я им сказал, где надо искать, но они не слушают, они не хотят слышать», — сетовал бизнесмен в середине декабря. Версия о самоподрыве, вероятнее всего, проверялась в связи с тем, что в свое время Михаил Абрамович закончил КХТИ, где изучал ракетное топливо. После выписки из больницы Скоблионок заявлял — врагов у него нет и версий тоже. Были бы — сам бы поймал злодея.

7. Задержание года. Наркододж на переправе

Бдительность дорожного патруля в Казани помогла выйти на российскую наркосеть с подпольной фабрикой и веб-магазином. После задержания в сентябре на переправе через Волгу «доджа» со 116,5 кг наркотиков опера МВД Татарстана взяли след и совместно с коллегами провели серию спецопераций в Подмосковье. Нашли и склады с тонной «дури», и спецавто с тайниками, и нарколабораторию с 1 200 кг реактивов и сырьем для синтетических наркотиков. По данным МВД России, поставки осуществлялись аж в 20 регионов страны, расчеты за товар велись в криптовалюте и с помощью электронных терминалов. Часть товара доставляли контрабандой из стран Евросоюза. Наркочистки по ликвидации сети «закладчиков» мелких партий товара прошли в Чувашии, Марий Эл, а также Нижегородской и Новосибирской областях. Всего было задержано 18 человек, семи из которых предъявили организацию и участие в преступном сообществе. Остальных, пока не задержанных, знаем пофамильно, — говорил в начале декабря глава управления наркоконтроля МВД по РТ Вадим Костюнин.

На территории лыжной базы «Алмаш» под снегом нашли тело молодой женщины, которая 9 января ушла покататься по лесу, оставив мужа с ребенком

8. Трагедия года. Смерть на лыжне

Новогодние каникулы-2018 омрачила трагедия в Нижнекамске. На территории лыжной базы «Алмаш» под снегом нашли тело молодой женщины, которая 9 января ушла покататься по лесу, оставив ребенка с мужем. Жертва была частично раздета и облита бензином. Осколком бутылки ей нанесли больше десятка ран. Подозреваемого задержали по горячим следам — дважды судимый за секс-насилие Даниил Котенев устроился сборщиком пластиковых окон в компанию по соседству с лыжной базой. 10 января он пришел на работу, хромая на одну ногу, в ссадинах. На следующий день на смену Котенев не пришел. Информация дошла до начальства, и в итоге звонок о подозрительном сборщике получил экс-начальник отдела Следкома по Нижнекамску Фанис Юсупов.

После задержания Котенев раскрыл ужасные подробности преступления, а в марте покончил с собой в СИЗО. Посмертно обвиняемому предъявили еще семь эпизодов преступлений, включая нанесение тяжких повреждений, незаконное лишение свободы, интим «по согласию» с 15-летней и секс-насилие, летом его дело было рассмотрено Верховным судом РТ и прекращено за смертью подсудимого. Осадочек остался у силовиков, когда выяснилось, что лыжница могла остаться в живых, если бы за несколько месяцев до трагедии по заявлениям на Котенева приняли должные меры.

9. Побег года. Банкира «Открытия» не успели закрыть

В сентябре ревизоры не досчитались 32 млн рублей, 1,4 тысячи долларов США и 1,2 тысячи евро в казанском офисе банка «Открытие» на улице Московской. Вместо этих сумм в хранилище были найдены муляжи в банковской упаковке. 27 сентября в федеральный розыск объявили сбежавшего после ревизии руководителя офиса Олега Поляха. Через 2 месяца в пособничестве хищению обвинили двух кассиров. Дамы признались — начальник регулярно с 2017 года «занимал» наличные в банке без оформления, до поры до времени возвращал, а когда разрыв долга стал увеличиваться, привел в банк двух «валютчиков» и потребовал провести обменные операции на крупные суммы без должной проверки каждой купюры. В результате такого обмена в хранилище и попали муляжи иностранных денежных средств в банковской упаковке. Общий ущерб предварительно оценен в 230 млн рублей.

В результате такого обмена в хранилище и попали муляжи иностранных денежных средств. Фото pxhere.com

10. Арест года. Агрба и Заляловы

29 октября в Казани был заочно арестован уроженец Абхазии Анатолий Агрба. Также заочно ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества «Тукаевские» и четырех вымогательствах в особо крупном размере. Документы на Агрбу направлены в Интерпол. В полиции предполагают, что он покинул страну.

Напомним, в федеральный розыск ранее судимого авторитета объявили значительно позже того, как были задержаны другие обвиняемые по делу «Тукаевских», включая бизнесменов Геннадия Кирилова и Наиля Шайхутдинова, которых в МВД Татарстана считают соорганизаторами ОПС. В Следкоме же на основе их показаний и других доказательств были возбуждены дела против зятя Агрбы — экс-начальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД РТ Ильнара Залялова и его брата Динара. В настоящее время оба — за решеткой. Первого обвиняют в получении взятки на сумму 500 тысяч рублей в 2014 году, второго — в посредничестве взятке 25 млн рублей. Вину оба не признают. Примечательно, что за решеткой остаются фигуранты «Тукаевских», заявившие о взятках и фальсификации их дела.