Смерть на лыжне: откровения убийцы на месте преступления
Видео проверки показаний предполагаемого виновника смерти жительницы Нижнекамска Гульшат Котенковой
Сегодня Нижнекамский горсуд рассмотрит ходатайство об аресте 37-летнего Даниила Котенева, а накануне на лыжной базе «Алмаш» этот задержанный рассказал и показал на манекене как убивал молодую женщину и пытался скрыть улики. «Реальное время» публикует кадры оперативной съемки проверки показаний подозреваемого на месте преступления.
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