Возврат в 90-е: кто отправил взрыв-посылку в офис к бизнесмену Михаилу Скоблионку?

Подорвавшийся предприниматель с ожогами лица и повреждением глаз в больнице под охраной

Фото: Следком РТ

Сегодня утром в Казани произошло покушение на известного предпринимателя Михаила Скоблионка. Бизнесмена пытались убить при помощи подосланной коробки с бомбой, сообщили источники «Реального времени». Сейчас Скоблионок в больнице под охраной, в его офисе работают силовики. В разговоре с корреспондентом нашего издания пострадавший бизнесмен подтвердил факт ЧП, но комментировать ситуацию не захотел. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух человек». Подробнее — в материале «Реального времени».

Бомба в посылке

По предварительным данным, взрыв произошел около 9 часов утра в офисе Михаила Скоблионка. Как сообщают источники «Реального времени», бизнесмен получил посылку с документами. При вскрытии коробки взорвалась бомба. Пострадал как предприниматель, так и его помощник.

— Пострадавший предприниматель находится в Республиканской офтальмологической больнице. Он получил ожог лица и множественные повреждения роговицы. Состояние средней тяжести, — сообщил источник «Реального времени» в медицинских кругах.

«Чудом остался жив!» — говорят специалисты о взрыве, который прогремел в офисе ТАКПО. Сила взрыва была такой, что пробило офисный стол — осталась обугленная по краям дыра, словно аккуратно вырезанная. По предварительным данным, установлено, что взрывное устройство находилось внутри посылки, причем, как утверждают источники «Реального времени», коробку открывал сам Михаил Абрамович, а его помощница в этот момент находилась поблизости.

Взрыв произошел около 9 часов утра в офисе Михаила Скоблионка. Фото Гуландам Зариповой



У корпуса неотложной помощи РКОБ сейчас дежурит машина полиции. По данным «Реального времени», охрану пострадавшему обеспечили и внутри больницы. Недавно здание покинули двое бойцов в характерной форме спецназа «Рысь». Служба безопасности клиники также работает в усиленном режиме.

Михаил Скоблионок в данный момент находится в одном из отделений клиники. Его и помощницу доставили около 10 часов утра. По словам посетителей больницы, на лице у известного бизнесмена были крапинки вокруг глаз — следы воздействия взрывчатых веществ. После оказания помощи бизнесмен спускался в холл — смотрел при этом своими глазами. Значит, заключают больные, зрение пострадало не сильно.

— Я эту ситуацию не комментирую. Пока в больнице, — заявил сам пострадавший предприниматель по телефону корреспонденту «Реального времени» и больше на звонки не отвечал.

Пострадавший предприниматель находится в РКОБ, сейчас там дежурит машина полиции. Фото Ирины Плотниковой



Конфликты в бизнесе?

В Следкоме по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Основной версией покушения силовики считают конфликт в бизнесе Михаила Скоблионка.

— В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в Следкоме РТ.

Территория, на которой находится офис ТАКПО — по ул. Поперечно-Ноксинской, 46, огорожена шлагбаумом, посторонним вход и заезд запрещены. К моменту приезда корреспондента «Реального времени» у здания уже дежурили с десяток автомобилей с надписями «Полиция», «Следственный комитет», «ФСБ России», «ДПС». Сотрудники полиции и Следкома, а также люди в штатском с папками и записными книжками в руках направлялись в здание ТАКПО. Кто-то, наоборот, уезжал, но комментировать ситуацию журналистам наотрез отказывались. К слову, представителей прессы также было немало — корреспонденты, операторы и фотографы собирали информацию и пытались выяснить, что происходит в офисе Скоблионка. Но немногословными оказались даже очевидцы события. Сотрудники службы охраны утверждают, что никакого взрыва или хлопка они не слышали, а о произошедшем догадались, лишь когда стали подъезжать бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

Территория, на которой находится офис ТАКПО — по ул. Поперечно-Ноксинской, 46, огорожена шлагбаумом, посторонним вход и заезд запрещены. Фото Гуландам Зариповой



Уже позднее некоторые подробности о взрыве изданию сообщили и в МВД:

— 15 октября, около 9.00, в дежурную часть УМВД России по г. Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинской. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Рафаиль Гильманов. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, — заявил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД РТ Ленар Давлетшин.

— С помощью спецприбора — газоанализатора — специалисты надеются установить состав взрывного устройства, — добавил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что еще в 2015 году Михаил Скоблионок пошел в суд разбираться с Федеральной службой судебных приставов, которая обвинила предпринимателя в том, что ликвидированная еще в 2012 году ЗАО «ТКПО», по мнению приставов, скрывает имущество и не расплачивается по долгам перед «Эдельвейс-групп» братьев Хайруллиных, которые переуступили права требования входящему в холдинг ОАО «Гипермаркет «Кольцо». Как писало «Реальное время», Скоблионок задолжал хайруллинскому ООО «Красный Восток-Строймонтажсервис» за строительные работы в «Гранд Отель Казань» и «Регина». По делу было открыто исполнительное производство, но приставы работу по нему не начали, и в 2011 году арбитраж признал незаконным бездействие судебного пристава, которая не арестовала нежилое здание на ул. Свердлова 11, торговый павильон на ул. Свердлова, д. 51 и помещения первого этажа в здании кафе-бара «Зимний сад» на ул. Пушкина, д. 29а. Убытки «Кольца» от бездействия приставов арбитраж оценил в 3,86 млн рублей. Эта сумма, согласно материалам дела, была взыскана с ФССП решением суда от 16 сентября 2013 года. Но приставы с такой позицией не согласились и попытались компенсировать расходы управления за счет обнаруженного у ТКПО на Пушкина, 29а помещения.



Директор ТАКПО Михаил Скоблионок построил в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, также ведет транспортный и упаковочный бизнес. Фото Максима Платонова



Директор ТАКПО, владелец гостиниц и ресторанов

Каким же бизнесом занимался Скоблионок? Как он сам рассказывал журналистам, директор ТАКПО построил в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, также ведет транспортный и упаковочный бизнес.

Бизнесмен родился 7 ноября 1946 года в Харькове. В 1971 году получил образование в КХТИ по специальности «Химия и технология гетерогенных систем». С 1975 по 1978 год работал инженером-технологом на заводе КПД-2. С 1978 по 1982-й был инженером материально-технического снабжения Поволжского РМПО, после чего ушел в механики гаража в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО «РЖД». Уже в 1987 году Скоблионок основал ООО «ТАКПО», где, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», по сей день является генеральным директором и собственником с 65% уставного капитала. Еще 20% принадлежат Владимиру Гаврилову и 15% — Михаилу Гойхману.

ТАКПО работает в области аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди проектов компании — семь гостиниц и 17 ресторанов. Всего предприниматель, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», участвует в деятельности 10 фирм, среди которых санаторий «Нехама», собственником и руководителем которого является Скоблионок.

Кроме того, с 2008 года он является президентом Еврейской национально-культурной автономии РТ. Предприниматель женат и имеет восемь детей.

На месте происшествия, по адресу Поперечно-Ноксинская, д. 46, у Скоблионка зарегистрировано еще три компании — ООО «ТД Орион Пластик», санаторий «Нехама», «Альфа+» и ООО «Регина».

Владимир Гаврилов является партнером Скоблионка не только по ТАКПО, но и по другим компаниям. Он пополам с Михаилом Гойхманом владеет уставным капиталом компании «Альфа+», занимающейся ресторанным обслуживанием. В поле с e-mail у фирмы значится электронная почта гостиница «Регина», как и на страничках двух партнеров пострадавшего бизнесмена.

«Просто кошмар какой-то!»

— Первая мысль — просто кошмар какой-то! Я не могу даже представить. Главное, чтобы все были здоровы и могли заниматься своей деятельностью, — шокирован случившимся первый замруководителя ТПП РТ Артур Николаев. — Человек, который и в 90-е, и в 2018-м активную позицию занимал, и предприниматель такой активный. Мы с его помощью возили предпринимателей в Израиль. С той стороны предприниматели его знают и уважают, и на федеральном уровне он известный человек.

В еврейской школе также переживают о случившемся: «Мы пока все в шоке. Он очень много сделал для нашей школы. Все дети и родители называли его «наш папа», это же о чем-то говорит. Человек, который вложил душу в эту школу, это его школа!» — рассказала «Реальному времени» директор казанской школы №12 Ольга Трупп.

Глава Агентства по госзаказу Яков Геллер узнал о ЧП из новостей:

— Знаю только то, что знают все. Его сын пока не отвечает на звонки, а другой связи с ним у меня пока нет. Никаких конфликтов у него никогда ни с кем не было, но пока ничего не знаю, версий строить не буду.

— Мы с ним пересекались только по линии Ассамблеи народов РТ и Дома дружбы. По этой линии никакого напряжения, конфликтов у него не было. Поэтому думаю, это ни в коем случае не связано с его общественной деятельностью в качестве председателя Еврейской НКА, — убежден директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

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