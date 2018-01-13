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Смерть на лыжне: откровения убийцы на месте преступления

07:00, 13.01.2018 34

Видео проверки показаний предполагаемого виновника смерти жительницы Нижнекамска Гульшат Котенковой

Смерть на лыжне: откровения убийцы на месте преступления

Сегодня Нижнекамский горсуд рассмотрит ходатайство об аресте 37-летнего Даниила Котенева, а накануне на лыжной базе «Алмаш» этот задержанный рассказал и показал на манекене как убивал молодую женщину и пытался скрыть улики. «Реальное время» публикует кадры оперативной съемки проверки показаний подозреваемого на месте преступления.

Интернет-газета «Реальное время»
Происшествия
комментарии 34

комментарии

  • Анонимно 13 янв
    Оперативник прям режиссер
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    Анонимно 13 янв
    Судя по увиденному-напуганная хрупкая девочка со страху покорно пошла за ним в глухую избушку и вдруг увидела в совершенно темной комнате на полу бутылку,резко нагнулась,подняла ее с полу,потом развернулась(т.к. он шел сзади) и врезала ему точно по лбу,его свирепой хари,а он только был вынужден обороняться от нее и совершенно случайно убил!?! похоже что на этом видео выгораживает он себя и ВСЕ ВРЕТ!!! только Пожизненно убийце!
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  • Анонимно 13 янв
    Страшно, что такие люди живут среди нас
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  • Анонимно 13 янв
    Спасибо за видео
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  • Анонимно 13 янв
    Он на все отвечает "я уж не помню",столько нестыковок,значит не он убивал,его направляют на ответы
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    Анонимно 13 янв
    Ну маньяки обычно себя так и ведут
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    Анонимно 25 янв
    бухой он был. он же признавался, что выпили в этот день.
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  • Анонимно 13 янв
    И вправду, очень много не знаю. Может он был при кайфе?
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  • Анонимно 13 янв
    Ужас какой то. Даже до конца не смогла посмотреть
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  • Анонимно 13 янв
    Да это не он похоже .....
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    Анонимно 13 янв
    Фома неверующий, похоже и ты такой же, ужассс
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    Анонимно 13 янв
    А кто? Может знаете?
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  • Анонимно 13 янв
    Когда человек в ярости, он мало что помнит...
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  • Pavel Lifanov 13 янв
    Пострадавшая сторона должна назначить наказание убийце ,а не Судья ...Судьи убийц жалеют и дают по 10 лет
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  • Анонимно 13 янв
    Как не он, у него несколько судимостей причем за изнасилование и работал он неподалеку.А не помнит,так пьяный был-естественно!
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    Анонимно 13 янв
    Если человека несколько судимостей, значит на него можно вешать....
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  • Анонимно 13 янв
    ПОЧЕМУ ОНИ ЗА НЕГО ВСЕ ГОВОРЯТ НА ЧТО НУЖНО ОТВЕЧАТЬ.НУ И ДОПРОС? ТАК ТО МОЖНО ЛЮБОГО ОБВИНИТЬ. НЕ СТОИЛО ТАКОЙ РОЛИК РАЗМЕЩАТЬ В СЕТИ , ПОСЛЕ ТАКОГО ДОПРОСА ЧТО ТО ВОЗНИКАЕТ БОЛЬШОЕ СОМНЕНИЕ В ЕГО ВИНОВНОСТИ.ДУМАЕТСЯ ЧТО СЛЕДОКИ ХОТЯТ ОЧЕРЕДНУЮ ЗВЕЗДОЧКУ
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    Халиль Ташкентский 13 янв
    Это не допрос!!А совсем другое следственное действие-проверка показаний на месте.Следак действует строго по нормам УПК!!
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    Анонимно 25 янв
    Вы на допросах видимо никогда небыли! Такие личности отталкиваются от теории, либо признаться и пойти на сотрудничество со следствием либо упорно делать вид, что ничего не помню, чтобы лишнего не наболтать, т.к. в данном случае вполне может тянуть на лет 20
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  • Анонимно 13 янв
    Следаки делают свое дело, не надо умничать. не вам дано право оценить доказательства. все склоняетесь оправдать убийцу
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    Анонимно 13 янв
    ЕГО ЖЕ ЕЩЕ НЕ ОСУДИЛИ А ВЫ ГОВОРИТЕ ОН УБИЙЦА. ВОТ ПОТОМУ И НЕ НУЖНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ТАК КАК ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОМНИТЕЛЬНЫЕ. ГОВОРИТЕ НЕ МОЕ ДЕЛО ТОГДА ЭТО И К ВАМ ОТНОСИТСЯ
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    Анонимно 15 янв
    если он хотя бы один раз изнасиловал или убил только одно наказание смерть
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    Анонимно 18 янв
    В кабардино-Балкарии один чел в своем коттедже убил 9 бизнесменов, через 7 лет вышел и дальше ...
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  • Анонимно 13 янв
    Почему все молчат, особенно- противники оружия, что подозреваемый был вооружен пистолетом? Или уже все привыкли, что все преступники уже имеют оружие, а нормальным, законопослушным гражданам не разрешается иметь короткоствольное огнестрельное оружие?
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    Анонимно 14 янв
    Травмат разрешается, боевое нет. А газовое это вообще пшик говорят. Так что отучился и купил. Никаких трудностей
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    Анонимно 22 янв
    Ну и что,в США разрешено оружие,что там нет маньяков и убийц и их невинных жертв?Так что не надо нам еще оружия на руках,хватит того что теперь любой придурок в нашей стране может купить машину и давить на улицах людей!
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  • Анонимно 13 янв
    Господи , никто не увидел и не помог , этой девочке
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    Анонимно 13 янв
    Если и был кто то, то решил не рисковать и ретироваться
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  • Анонимно 14 янв
    Я думаю не стоит в таких безлюдных местах как леса, парки женщине ходить одной, если бы рядом был ее муж мне кажется он бы и не подошел!Женщина слабое создание и легкая добыча для хищников!Берегите себя и своих близких!
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  • Анонимно 14 янв
    пусть душу гульшат примет наш аллах
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  • Анонимно 15 янв
    это Нижнекамск! У нас наркоманы несколько лет спокойно варили наркотики в своей квартире, и участковому было наплевать. Наоборот, старался на жалующих что-то накопать. Пока наверх не обратились, так бы и травились дальше. Не верю в Нижнекамскую полицию. Не верю.
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  • Анонимно 15 янв
    Фамилии убийцы и жертвы похожие
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  • Анонимно 15 янв
    Оператор от бога снимал все время бушлат подозреваемого
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  • Анонимно 17 янв
    Он ходил по парку с бутылкой бензина???
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