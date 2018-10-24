Бастрыкину дали добро на уголовное дело против казанской судьи Фирсовой

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана повторно рассмотрела и на сей раз удовлетворила представление главы Следкома о даче согласия на уголовное преследование судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой.

Такое решение было принято большинством голосов. Сама Фирсова не стала дожидаться его оглашения, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, ранее ККС РТ отказала руководителю Следкома в даче согласия на возбуждение дела по признакам посредничества во взяточничестве в отношении Фирсовой. Позже этот отказ был признан незаконным на уровне верховных судов Татарстана и России, и представление вернулось в Казань.

С конца сентября ККС трижды включала вопрос по Фирсовой в повестку и дважды откладывала его рассмотрение ввиду неявки судьи.

Ранее Марина Фирсова смогла добиться отмены решения региональной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий и вернуть себе право носить мантию.