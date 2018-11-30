В Татарстане прекращены дела 17 раскаявшихся коррупционеров

Фото: Реальное время

С начала года в Татарстане в связи с деятельным раскаянием прекращены дела 17 фигурантов коррупционных дел. Об этом «Реальному времени» рассказал и.о. начальника антикоррупционного отдела прокуратуры республики Роберт Валитов.

По данным прокуратуры, в числе освобожденных от ответственности по нереабилитирующим основаниям есть и муниципальные чиновники, и сотрудники медико-социальной экспертизы. Называть фамилии раскаявшихся, чьи дела не дошли до суда, Валитов не стал. Но не отрицал — в этом списке и бывшая глава Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова, причем, ее дело по масштабу — самое значимое из 17.

Эта тема поднималась и вчера на антикоррупционном брифинге. Замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома напомнил о ряде освобожденных от ответственности фигурантах земельных дел в Набережных Челнах и Тукаевском районе. «Уголовный кодекс предусматривает такую возможность, и для нас важно возмещение вреда от преступлений», — сказал он.

В свою очередь руководитель третьего отдела Следкома по РТ Айрат Валеев прокомментировал финал дела Водопьяновой: «Вину признала, ущерб возместила в полном объеме. Ходатайство о прекращении дела было заявлено защитой, мы его удовлетворили. Прокуратурой решение оставлено в силе».

Напомним, на том же брифинге была обнародована информация о том, как расследование аферы с субсидиями для аграриев обернулось представлением в адрес премьер-министра РТ.