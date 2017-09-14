Аппарат главного федерального инспектора по РТ
Общая информация
Главный федеральный инспектор в субъекте Российской Федерации является федеральным государственным служащим аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации.
Основными задачами главного федерального инспектора являются:
- организация контроля за исполнением в субъекте Российской Федерации указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации;
- участие в организации контроля за реализацией в субъекте Российской Федерации ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и иных программных документов Президента Российской Федерации;
- участие совместно с контрольным департаментом аппарата полномочного представителя (далее - контрольный департамент) в соответствии со сводным планом контрольных мероприятий, в организации контроля и проверки исполнения органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также организациями, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента Российской Федерации, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина).
Главный федеральный инспектор в РТ - Тимерзянов Ренат Закиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 61
- Телефон: (843) 279-20-22
- Email: agfirt@mail.ru
- Сайт: www.gfi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 14.09.2017