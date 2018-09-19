Нет покоя татарстанской Фемиде. Судья из Казани не отбилась от Бастрыкина

ВККС РФ дала зеленый свет уголовному преследованию отставной представительницы мировой юстиции Татарстана

В шаге от уголовного дела оказалась казанская мировая судья в отставке Эльмира Зиганшина. Согласие Александру Бастрыкину на ее преследование накануне дала Высшая квалификационная коллегия судей России, поддержав аналогичное решение татарстанской коллегии. О своей невиновности судья на этом заседании не заявляла, говорила лишь о давлении следствия и отсутствии объективных доказательств ее причастности к преступлениям. Как выяснило «Реальное время», по совокупности эпизодов в будущем ей могут предъявить участие в коррупционных схемах с общим оборотом за 2 млн рублей.

Телемост Фемиды

На заседание ВККС России из Татарстана не поехал никто. С Москвой была организована видеосвязь из зала Кировского райсуда Казани — по ходатайству мировой судьи Эльмиры Зиганшиной. В мае она стала матерью, а потому перед родами пропустила заседание ККС РТ, на котором удовлетворили представление главного следователя страны, а позже — июльскую сессию ВККС, где планировали рассмотреть ее жалобу на решение региональной коллегии.

В зале казанского суда, кроме дамы без мантии, вчера собрались и.о. председателя ККС Роман Давыдов, руководитель третьего отдела Следкома по РТ Айрат Валеев и его подчиненный — старший следователь Аскар Нурмухаметов. Давыдов занял место судьи, следователи и автор жалобы разместились на местах прокурора и адвокатов. По ходу заседания им пришлось пересаживаться — из-за проблем со звуком, который транслировался в Москву. С разрешения ВККС в зал допустили и корреспондента «Реального времени» — без права на фото и видеосъемку.

Судья-докладчик напомнил собравшимся: 16 мая 2018 года Квалифколлегия судей Татарстана разрешила председателю СКР возбудить дело против мирового судьи участка №1 по Кировскому району Казани Эльмиры Зиганшиной аж по восьми эпизодам. При расследовании по уголовному делу Косарева, Хайрутдинова, Аюпова и в ходе процессуальной проверки «были установлены обстоятельства, указывающие на признаки покушения Зиганшиной на мошенничество во взяточничестве в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а также ее посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере (ч. 2 ст. 291 УК) и еще шести эпизодам посредничества во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1)», — говорилось в представлении Бастрыкина.

После решения региональной коллегии судья добровольно ушла в отставку, но стала оспаривать результат заседания. В жалобе написала, что следователи «пытались оказать на нее моральное давление», а в основе их представления — голословные доводы или оговор, тогда как данные о телефонных соединениях неких абонентов «свидетельствуют о ее непричастности к противоправным действиям».

С Москвой была организована видеосвязь из зала Кировского райсуда Казани



Судья Зиганшина: «Пытались угрожать, что я скоро сяду»

Выступление автора жалобы в формате видеосвязи с Казанью на старте оборвал председатель ВККС Николай Тимошин: «Коллеги! Коллеги там — в суде! Я попрошу поменяться местами, потому что микрофон хорошо работает только у представителя Следственного комитета...» В Казани сходу меняться не стали — вручили Эльмире Зиганшиной «хороший» микрофон и она, обратившись к монитору с картинкой из зала ВККС, попросила отменить решение региональной коллегии и отказать Бастрыкину.

«Какими-либо объективными доказательствами моя причастность к совершению данных преступлений, полагаю, не доказана», — считает судья. И сомневается в законности действий следователей: «На допросе оказали на меня непосредственное давление, пытались угрожать, указывая, что мне недолго осталось работать судьей, что я скоро сяду».

Членов ВККС больше интересовало — не нарушили ли в региональной коллегии права судьи? Она рассказала: с текстом представления Бастрыкина ознакомилась заранее, но прибыть на заседание в мае, за 12 дней до рождения дочки, не смогла — поэтому и подала заявление, чтобы рассмотрели без нее. «Была ли у вас возможность написать письменные возражения к представлению?» — спросили с экрана. «Не было доступа к компьютеру, и вообще я жила за городом», — призналась «ответчица», подтвердив далее, что в ККС Татарстана она об этих технических трудностях не сообщала.

По словам и.о. председателя ККС РТ Романа Давыдова, региональная коллегия сочла «достаточно убедительными» представленные материалы, а связи между уголовным преследованием коллеги и занимаемой ею должностью мирового судьи не нашла.

— Через какой промежуток времени после фактического поступления представления оно было рассмотрено? — спросил казанцев председательствующий Николай Тимошин.

— Оно от 6 апреля. Решение вынесли 16 мая — в разумный срок, по нашему мнению, — ответил Роман Давыдов.

Ребенок — лучшая защита?

Казанский следователь Аскар Нурмухаметов в поддержку постановления Бастрыкина сообщил собравшимся: с прошлой осени в Казани расследуют дело о посредничестве взяточничеству в отношении трех граждан, и двое из них уже полностью признали вину, дав показания против себя и Зиганшиной. «Кроме того, в рамках уголовного дела была установлена Нагимова (как позже выяснилось, помощник судьи Верховного суда РТ, — прим. ред.), которая также признала вину в ходе допроса и дала показания, изобличающие себя и Зиганшину в совершении вышеуказанных преступлений», — сказал он.

Доводы судьи об оказании на нее давления 14 сентября 2017 года в здании третьего отдела Следкома по РТ Нурмухаметов назвал голословными.

Полковник юстиции Айрат Валеев дополнил выступление подчиненного данными о совместной с ФСБ операции в Казани: «Была пресечена преступная деятельность Косарева, Аюпова и Хайрутдинова, и в рамках расследования дела удалось установить причастность к вышеназванным преступлениям судьи Зиганшиной».

Для справки: В уже расследуемом деле о посредничестве во взятке с тремя подозреваемыми (включая близкого знакомого Зиганшиной) фигурирует задержание в сентябре 2017-го одного из посредников после получения 400 тыс. рублей на «взятку». А в тех материалах, по которым следователи лишь хотят возбудить дело, имеются требующие проверки показания о неоднократных передачах денег на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Руководитель третьего отдела Следкома по РТ опроверг слова судьи об оказанном на нее давлении: «Эльмира Фоатовна лишь однажды была в здании Следственного комитета — в присутствии защитника давала пояснения касательно возникших в ее адрес подозрений. Опрос проводился в корректной форме с соблюдением всех норм уголовно-процессуального закона». Айрат Валеев предположил, что лучшей защитой для этой судьи может стать ее весьма своевременная… беременность! «В случае признания ее виновной наличие малолетнего ребенка будет способствовать отсрочке наказания», — сказал он и поделился догадкой, что всерьез о материнстве женщина задумалась после того опроса в Следкоме в сентябре 2017-го.

Готова представить документы, что беременность наступила раньше, возмутилась участница заседания. После чего слова о непорочном зачатии приобрели какой-то новый смысл. Но высокую коллегию это не заинтересовало. На протяжении заседания по казанскому делу члены ВККС не высказали ни малейших признаков нетерпения, желания ускорить процесс с оглядкой на весьма серьезную повестку. Более того, по ходатайству судьи ей дали время повторно ознакомиться с протоколом майского заседания и выбрать необходимые, по ее мнению, листы для оглашения. Такой неспешный и детальный подход коллег, как показалось журналисту «Реального времени», отчасти удивил и.о. председателя ККС РТ и судью Верховного суда РТ Романа Давыдова.

Высшая квалификационная коллегия судей России поддержала решение татарстанской коллегии. Фото Рамиля Бахтеева (vzsar.ru)

Председатель ВС РТ о туманной перспективе: «Пусть попытаются»

После перерыва «ответчица» огласила протокол майского заседания ККС со словами председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова. В частности, его оценки, что «грустно все это», и что коллегами «поднимаются правильные вопросы» — откуда у некоторых появляются денежные средства, если официальных источников нет. По мере оглашения стало ясно: в представлении Бастрыкина были ссылки на показания неких свидетелей о якобы имевшей место передаче взяток за «правильные» решения по гражданским делам в апелляционной инстанции.

«Если мы дадим разрешение на возбуждение дела о посредничестве, не станет ли это констатацией того, что сама взятка имела место быть? Может быть, здесь мошенничество?.. Мне туманно представляется судебная перспектива этого дела при той доказательной базе, которую мы сегодня имеем. Наверное, эти сомнения возникали и у представителей Следственного комитета, когда они вернули дело (первый проект представления, — прим. ред.). Доказательств мало. Я считаю, что это представление о даче согласия на возбуждение дела нужно поддержать. Пусть разберутся, пусть попытаются… Но сомнения имеют место быть», — процитировала судья слова председателя ВС РТ.

Выдержки из письма замруководителя СКР от 28 ноября 2017 года о возврате материалов процессуальной проверки в Казань Зиганшина также огласила как доказательство в свою пользу. Особенно вывод, что вопрос о наличии признаков преступления в ее действиях поднимается преждевременно, одних показаний мало: «Основным изобличающим преступные деяния доказательством причастности Зиганшиной являются объяснения Нагимовой — помощника судьи ВС РТ. В то же время судья Верховного суда РТ факт получения денежных средств отрицает, настаивает, что вынесенные решения основаны на нормах гражданского процессуального законодательства. Информации об отмене указанных решений как неправосудных не имеется. В свою очередь Зиганшина подтверждает факт дружеского общения с Нагимовой и отрицает доводы о передаче ей денежных средств».

Судья выразила удивление — почему новых материалов у следователей не появилось, а согласие Бастрыкину дано. «Высказали свое мнение, что дело малоперспективное, и дают согласие, указывая — пусть попробуют посмотреть… При этом во время этой попытки рушится моя судьба и моя профессиональная карьера!» — сказала она с обидой на участников заседания ККС.

В финале заседания Зиганшина просила отменить майское решение. Давыдов и следователи настаивали на его законности, с чем в итоге согласилась Высшая квалифколлегия судей России. Таким образом, постановление ККС Татарстана по представлению Бастрыкина вступило в силу, и теперь подача на стороне главы Следкома.