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Бастрыкину дали добро на уголовное дело против казанской судьи Фирсовой

17:43, 24.10.2018 3
Бастрыкину дали добро на уголовное дело против казанской судьи Фирсовой
Фото: kremlin.ru

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана повторно рассмотрела и на сей раз удовлетворила представление главы Следкома о даче согласия на уголовное преследование судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой.

Такое решение было принято большинством голосов. Сама Фирсова не стала дожидаться его оглашения, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, ранее ККС РТ отказала руководителю Следкома в даче согласия на возбуждение дела по признакам посредничества во взяточничестве в отношении Фирсовой. Позже этот отказ был признан незаконным на уровне верховных судов Татарстана и России, и представление вернулось в Казань.

С конца сентября ККС трижды включала вопрос по Фирсовой в повестку и дважды откладывала его рассмотрение ввиду неявки судьи.

Ранее Марина Фирсова смогла добиться отмены решения региональной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий и вернуть себе право носить мантию.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:58
    Скоро ни одного честного и принципиального судьи не оставят. Кто не пляшет под дудку верховного тот неугоден. Показательная порка.
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    Анонимно 18:14
    В Набережных Челнах человек в мантии взял 100 миллионов рублей в долг,под 26% годовых и чтобы не отдавать просто закрыл своего кредитора. Полу миллионный город только об этом и говорит! Какое может быть уважение к таким продажным представителям Фемиды?
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  • Анонимно 18:07
    Если уголовное дело заведут, значит ли это, что вынесенные решения судьи будут признаны недействительными?
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