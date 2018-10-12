«Положил в детский ранец и передал Залялову требуемые 25 млн рублей»

На аресте брата экс-начальника БОП МВД Татарстана защита засветила друга «Тукаевских» в МЧС и наехала на ФСБ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани был заключен под стражу ресторатор Динар Залялов, младший брат экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана. Ильнара Залялова арестовали месяцем раньше по делу о взятке в 500 тыс. рублей. Его брату вменили посредничество во взятке аж в 25 млн рублей, хотя, по версии следствия, 17 млн уже возвращены. Следком ищет неустановленных получателей в рядах сотрудников МВД, ну а защита просит выяснить, откуда у предполагаемого взяткодателя — полковника из МЧС — взялись такие деньжищи, а еще — проверить показания о якобы готовящейся даче 100 млн офицеру ФСБ. О поднятой в зале суда волне — репортаж «Реального времени».

Защитник из «дела Швецовых»



Свою защиту задержанный Динар Залялов доверил адвокату Радмиру Галимову. В апреле этого года именно этот защитник добился освобождения в зале Советского райсуда для бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Повторить этот успех сегодня Галимову не удалось, даже несмотря на позицию прокуратуры республики. Ее представитель Ильнур Давлиев не поддержал ходатайство об аресте Залялова, попросив лишь продлить ему срок задержания на 72 часа и представить в суд дополнительные оперативные материалы ФСБ.

Когда младшего из братьев завели в стеклянный «аквариум», он поначалу накинул капюшон, укрывая лицо от камер. Но потом передумал и капюшон снял. Суду 31-летний обвиняемый представился отцом двух малолетних детей, частным предпринимателем и директором ООО.

По данным открытых источников, Динар Залялов является директором и владельцем казанского ООО «Рестобар» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания). Уставный капитал организации — 300 тыс. рублей. Учреждена она только в декабре прошлого года. Впрочем, в 26 лет Залялов-младший выступил учредителем компании совершенно другого профиля. ООО «Ард-Групп» специализировалось на строительстве дорог, аэродромов и спортивных сооружений, по крайней мере, этот вид деятельности указывался как основной. Правда, через 2 года компания прекратила свою деятельность. По данным следствия, ресторан «Рестобара» в центре Казани закрылся некоторое время назад.

Следователь: «17 из 25 миллионов вернул»

Старший следователь второго отдела Следкома Раиль Шайдуллин проинформировал суд: 8 октября 2018 года было возбуждено сразу два дела — о посредничестве взяточничеству в особо крупном размере в отношении Залялова-младшего в группе неустановленных лиц (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а еще о получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — в отношении неустановленных сотрудников полиции.

«В конце октября 2017 года Динар Залялов получил от своего знакомого Шамсутдинова взятку в размере 25 млн рублей под предлогом передачи должностным лицам в подразделении по борьбе с организованной преступностью и Главного следственного управлении МВД по Татарстану. В последующем он часть денег, 17 из 25 млн рублей, вернул, а 8 млн не вернул, пояснив, что передал сотруднику подразделения по БОП, фамилия которого имеется в материалах дела», — рассказал следователь.

Как выяснило «Реальное время», дело против младшего брата и неустановленных полицейских, как и дело его брата, связано с ОПС «Тукаевские». А возбуждено почти через год после предполагаемых событий. По версии Следкома, 25 млн рублей запрашивали в октябре 2017 года за освобождение арестованных по делу «Тукаевских» казанских бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова. Местом предполагаемой передачи денег источники «Реального времени» называют здание на казанской улице Тверской, где находится ателье по пошиву одежды силовикам.

Ну а 10 октября 2018 года Динара Залялова задержали и на следующий день предъявили обвинение. Причастность к взятке он отрицает. Сегодня следователь сообщил: кроме показаний арестованного Шайхутдинова и его приятеля Шамсутдинова, подтвердившего передачу своих личных сбережений, есть данные оперативных мероприятий ФСБ — аудиозапись разговора в ресторане «Урюк» 20 сентября 2018 года обвиняемого с Шамсутдиновым. На ней «Залялов не отрицает, что получил денежные средства за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности Шайхутдинова», — пояснил суду следователь Шайдуллин и попросил арестовать обвиняемого в особо тяжком преступлении.

Пропавший телефон и расшифровка фонограммы ФСБ

По мнению следствия, на свободе фигурант может скрыться, оказать давление на свидетелей и, пользуясь связями в МВД, координировать свои действия с пока неустановленными подельниками. Представитель Следкома рассказал: местонахождение важного доказательства по делу — мобильника Залялова — пока не установлено, между тем в нем может находиться информация об интересующей следствие переписке и звонках в мессенджере WhatsApp.

Из оглашенных судов материалов дела следовало: приятель обвиненных по делу «Тукаевских» объяснил происхождение 25 млн рублей на вымогаемую взятку удачной игрой на изменении курса доллара. В свою очередь арестованный директор ООО «Стройтехника» Наиль Шайхутдинов, ранее рассказавший о передаче 500 тыс. рублей деньгами и стройматериалом начальнику отдела БОП МВД, дал показания и против его брата. Он прямо заявил: с помощью Динара Залялова связывался с его братом Ильнаром, «в том числе на допросе следователя МВД».

Неясным, правда, остался один момент: на аресте старшего из братьев была засвечена информация о вымогательстве в октябре прошлого года 20 и 25 млн с Кирилова и Шайхутдинова, и, со слов адвоката по их делу Андрея Житлова, платить они не стали и их не выпустили. Теперь же, по версии следствия, выходит — заплатили, и все равно не выпустили… Отметим, на финише расследования дела МВД по ОПС «Тукаевские» обвиняемые атаковали прокуратуру и Следком фактами о нарушениях.

Дальше в материалах суда обнаружилась распечатка фонограммы сентябрьского разговора Шамсутдинова и Залялова-младшего в ресторане, поступившая из ФСБ. Судья Сергей Аптулин поинтересовался у следователя — есть ли постановления о проведении данного оперативного мероприятия и рассекречивании его данных? Шайдуллин подтвердил — в уголовном деле все есть. Приведем часть оглашенного разговора между Шамсутдиновым и обвиняемым. Первый переживает: «Мы кому-то отдали деньги, в итоге и вопрос не решается, и деньги зависли». Позже он же добавляет: «Уже год, как деньги ему отдали. На этот остаток 8 миллионов за год проценты наложились». Второй в ответ на слова о «зависших» деньгах говорит, что надо их вернуть и, может быть, продать машину, хотя та — в залоге. О каких деньгах речь — судить по этим обрывкам крайне сложно.

Адвокат о защитнике гостайны из МЧС

Под протокол на допросе в Следкоме Динар Залялов заявил: 25 миллионов за решение вопроса о непривлечении Шайхутдинова к уголовной ответственности не получал, а вот с Шамсутдиновым встречался и знает его давно — были общие дела. При этом Залялов со ссылкой на слова этого знакомого заявил: слышал от него, якобы супруга Шайхутдинова встречалась с высокопоставленным сотрудником ФСБ, и Шайхутдинов и Кирилов скоро выйдут, так как вопрос решился. «При этом Шамсутдинов назвал сумму — 100 млн рублей. Никаких разговоров о получении 25 миллионов на этой встрече не было», — огласил судья данные допроса подозреваемого Залялова.

На том же допросе брат экс-начальника ОБОП рассказал свою версию разговора в ресторане на улице Баумана: «Он начал говорить, что ни дела нет, ни денег нет, что якобы передал деньги какому-то человеку. Я ему ответил — брата арестовали и мне не до этого». По словам Залялова, была еще одна встреча, в автосалоне ТТС, на которой ему вновь задавали вопросы про деньги. «Данные встречи носили провокационный характер», — считает он. Пропажу телефона объясняет просто — сломался, сдал в ремонт.

Тут слово получил представитель прокуратуры Ильнур Давлиев и заявил ходатайство о продлении срока задержания Залялова. Документы о проведении ОРМ и рассекречивании не представлены, как и запись второго разговора в автосалоне, который в показаниях Шамсутдинова не упоминается. Зато в них есть информация — наличные миллионы хранил у знакомого в сейфе. По данным прокурора, владелец сейфа пока не допрошен. «То есть мы не знаем — были ли действительно эти деньги, поскольку сам Залялов отрицает», — обосновал он свою позицию.

Адвокат Радмир Галимов с прокурором не согласился: «Это уже какое-то затягивание дальнейшего задержания моего подзащитного, это нарушает его права». Следователь же объяснил — часть оперативных материалов ФСБ еще только приобщается к делу.

Сам Динар Залялов в своей речи несколько раз повторил слово «никогда» — никогда не был в суде, не скрывался от правосудия и никому не угрожал. Он уверял, что намерений совершать эти действия у него нет и бросать неработающую жену с маленькими детьми он не собирается. «Я считаю, меня пытается оклеветать Шамсутдинов… Он меня полностью оклеветал. Он сам был начальником в МЧС, и я не думаю, что он приходил и передавал мне какие-то деньги».

Защитник развил его мысль, дав понять, что доверия версия следствия и ключевого свидетеля у него не вызывает:

— Шамсутдинов из своих личных средств, которые он хранил наличными в сейфе знакомого, затем положил в детский ранец и передал Залялову требуемую сумму 25 млн. При этом, как следует из его показаний, он в октябре 2017 года в МЧС занимал должность руководителя группы по защите государственной тайны и взаимодействию с правоохранительными органами. Возникают закономерные сомнения в наличии у госслужащего такой суммы…

Скупка-продажа валюты, даже с учетом двукратного роста курса доллара, по мнению адвоката, не объясняет появление таких денег у бюджетника. «Сам Залялов подозрения следствия не подтверждает, при этом поясняет, что Шамсутдинов сообщил ему про встречу родственников Шайхутдинова и высокопоставленного сотрудника ФСБ и что за их освобождение запросили 100 млн рублей… Почему мы должны верить показаниям Шамсутдинова и отвергать показания Залялова? Как минимум они равнозначны», — заявил на заседании адвокат и просил суд учесть эти обстоятельства и отказать Следкому. Ну а если доводы следствия покажутся весомей, избрать в отношении Динара Залялова другую меру пресечения — запрет определенных действий или домашний арест.

Советский райсуд Казани санкционировал арест обвиняемого до 8 декабря. Защита намерена обжаловать это решение.