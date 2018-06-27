Кровь на лыжне: нижнекамского насильника-рецидивиста будут судить посмертно

Мать признавшегося в убийстве и покончившего с собой Даниила Котенева не дала добро на прекращение дела по восьми эпизодам, родные погибшей предъявили иск

Фото: Максим Платонов

В Верховный суд Татарстана направлено дело о громком убийстве молодой жительницы Нижнекамска на лыжной прогулке. Рассматривать его будут в закрытом режиме — Даниилу Котеневу вменяют еще семь эпизодов, включая нанесение тяжких повреждений, незаконное лишение свободы, интим «по согласию» с 15-летней и секс-насилие. Как выяснило «Реальное время», часть этих обвинений и гражданский иск к подсудимому на 3 млн рублей были предъявлены уже после смерти самого Котенева.

Следком: убийство стало способом скрыть насилие



15 марта 2018 года Даниил Котенев был найден в петле в Чистопольском СИЗО. Доследственная проверка установила — покончил с собой сам, до суицида никто не доводил. Почти 13 из своих 37 лет он уже провел за решеткой, и новая посадка обещала быть столь же длительной.

9 января 2018 года на лыжной базе «Алмаш» в Нижнекамске пропала 28-летняя женщина. В ночь на 10 января ее нашли мертвой под снегом. Из одежды на ней были не тронуты только лыжные ботинки и майка-топ, да и ту преступник облил бензином. Тело погибшей было в крови, снег вокруг — тоже. По этим кровавым меткам следствие вышло и на место преступления — кирпичную будку заброшенной насосной станции. Там нашли одну из сережек убитой, ее варежки и явные следы преступления и попыток уничтожить их огнем.

Наряду с версией о нападении с целью сексуального насилия не исключали и другие. Хотя кому могла помешать мать годовалого ребенка — в голове не укладывалось. Муж погибшей рассказал: даже близкие не знали, что в тот день они с женой и дочкой отправятся на базу. Он остался с малышкой, а супруга пошла сделать кружок на лыжах по лесу и пропала. Ее мобильник не отвечал, а через час стал недоступен.





По этим кровавым меткам следствие вышло и на место преступления — кирпичную будку заброшенной насосной станции



Полиция искала убийцу по фотороботам, отрабатывала всех, кто ранее привлекался за нападения на женщин. Был в этом перечне и дважды судимый Даниил Котенев. Но первыми именно его заподозрили коллеги с фирмы по производству пластиковых окон, когда 10 января Котенев пришел на работу, хромая на одну ногу, с ссадиной на голове и, главное, совсем в другой одежде, даже куртку и шапку сменил. Одним объяснил травмы — мол, упал по дороге, другим сказал — избили. А 11-го не пришел на смену. Тогда-то один из сослуживцев заявил о подозрениях начальству, а тот позвонил знакомому силовику — экс-начальнику отдела Следкома по Нижнекамску Фанису Юсупову.

В тот же вечер Котенев был задержан, а через день арестован. При жизни признался лишь в убийстве женщины на лыжне, которую якобы всего лишь поначалу хотел попугать… И в том, как возвращался на место преступления, чтобы скрыть улики. Доказательства для обвинения еще и в изнасиловании были получены позже. А поскольку его мать, не веря в виновность сына, выступила против прекращения дела, оно дошло до суда.

В анамнезе — наркозависимость и две судимости за секс-насилие

Еще при жизни в отношении арестанта провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала: не состоящий на учете у врачей Котенев страдает наркоманией, сформирована зависимость к синтетическим наркотикам вследствие длительного потребления. Признаков временного болезненного расстройства психики не выявлено. Следствием установлено, что 9 января днем с работы Котенев шел пьяным — отмечали с распитием самогона день рождения уборщицы. Но выпил он не столько, чтобы не осознавать характер своих действий. В принудительном лечении у психиатров не нуждается, в состоянии аффекта во время убийства не находился, заключили в феврале эксперты, отметив также ряд особенностей характера обвиняемого — неустойчивость эмоций, холодность, формальную критику своих поступков, раздражительные и агрессивные реакции.

Кличку Кот Даниил Котенев получил на зоне, куда попадал дважды за половые преступления. Как утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, первым приговором в 2004 году было установлено — Кот вместе с приятелем пришли домой к знакомому и в его отсутствие изнасиловали чужую жену. Котенев получил 7 лет колонии, в марте 2008-го был освобожден условно-досрочно. В феврале 2009-го с учетом непогашенной судимости получил еще 9 лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Жертвами нападений стали его соседки по дому, которых он силой затаскивал в однокомнатную квартиру в пятиэтажке на улице Строителей. Когда дома не было матери.

Именно в эту квартиру Котенев вернулся после освобождения из колонии 31 июля 2017 года. А в середине октября 2017 года снова был задержан — дочь соседки заявила в полицию еще об одной попытке изнасилования!

Кличку Кот Даниил Котенев получил на зоне, куда попадал дважды за половые преступления. Фото vk.com

Эпизод 1-4: связанная жертва смогла достучаться до преступника

22-летнюю дочь соседки Следком признал потерпевшей в посмертном деле Котенева сразу по четырем статьям УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в виде неизгладимого обезображивания лица — шрама на лбу, незаконное лишение свободы, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование. По версии следствия, 14 октября 2017 года, после 22 часов, Котенев в темном подъезде напал сзади на поднимавшуюся по лестнице девушку, зажал ей рот и нос, а когда та резко присела, пытаясь вырваться, схватил за волосы и стукнул несколько раз головой о лестницу.

Дальше, со слов потерпевшей, он поволок за волосы в свою квартиру, а очнулась девушка, лежа на чужом диване, без обуви, с привязанными к изголовью кровати руками. Позже она рассказывала, что в такой позе провела не меньше двух часов. Преступник сел ей на ноги, влил какую-то жидкость из стакана ей в рот и начал распускать свои руки. Оказать сопротивление связанная не могла, и она стала разговаривать с нападавшим — рассказала, кого из «авторитетных» парней знает, и дала понять, что те будут недовольны. Эффекта эти слова не имели. Зато, когда девушка сказала, что ей нет и 18-ти, у нее больная мать и она не переживет, если что-то случится, насильника проняло. Он опустился на пол на колени, сказал: «Что я творю?» А потом еще и заплакал и стал просить прощения. Отвязал и, увидев кровь на лице, предложил умыться, после чего открыл входную дверь.

Жертва вспоминала, как лишь делала вид, что умывается, и, не обувшись, спокойно вышла за дверь, поднялась этажом выше и побежала в свою квартиру, разбудив родителей криком: «Мамочка, уезжай отсюда!» Родители вызвали полицию и скорую. Девушку с раной на лбу и жалобами на головокружение и боль в ребрах забрали в больницу. Котенев сам встретил полицейских у подъезда и рассказал им историю, якобы увидел в подъезде девушку, хотел познакомиться, приобнял — она оттолкнула, а когда толкнул в ответ — упала и ударилась головой. Дальше, со слов рассказчика, он оказал помощь девушке — отвел в свою квартиру и помог умыться.

Позже Котенев придерживался той же версии, подчеркивая, что незнакомка в подъезде была пьяна и нагрубила ему. Правда, работавшие с пострадавшей врачи и полицейские признаков опьянения не припоминают. Зато помнят, что на лестнице были изъяты следы вещества бурого цвета, а в квартире Котенева на диване — образцы волос, и в той же комнате нашли два ремня и бутылку со спиртосодержащим веществом.

22-летнюю дочь соседки Следком признал потерпевшей в посмертном деле Котенева сразу по четырем статьям УК. Фото Ирины Плотниковой

Материалы проверки полиция передала в городской отдел Следкома, а там вынесли отказ в возбуждении дела о попытке изнасилования, предполагая, как сложно будет доказать мотив, если обвиняемый в процессе отказался продолжать незаконные действия. В то же время в Следкоме усмотрели признаки таких преступлений, как причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и незаконное лишение свободы, выделили эти материалы в отдельное производство и вернули по подследственности в УВД Нижнекамска. Но пока шли эти проверки, потерпевшая дочь соседки вернулась в Казань и допросить ее снова до убийства лыжницы силовики просто не успели.

Сам Котенев после задержания в январе настаивал — ничего плохого этой девушке не делал. Правда, девушка оказалась не единственной.

Эпизод 5-6: 15-летняя прогульщица и Кот

После громкого задержания и ареста Даниила Котенева в полицию позвонила 15-летняя девушка и сказала, что была близка с этим Котом. По результатам допроса девушки и сбора доказательств в деле об убийстве добавились эпизоды по статьям 134-й и 135-й — половое сношение и развратные действия с лицом младше 16 лет.

Девчонку в полиции знали хорошо — систематически не ночевала дома, гостя у подружек от 3 до 7 дней, покуривала, несколько раз меняла школу, прогуливала, а последние месяцы вообще перестала посещать уроки. С Котеневым эта потерпевшая познакомилась в декабре 2017-го на квартире у общего знакомого. Пили втроем пиво, несколько раз обсудили ее возраст, потом хозяин квартиры уснул, а Кот стал звать к себе домой, обещая купить еще пива, когда отказалась — стал предлагать 3 тысячи рублей, рассказывала девушка на следствии. С ее слов, она сказала парню — мол, за такое и в тюрьму можно попасть, а он признался — дважды сажали за изнасилование. Правда, говорил, что так пострадал из-за одной-единственной девушки.

В итоге малолетка оказалась дома у нового знакомого и после проведенного с ним времени заявлять в полицию не стала. Пока не узнала про убийство.

После Котенева осталось его видеопризнание на месте преступления и подробные показания на допросе по убийству с его версией событий



В чем признался «Данила Я-я»

После суицида Котенева осталось несколько его страничек в соцсетях. На одной под ником «Данила Я-я» парень любил постить изречения известных и диванных мудрецов. В последнем из понравившихся ему постов за 30 декабря 2017-го есть такие слова: «По факту все мы еще те демоны. Каждый из нас грешен… При первой возможности собственной выгоды большинство «друзей», «любимых» и «близких» вас натянут за милую душу...»

Еще после Котенева осталось его видеопризнание на месте преступления и подробные показания на допросе по убийству с его версией событий. Мол, шел с работы домой пешком и пьяный, заблудился, один из лыжников обидел — задел лыжей, проезжая мимо, а потом стал оскорблять. Котенев достал из кармана дамский газовый пистолет, с его слов — незаряженный, и лыжники сразу уехали. Пока шел дальше, продолжал злиться на лыжников и позже грубо спросил дорогу у одной отдыхающей, та ему нагрубила, и он снова достал пистолет — лишь хотел попугать. Заставил снять лыжи, пройти в замеченную неподалеку будку.

В будке лыжница схватила с пола стеклянную бутылку и не стала ждать нападения — ударила первой, разбив бутылку о его голову, рассказывал Котенев. В ярости он стал избивать руками, ногами, пистолетом и осколком бутылки. Когда остановился — жертва не дышала. Зато зазвонил ее телефон. Он разобрал его на части и сунул в карман, чтобы позже выбросить детали в снег. Тело жертвы оттащил от будки в лес и забросал снегом, лыжи и палки бросил у какого-то дерева.

Дома обнаружил — сам серьезно поранил ногу в будке. Мать вызвала скорую. Врачам сказал, что был пьян и упал. В больнице провел несколько часов, а уже ближе к ночи решил вернуться на место преступления и замести все следы. Очень не хотелось возвращаться на зону. Купил в магазине бутылку лимонада, выпил, в нее на заправке упросил залить бензин. На месте нашел убитую, снял часть одежды, сложил ее шапку, куртку и водолазку в свой пакет. Затем полил жертву бензином — в надежде, что смоет следы своей крови с ее тела, и вновь присыпал снегом. В будке собрал в пакет мусор и стекло, облил пол бензином и поджег. По дороге домой выкинул вещи покойной в снег, а потом в мусорный контейнер у дома выкинул свою шапку, куртку и джинсы.





Тело жертвы оттащил от будки в лес и забросал снегом, лыжи и палки бросил у какого-то дерева



Изнасилование этой жертвы наотрез отрицал, как не признавал преступления в истории с дочкой соседки. Тем не менее по истории на базе Котенева обвиняют в изнасиловании и убийстве. Мать покойного заявила на следствии — в виновность сына не верит. И не дала добро на прекращение его уголовного дела в связи со смертью обвиняемого. В результате — материалы направлены в Верховный суд РТ. Вместе с ними суду предстоит рассмотреть гражданский иск семьи покойной женщины. Ее близкие требуют компенсации морального вреда в 3 млн рублей.

Дата судебного заседания пока не назначена. Но уже известно, что процесс будет закрытым. Закон защищает права жертв сексуального насилия и несовершеннолетних.

Процесс без подсудимого проходит как обычный — с исследованием доказательств, допросом свидетелей, выступлением защиты. А в финале суд посмертно устанавливает виновность либо невиновность обвиняемого.

