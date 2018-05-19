Секрет молодости Водопьяновой: бесплатные санаторные путевки самой себе?

Источники «Реального времени» предрекают новые эпизоды в деле профлидера Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

В уголовном деле главы профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой могут появиться новые эпизоды. Как утверждают источники «Реального времени», при обысках в Федерации профсоюзов были найдены документы о выделении Водопьяновой самой себе путевок на подведомственные татарстанские курорты за счет прибыли этих учреждений. Вчера же стало известно — после нового задержания отказавшаяся от явки с повинной vip-фигурантка вновь признала вину в незаконном получении страховок через санаторий. И не возражала против домашнего ареста.

Наручники напоказ и тайное признание вины



Когда 16 мая портрет Татьяны Водопьяновой появился в коллаже снимков персон, попавших в зону критики казанского Кремля на разгромном антикоррупционном заседании, стоило ожидать новых красок в уголовном деле. И уже на следующий день профсоюзного лидера РТ задержали, а вчера привезли в Ново-Савиновский райсуд на избрание меры пресечения. Из серой «Лады Ларгус» подозреваемая вышла без наручников, но в сопровождении дамы-конвоира и ее напарника. Они зашли в зал суда, но выяснив, что время до начала заседания еще есть, вернулись в машину.

Примечательно, что повторно в зал суда Водопьянову завели уже в наручниках и долго не могли их снять. Сама подозреваемая при этом держалась с большим достоинством.

Общаться с журналистами в интересах своей подзащитной наотрез отказались два ее адвоката — москвич Валерий Прозоров и казанец Олег Шемаев. Последний защищает главу «Спурта» Евгению Даутову, а ранее представлял интересы замглавы Минздрава РТ Елены Шишмаревой.

Два адвоката в интересах своей подзащитной общаться с журналистами наотрез отказались



Следком представлял старший следователь третьего отдела Аксан Кадыров. Он привез в суд ходатайство о домашнем аресте Водопьяновой. Со слов осведомленных сотрудников правоохранительных органов, еще вчера силовики намеревались просить о водворении 63-летней дамы в СИЗО. А передумали, говорят, когда та в очередной раз поменяла показания и вновь признала вину. Забегая вперед отметим, что эта информация подтвердилась на суде, где защита и сама Водопьянова не стали возражать против домашнего ареста.

«Посторонние» журналисты и бдящий тайны следствия судья

Как Следком мотивировал свое ходатайство и о чем на суде просила подозреваемая в коммерческом подкупе, журналисты шести казанских изданий, дежурившие в суде несколько часов, так и не узнали. И. о. председателя суда, зампред Марсель Ахметшин после поступления в суд ходатайства по Водопьяновой распределил его на рассмотрение самому себе, а узнав от помощников о явившихся на заседание журналистах, принял довольно странные меры.

Помощник судьи сообщила собравшимся у зала, что судья не разрешил присутствовать прессе на открытом судебном процессе. В соответствии с УПК РФ до заседания такие решения приняты быть не могут, поэтому выполнять не основанное на законе распоряжение журналисты не стали. Через некоторое время в зале появился пристав, который, сходив в совещательную комнату, вновь передал столь же странное распоряжение: покинуть зал. Внятной мотивировки вновь не прозвучало, а еще минут через 10 в зал, наконец, вошел судья. Со словами: «Как много посторонних...».

Не открывая заседания, Марсель Ахметшин сразу обратился к тем самым «посторонним». Он заявил, что в Ново-Савиновском суде есть некий регламент, согласно которому журналисты, желающие присутствовать в зале суда, должны зарегистрироваться. «Ни одной заявки я не видел», — заявил Ахметшин, добавив, что «это уже само по себе является нарушением».

Через некоторое время в зале появился пристав, который, сходив в совещательную комнату, вновь передал столь же странное распоряжение: покинуть зал



Тут надо пояснить, что все присутствующие представители СМИ работают не первый год и за это время ни с какой регистрацией в Ново-Савиновском суде ни разу не сталкивались. Не прописана эта процедура и на сайте суда. Зато там есть типовые правила аккредитации 12-летней давности, в которых прописано: «отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, установленных федеральным законом «О СМИ».



Далее судья Ахметшин поведал: при избрании меры пресечения судом исследуются копии материалов уголовного дела. И объявил, что все они без исключения представляют тайну следствия. Примечательно, что позицией представителя следствия по этому вопросу Ахметшин не интересовался, не спрашивал мнения и других сторон. Не заявлялось и ходатайств со ссылками на тайны следствия. Но судья еще до рассмотрения материалов дела решил, что тайна там есть, и СМИ на его заседании не будет. Ни на одну норму права в этом спиче судья не ссылался, закончив требованием: «Процесс открытый. Покиньте зал заседания!».

Подозреваемая: «Пресса все уже осветила»

Похоже, главной тайной, которую намеревался скрыть от общественности председательствующий, является ссылка на протоколы допроса с признанием вины. В итоговом решении суда, на оглашение которого прессу вернули в зал, Ахметшин на эти документы не ссылался. Но сообщил, что прокурор и следователь ходатайство о домашнем аресте поддержали, а подозреваемая и защитники не возражали, но просили дать время для прогулок. В итоге покидать пределы жилого помещения Татьяне Водопьяновой разрешили на срок не более трех часов в день, за исключением неотложных случаев обращения к врачу и т. п. Интернет, телефон и личные встречи со знакомыми — запрещены. В отличие от свиданий с адвокатами и следователями. Домашний арест установлен на срок следствия — до 20 июня.

Похоже, главной тайной, которую намеревался скрыть от общественности председательствующий, является ссылка на протоколы допроса с признанием вины



Напомним, в марте Водопьянова уже каялась под видеокамерой: «Подтверждаю, что за период примерно с 2009-го по 2015 год, ежегодно, с [подведомственным ФП РТ] санаторием «Бакирово» заключался договор страхования моей жизни со страховой компанией «Чулпан». В рамках этого договора ежегодно я получала средства около 500 тысяч рублей (в качестве страховки за дожитие до конца срока договора, — прим. ред.) и тратила их на свои нужды. В санаторий эти деньги я не возвращала. Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия, и, конечно, раскаиваюсь».

Сохранив тогда свободу, подозреваемая пошла в наступление — отказалась от своих слов, обвинила следователей в психологическом давлении, а главврача санатория в ложном доносе. Дальше профсоюзный лидер долго лечилась в клиниках Казани и Москвы, пережила личную трагедию со смертью мужа. Силовики не трогали ее больше 40 дней. Но расследование не прекращали.

Сломленной Татьяна Водопьянова сегодня не выглядела. Скорее уставшей и набравшейся терпения. На вопрос «Реального времени» о подозрениях в коммерческом подкупе в перерыве заседания сообщила лишь: «Я бы сейчас вообще оставила это без комментариев. Пресса уже все осветила».

Историю с получением страховок следствие оценило как коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в крупном размере (п.п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) по восьми эпизодам. Ущерб оценен почти в 3 млн рублей. Однако, как уверяют источники «Реального времени», в профсоюзной епархии не только страховали своего лидера за бюджетный счет, но и обеспечивали лучший отдых с лечебно-оздоровительными и омолаживающими процедурами на территории Татарстана.

Сломленной Татьяна Водопьянова сегодня не выглядела. Скорее уставшей и набравшейся терпения



Почем «бесплатный» отдых семьи председателя ФП РТ?

Речь идет о документах президиума Федерации профсоюзов РТ, в которых якобы за подписью лично Водопьяновой выносилось решение о выделении ей путевки в санатории ФП РТ с визой: «расходы отнести за счет прибыли санатория». По некоторым данным, в ходе проверки федерации еще по заданию казанского Кремля в 2016 году было установлено — бесплатных профсоюзных путевок на таких основаниях больше не получал никто. Максимум на что могли рассчитывать простые трудящиеся — скидка в 25 процентов при оплате. Либо эти расходы, чтобы поощрить сотрудника, брало на себя предприятие.

Причем, говорят, по каждой выданной самой себе путевке Водопьянова отдыхала не в одиночку, а всей семей — с мужем, дочерью, зятем и внуками, да по полной санаторно-оздоровительной программе. Так что чистую прибыль санатория приходилось минусовать сразу тысяч на 100, делится знакомый с результатами проверки источник. Причем, таких выездов будто бы следствие накопало аж на несколько эпизодов нового дела о коммерческом подкупе с получением услуг за покровительство. Дело пока не возбуждено.

Всего, в структуре ФП РТ находятся пять санаториев с годовым оборотом 1,2 млрд рублей. Это без учета крымского «Фороса».

В течение 10 дней после избрания меры пресечения Водопьяновой должны предъявить обвинение. К слову, из зала суда подозреваемую работники суда вчера выводили через соседнее помещение, в которое удалялся на время принятия решения зампред Ахметшин.