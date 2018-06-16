«Уволенная» судья Фирсова: «Клятву не нарушала!»

ВККС РФ вернула мантию казанской коллеге, но отказ Бастрыкину в ее уголовном преследовании также отменен

Впервые в Татарстане экс-судье, лишенной полномочий за дисциплинарный проступок, удалось взять реванша на уровне Москвы. Высшая квалификационная коллегия судей РФ постановила — вернуть мантию экс-судье Ново-Савиновского райсуда Марине Фирсовой, чьи полномочия ранее досрочно прекратила Квалифколлегия судей Татарстана. О том как «уволенная» билась за свою честь и почему не спешит праздновать победу — в материале «Реального времени».

От Бастрыкина вроде бы защитили, но статуса лишили

Результат заседания ВККС РФ опубликовали в релизе на официальном сайте лишь 14 июня, и в этот же день, как утверждают источники «Реального времени», Марина Фирсова пришла в Ново-Савиновский райсуд Казани для восстановления на работе. Забегая вперед, скажем — де-факто мантию ей пока не вернули.

Само дело судьи из Татарстана разбиралось в Москве еще 30 мая. В этот же день высший орган судейского сообщества страны рассмотрел еще дюжину материалов и, в частности, дал добро на заочный арест сбежавшей в Майями экс-судьи Московского арбитража Ирины Барановой, ее обвиняют по делу о взятке от рейдеров.

Казанская судья Марина Фирсова подозреваемой либо обвиняемой никогда не была. От уголовного преследования ее в феврале 2018 года защитила Квалифколлегия судей Татарстана, не дав согласие главе Следкома Александру Бастрыкину на возбуждение против судьи дела по признакам преступления по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения).

Но 28 марта та же ККС РТ досрочно лишила Фирсову полномочий и пятого квалификационного класса судьи, согласившись с мнением председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова. По данным «Реального времени», в основу его беспрецедентного для республики представления легли материалы следствия. Гилазов и ККС РТ обнаружили в них серьезный дисциплинарный проступок. «Уволенная» с этим не смирилась и обжаловала решение в ВККС РФ.

28 марта ККС РТ досрочно лишила Фирсову полномочий и пятого квалификационного класса судьи. Фото legal.report



А уже 18 апреля Верховный суд РТ под председательством судьи Эдуарда Каминского рассмотрел административный иск Следкома и отменил отказное решение ККС по представлению Бастрыкина. И если бы ВККС РФ согласилась с лишением судейского статуса Фирсовой, то следователи получили бы возможность возбуждать дело на «уволенную», уже не испрашивая добро судейского сообщества. Однако Марине Фирсовой удалось убедить Высшую квалифколлегию судей РФ — «уволили» ее незаконно. И вот как это было.

Чужой ребенок как прикрытие

Поддержать свою жалобу в Москву Марина Фирсова отправилась лично. Выразив доверие членам ВККС РФ, казанская экс-судья тут же попросила рассмотреть ее дело без прессы, обосновав, мол, «в материалах дела содержатся сведения о несовершеннолетних». Позицию Квалифколлегии судей РТ на заседании защищал ее председатель Радик Гилманов, который тут же заявил: «Непонятно, о каком несовершеннолетнем идет речь. Я впервые слышу об этом». Фирсова пояснила — в представлении главы Следкома говорится о гражданском иске, связанном с несовершеннолетним, могут быть нарушены его интересы. «Мы гражданское дело здесь не обсуждаем. Мы обсуждаем, мне кажется, другое — наше решение и поведение Марины Владимировны», — сказал Гилманов.

С подачи председателя ВККС РФ Николая Тимошина ходатайство Фирсовой удовлетворили частично, предложив ей вернуться к вопросу об удалении СМИ позже, непосредственно перед рассмотрением вопросов, не подлежащих огласке. Впрочем, далее ни о каком несовершеннолетнем никто из собравшихся, включая Фирсову, так и не вспомнил.

Судья-докладчик сообщил: региональная коллегия усмотрела в действиях коллеги «сознательное грубое нарушение действующего законодательства, что умаляет авторитет Фемиды» и сочла возможным применить к ней самое строгое дисциплинарное наказание. Сама экс-судья в своей жалобе просила это решение, указывая: «сведений о нарушении ею присяги судьи» в представленных материалах нет, взыскание «не соответствует тяжести содеянного», да и применено по истечении установленного законодательством срока (6 месяцев с момента нарушения, — прим. ред.), что «является безусловным основанием для отмены решения».

Марине Фирсовой удалось убедить Высшую квалифколлегию судей РФ — «уволили» ее незаконно. Фото Дмитрия Щипанова



Фирсова: «Руководство решило поскорее избавиться от меня»

Далее выяснилось — до лишения статуса судью довело давнее знакомство с адвокатом Юлией Халиковой. Той самой, что ранее засветилась в истории экс-судьи Вахитовского райсуда Казани Галины Андреяновой, добровольно подавшей в отставку после другого отказа региональной коллегии главе Следкома. Халикова представляла интересы клиентов и в гражданских процессах Ново-Савиновского райсуда Казани, где работала Марина Фирсова.

— В решении сказано, что основанием для привлечения меня к дисциплинарной ответственности послужило внепроцессуальное общение с адвокатом Халиковой, а также то, что я ее неоднократно консультировала по гражданским делам, хотя это не соответствует действительности, — пояснила членам ВККС экс-судья из Казани, признав, впрочем, что знакома с Халиковой 25 лет. — Вместе начинали работать в Верховном суде РТ, и дети росли вместе…

По словам «уволенной», общалась она с этой знакомой «только на бытовые темы». «А тот случай, который описан в представлении Ильгизом Идрисовичем (Гилазовым, председателем ВС РТ, — прим. ред.) носит однократный характер». Текст представления на заседании не звучал, так что понять, о чем шла речь, непросто. Для членов ВККС, у которых имелись все материалы по делу, Фирсова дала пояснения «тому случаю» общения с адвокатом: «Я высказала только свое мнение. Я не знала, что она представляет интересы данных лиц. Она спросила только мое мнение. О чем-либо я с ней не договаривалась, ничего не просила, никуда не подходила...».

Фирсова подчеркнула, что проработала судьей больше 12 лет, всегда добросовестно выполняла обязанности, нареканий от руководства и участников процесса не имела, а показатели утверждаемости [судебных актов] «всегда были выше республиканских».

— В представлении указано, что я нарушила клятву. Однако это не соответствует действительности, — подчеркнула она, а далее вновь остановилась на «том случае». — Я даже не могу посчитать это непроцессуальным общением [c адвокатом]. Дело у меня в производстве не находилось, какого-либо решения принять я по нему не могла. И не могла оказать никакого давления.

Фирсова подчеркнула, что проработала судьей больше 12 лет, всегда добросовестно выполняла обязанности, нареканий от руководства и участников процесса не имела. Фото kvnews.ru



Защищая себя, экс-судья перешла к обвинениям, заявив, что начальство и следователи неоднократно предлагали ей уволиться по собственному желанию:

— Я считаю, что по каким-то причинам руководство заранее приняло позицию Следственного комитета, который обратился с представлением о возбуждении в отношении меня уголовного дела, и решило поскорее избавиться от меня, не выясняя каких-либо обстоятельств по делу. Поскольку никакой служебной проверки проведено не было. <...> Поскольку я полагала, что каких-либо противоправных действий не совершала, я ответила отказом. <...> Поскольку никаких последствий для сторон мои действия не повлекли, я считаю, что наложенное на меня взыскание не соответствует тяжести, даже если в моих действиях есть проступок. Я очень прошу членов Высшей квалификационной коллегии позволить мне остаться в судебной системе и продолжить работу…

Гилманов: «Приятельские отношения были использованы в ущерб правосудию»

Председатель ККС РТ Радик Гилманов просил оставить решение о прекращении судейских полномочий Фирсовой в силе. Свое выступление он начал с цитат из Кодекса судейской этики, затем дал оценку и словам экс-коллеги:

— Выслушав ее пояснения — они, кстати, постоянно меняются — я еще раз понимаю, что она до конца не осознает, что совершила. После поступления материалов из Следственного комитета, которые мы рассматривали в феврале, и из ее пояснений мы обнаружили, что она общалась с адвокатом Халиковой. … Говорила, что у них приятельские отношения. Но, к сожалению, эти приятельские отношения были использованы в ущерб правосудию.

Гилманов сослался на признание самой Марины Владимировны в неправильных действиях: «Согласно протоколу [заседания ККС] она говорит: «Действительно, знакомая адвокат просила узнать об одном гражданском деле, находящемся в производстве Ново-Савиновского районного суда, я ответила согласием, но не имела намерения его выполнять — к судье Султановой не обращалась. Просто обманывала, вводила ее [адвоката Халикову] в заблуждение».

— Что это за пояснение? Это разве пояснения судьи?! — возмутился председатель Квалифколлегии судей РТ, добавив, что все 15 членов Квалифколлегии судей РТ тайным голосованием, но единогласно решили — прекратить полномочия Фирсовой, «поскольку такое поведение не может предоставлять возможность ей в дальнейшем осуществлять правосудие».

— Вы можете сформулировать, в чем конкретно дисциплинарный поступок заключался? — решил уточнить один из членов ВККС РФ.

— Дисциплинарный проступок заключается в том, что судья Фирсова Марина Владимировна совершила факт непроцессуального общения с адвокатом, — ответил Гилманов.

— Место установлено, форма [общения]?

— Оно установлено, исходя из материалов Следственного комитета и того решения, которое было принято на заседании ККС.

Отвечая на дополнительные вопросы Радик Гилманов напомнил — Следком просил дать согласие на возбуждение уголовного дела по признакам посредничества во взяточничестве, ККС РТ ему отказала, но… в настоящее время решение отменено.

Председатель ККС РТ Радик Гилманов просил оставить решение о прекращении судейских полномочий Фирсовой в силе. Фото Тимура Рахматуллина

«Прошу дать мне возможность доказать свою невиновность»

В заключительном слове на заседании ККС РТ «ответчица» упомянула предвзятое отношение на опросе в Следкоме и объявила, что сама стала жертвой:

— Тот факт, что Халикова оговаривает меня также был предметом рассмотрения [ККС РТ]. То есть она оговаривала не только меня, но также оговаривала судью Вахитовского районного суда Казани Андреянову.

Фирсова напомнила, что «добро» на уголовное преследование Бастрыкину не дали и ВККС РФ 26 марта утвердила этот отказ. «Я понимаю, что это разные [материалы]… Но хочу сказать, что у Халиковой это стиль работы такой. Он мне не был известен», — добавила она. А дальше назвала формальностью основание, на котором Верховный суд РТ отменил отказ ККС РТ по даче согласия на ее уголовное преследование: «Оказывается, квалифколлегия неправильно посчитала голоса — они считали, что нужно две трети «за», тогда как нужно большинство»… Далее Марина Фирсова усомнилась, что 17 юристов в составе ККС (куда некогда входила и она сама) могли не знать о такой детали.

— То есть статуса меня лишили, а его [представление Бастрыкина] вновь рассматривать не будут. И, фактически, по существу я его обжаловать не могу. То есть нарушаются мои права этим! — убеждала участников заседания Фирсова. — Я очень прошу членов ВККС отменить решение ККС Татарстана и дать мне возможность доказать свою невиновность в установленном законом порядке.



После небольшого молчания она в сердцах добавила: «Уже весь двор говорит, что я буду осужденной и мне будет назначено наказание. Хотя никаких предпосылок. Я все равно буду доказывать, что нет никаких действий противоправных с моей стороны. Просто руководство не хочет, чтобы кто-то возбуждал уголовное дело в отношении действующего судьи».

В финале своей речи Фирсова еще раз прошлась по знакомой адвокатессе: «Она всех вот так обманывает — брала под судей. Это не секрет для всех, что адвокат берет [взятки] под судей. Каким образом я буду брать, скажем, и давать, если я не могу решить этот вопрос?! Никаким образом. Дело у меня не находится в производстве, я не принимаю никаких решений. Извините...».

Перед удалением членов ВККС на совещание Радик Гилманов сообщил: доказательства из материалов дела по представлению Бастрыкина приложены к дисциплинарному делу — в частности, протокол телефонного разговора судьи, который разбирался на ВККС. Цитировать протокол Гилманов не стал, просто вновь попросил отклонить жалобу.

Фирсова напомнила, что «добро» на уголовное преследование Бастрыкину не дали и ВККС РФ 26 марта утвердила этот отказ. Фото kremlin.ru



Наказание отменено, а работу не вернули

Вердикт ВККС РФ оказался крайне неожиданным для членов ККС и руководства Верховного суда Татарстана: «Решение Квалифколлегии судей РТ от 28 марта 2018 года о привлечении судьи Фирсовой к дисциплинарной ответственности отменить. Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ в течение 10 дней с момента получения копии настоящего решения».

Отметим, что копия документа из Москвы не поступила до сих пор. В результате, мотивация членов ВККС РФ остается неясной — то ли они пришли к выводу, что дисциплинарного проступка не было либо он не доказан, то ли отменили «увольнение» судьи за банальным истечением срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности. А может, усмотрели в ее действиях не только проступок?..

Ответ на эти вопросы — в том самом решении ВККС. Будет ли Квалифколлегия судей РТ оспаривать его на уровне Верховного суда России пока неясно. А вот судья Фирсова, говорят, направила туда жалобу на постановление ВС РТ об отмене отказного решения ККС по представлению Бастрыкина. А еще на этой неделе она наведалась в Ново-Савиновский райсуд Казани со словами, что ее больничный закрыт, и она готова к работе. Но поскольку официальный документ из Москвы не получен, правовых оснований для приказа о повторном зачислении реабилитированной сотрудницы в штат, пока нет.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.