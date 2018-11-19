Липовые евро в обмен на рубли. В Казани за суперкражу задержали кассиров банка «Открытие»

По версии МВД Татарстана, в хищении 230 млн рублей начальнику филиала помогли кассиры

Предполагаемых сообщников беглого банкира Олега Поляха задержали в Казани. Почти через два месяца после вскрытой недостачи на 230 млн рублей в казанском офисе банка «Открытие», полицейским на полиграфе удалось расколоть двух кассиров. По данным источников «Реального времени», обе незаконно выдавали наличные начальнику офиса еще в 2017 году, причем одна призналась — под давлением Поляха «вносила в кассу пачки-муляжи и искажала бухгалтерскую отчетность». Детали — в материале «Реального времени».

Краденых миллионов у кассиров не нашли



Новые фигуранты громкого дела — кассиры Наталья Степанова и Гульнара Галяхметова — до поры до времени числились свидетелями. Их статус изменился буквально на прошлой неделе. 13 ноября женщин задержали и предъявили обвинение. При этом 15 ноября Галяхметову освободили из-под стражи, а Степанову доставили в Вахитовский райсуд Казани для избрания меры пресечения — самой мягкой из тех, что назначаются Фемидой. Следователь УВД Казани Шакиров просил суд установить для Степановой на срок до 13 января запреты определенных действий — в частности, отправление и получение не связанной с делом корреспонденции, общение с фигурантами и свидетелями по делу и выход из дома с 20 часов вечера до 6 утра. Суд с этим согласился. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Мягкость ходатайства сама по себе является сигналом, что обвиняемая в причастности к суперкраже как минимум сотрудничает со следствием. Напомним, 18 сентября руководство банка «Открытие» по итогам внутренней ревизии заявило в МВД Татарстана о хищении крупных сумм — 32 млн рублей, 1 млн 200 тысяч евро и 1 млн 400 тысяч долларов США. Вместо этих денег ревизоры обнаружили их имитацию. С учетом курса речь шла о 230 млн рублей, правда, в полиции, заведя дело о краже, подтверждать размер ущерба не спешили. Зато 27 сентября МВД официально объявило в розыск в качестве подозреваемого в этой краже 40-летнего Олега Поляха, руководителя офиса банка «Открытие» на улице Московской в Казани.

Именно в пособничестве Поляху и еще группе лиц в краже в особо крупном размере (ст. 33 ч. 5; ст. 158 ч. 4 п. б УК РФ) теперь обвиняют Наталью Степанову. Следов похищенных денег у кассира не нашли, впрочем, как и у ее коллеги Галяхметовой. По версии полиции, обвиняемая Степанова «содействовала совершению преступления должностными лицами Банка» и способом хищения были… валютообменные операции! Именно в их процессе кассир «осуществляла передачу похищаемых денежных средств в обмен на муляжи с изображением денежных средств в иностранной валюте» — иначе говоря, меняла оптом липовые баксы и евро на настоящие рубли. Кроме того, Степанова «скрывала факт и следы совершенного указанными лицами преступления путем внесения в данные первичного бухгалтерского учета банка недостоверных сведений», — полагают следователи.

Именно в пособничестве Поляху и еще группе лиц в краже в особо крупном размере (ст. 33 ч. 5; ст. 158 ч. 4 п. б УК РФ) теперь обвиняют Наталью Степанову. Фото: МВД по РТ



Начальник перестал возвращать «займы»

На момент задержания в банке не работали ни Степанова, ни Галяхметова. Как удалось выяснить «Реальному времени», в жилище обоих следствием проводились обыски, а Степановой еще и предлагали тестирование на полиграфе. «Детектор лжи» показал — к кражам причастна, но себе денег не брала. Со слов информированного источника, на допросах кассиры признались — еще в 2017-м году начальник офиса Полях стал время от времени требовать выдать ему наличными, без каких-либо оснований, крупные суммы — от 100—200 тысяч рублей. Подчиненные, опасаясь быть уволенными с отрицательной характеристикой, выдавали, начальник через некоторое время возвращал.

Для чего руководителю регулярно требовались наличные, сотрудницы не знали. Однако быть замешанными в незаконные операции не хотели. У кассира Галяхметовой хватило решительности, чтобы в итоге отказаться, а вот Степанова оказалась помягче. И столкнулась с тем, что уже в начале 2018 года начальник, уговорами, убеждением и угрозами, продолжил «брать в долг» у банка, вот только возвращать перестал — более того, стал говорить, что для возврата всей суммы, нужен «новый займ».

Говорят, кассир Степанова крайне переживала, что первая же проверка вскроет дыру в балансе, и ей придется отвечать. Начальник успокаивал — прикрою. И через какое-то время стал приводить в банк неких мужчин для проведения неких обменных операций с валютой. Из кабинета начальника мужчины приходили к кассиру Степановой, и она принимала уже упакованные в вакуум пачки, не распечатывая их, поскольку начальник не велел. Теперь уже установлено — это были муляжи. По данным «Реального времени», передававшие их клиенты также привлекаются к ответственности, однако следствию еще предстоит установить — знали ли они, что участвуют в незаконной схеме?

Первая летняя проверка в банке, которая проводилась под председательством самого Олега Поляха, недостачу в хранилище не обнаружила. Говорят, начальник офиса специально отобрал для ревизоров настоящие пачки денег. Фото pxhere.com

«Простите. Подставил. Ничем не могу помочь»

Любопытно, что первая летняя проверка в банке, которая проводилась под председательством самого Олега Поляха, недостачу в хранилище не обнаружила. Говорят, начальник офиса специально отобрал для ревизоров настоящие пачки денег. А когда пришел черед тотальной ревизии, предпочел скрыться, попрощавшись с одной из подчиненных по телефону: «Простите. Подставил. Ничем не могу помочь».

Полях скрылся как раз в день обращения своего руководства в полицию. Именно 18 сентября на трассе Казань — Оренбург машину банкира Audi Q7 поймала одна из камер — на превышении скорости. При этом у сотрудников угрозыска есть небольшая надежда, что беглец еще находится на территории России — у него нет загранпаспорта. А значит, законно пересечь границу он не мог, однако нельзя исключать, что подозреваемый в афере с липовыми «баксами» запасся и поддельными документами.

Всего, по данным «Реального времени», по делу о краже на 230 млн рублей сейчас привлекаются пять человек, из них лишь кассиру Степанову избрана мера пресечения.

В потерпевшем банке появление новых фигурантов в деле пока не комментируют. Напомним, ранее спикеры «Открытия» подтверждали факт хищения, подчеркивая: «Интересы клиентов банка эта ситуация никоим образом не затронула».

Ирина Плотникова