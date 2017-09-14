Список компаний

Аппарат главного федерального инспектора по РТ

Органы федеральной власти

Общая информация

Главный федеральный инспектор в субъекте Российской Федерации является федеральным государственным служащим аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации.

Основными задачами главного федерального инспектора являются:
- организация контроля за исполнением в субъекте Российской Федерации указов, распоряжений и иных решений Президента Российской Федерации;
- участие в организации контроля за реализацией в субъекте Российской Федерации ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и иных программных документов Президента Российской Федерации;
- участие совместно с контрольным департаментом аппарата полномочного представителя (далее - контрольный департамент) в соответствии со сводным планом контрольных мероприятий, в организации контроля и проверки исполнения органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также организациями, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента Российской Федерации, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина).

Главный федеральный инспектор в РТ - Тимерзянов Ренат Закиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 61
  • Телефон: (843) 279-20-22
  • Email: agfirt@mail.ru
  • Сайт: www.gfi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 14.09.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам