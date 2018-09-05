Казанский борец за чистоту рядов МВД и Фемиды возьмет Москву?

Генерала Павла Николаева прочат на место главного следователя столицы РФ, источники в Следкоме РТ считают это маловероятным

Фото: Максим Платонов

Сегодня федеральные СМИ объявили руководителя Следкома по РТ Павла Николаева главным кандидатом на скандальный пост главного следователя Москвы. Занимавший это место Александр Дрыманов сейчас в СИЗО по обвинению во взятках в 10 тысяч евро и 1 млн долларов. Источники РБК предрекают назначение казанца на новую должность уже в ближайшее время. По данным «Реального времени», должность в столице казанскому генералу предлагали уже не раз, но уходить Николаев не хотел. Вот только в этом году истекает второй, предельный срок его пребывания в должности руководителя регионального управления.

Истекает второй срок

По закону о Следственном комитете РФ, назначение на должности руководителей управлений ведомства в субъектах РФ производится на срок не более пяти лет и пребывание в должности более двух сроков подряд не допускается. Павел Николаев встал у руля Следкома по РТ после отставки Владимира Киршина. Почти год исполнял обязанности в ранге и.о., в октябре 2011-го указом президента страны был назначен руководителем регионального управления Следкома в Татарстане, но только на двухлетний срок. В 2013-м был переназначен еще на пять лет. Таким образом, второй срок полномочий генерал-лейтенанта юстиции Николаева истекает в октябре 2018 года.

14 августа главному следователю республики исполнилось 48 лет. По слухам, на неформальном «бёзднике» он говорил подчиненным: «Думаете, я уйду? А я не уйду...» Реальное положение вещей не объяснял. Впрочем, разговоры о возможном переводе Павла Николаева в Москву ходят уже несколько лет — на должность в центральном аппарате СКР и даже на должность заместителя главы ведомства Александра Бастрыкина. Татарстанский Следком считается одним из лучших подразделений ведомства по стране, самого Николаева источник РБК называет человеком «ближнего круга Бастрыкина» и очень сильной фигурой — более сильной, чем попавший в коррупционный скандал Александр Дрыманов.

Напомним, место руководителя ГСУ Следкома по Москве освободилось в мае 2018-го на фоне обвинений в коррупции ряда офицеров Следкома. В июле Дрыманова водворили в СИЗО по обвинению в получении взяток — 10 тысяч евро и части от 1 млн долларов. Первую, как считают следователи, генерал получил от заместителя, вторую передал связанный с вором в законе Шакро Молодым бизнесмен — за освобождение криминального лидера Итальянца.

В июле 2018-го Александра Дрыманова водворили в СИЗО по обвинению в получении взяток — 10 тысяч евро и части от 1 млн долларов. Фото 9111.ru



Следком при Николаеве: «Дальний», охота на «оборотней» в погонах и мантиях

Сравнение Николаева с Дрымановым собеседники «Реального времени» считают, мягко говоря, некорректным. Что до характеристик сильного руководителя, то тут дела говорят сами за себя. За прошедшие годы Следком в Татарстане стал играть лидирующую роль среди коллег-силовиков. В том числе тех, кто нарушает закон. Достаточно вспомнить лишь несколько громких дел.

При Николаеве в 2011-м был дан ход расследованию истории пыток в казанском ОП «Дальний», с которого началась серия дел о незаконном применении силы к задержанным. Позже появилась серия дел в отношении сотрудников ФСИН — за решетку отправились несколько начальников колоний. При активной поддержке ФСБ и оперативников УЭБ и ПК МВД по РТ следователи включились в борьбу за чистоту рядов муниципальных чиновников — под суд пошли главы Верхнеуслонского и Агрызского районов, число привлеченных к уголовной ответственности глав исполкомов и их замов перевалило за десяток.

Впервые в современной истории Татарстана на суд Фемиды отдали двух работников прокуратуры, желавших подзаработать на имитации взятки. Работа по «оборотням» в погонах вышла на новый уровень — в разработку попали офицеры центрального аппарата МВД республики. Настоящим потрясением работа подчиненных Бастрыкина и Николаева стала и для судейского корпуса. До возбуждения уголовных дел о посредничестве во взятках людей в мантиях пока не дошло, но лишь потому, что процедура получения согласия на привлечение служителей Фемиды весьма длительная. Из трех представлений Следкома в адрес ККС Татарстана пока удовлетворено лишь одно, но и оно не вступило в силу.

Беспрецедентным в масштабах России можно считать и расследование обстоятельств краха лопнувших татарстанских банков, а опыт экспертов-криминалистов регионального Следкома по вскрытию врачебных ошибок уже растиражирован по стране.

За прошедшие годы Следком в Татарстане стал играть лидирующую роль среди коллег-силовиков. Фото Ирины Плотниковой

Если приказ будет — Николаев справится!

Татарстан давно стал кузницей кадров для силовых ведомств всей страны. Вспомним лишь несколько назначений. В марте 2017-го Айрат Ахметшин ушел с поста заместителя Николаева на должность руководителя следственного управления по Кировской области. В мае того же года пост замминистра внутренних дел Башкортостана занял экс-руководитель подразделения оперативной работы МВД по РТ Андрей Демидов.

В июле этого года прокурором Удмуртии по указу президента страны стал бывший заместитель прокурора РТ и Волжского межрегионального природоохранного прокурора Артем Николаев. В августе Путин назначил главой Следкома по Свердловской области выходца из Казани Михаила Богинского, ранее 11 лет отработавшего главным следователем Тюменской области. Ну а экс-прокурор Челнов Александр Евграфов перебрался в Чебоксары, заняв пост зампрокурора Чувашии. Его предшественник в челнинской прокуратуре Сергей Беляков, успевший позже поработать в руководстве нижегородской и дагестанской прокуратур, с октября 2017-го возглавляет работу надзорного ведомства в Марий Эл.

Немаловажно, что ранее на пост главы арбитража Москвы после серии коррупционных скандалов в этом суде выдвинули Николая Новикова, успевшего за время работы в арбитраже РТ построить суд, выстроить отношения с местными властями и пролоббировать на федеральном уровне назначения людей из своей команды на руководящие посты в судебной системе.

Экс-руководитель подразделения оперативной работы МВД по РТ Андрей Демидов занял пост замминистра внутренних дел Башкортостана. Фото prav.tatarstan.ru (Андрей Демидов — слева)

Но вернемся к слухам о новом карьерном взлете казанца Павла Николаева. В пресс-службах регионального управления и Следкома РФ эту информацию не комментируют. Осведомленные источники «Реального времени» в ведомстве подтверждают — Николаев получал предложение занять место Дрыманова, но вопрос еще не решен. В том числе самим кандидатом. «Назначение маловероятно», — отметил один из представителей ведомства. Впрочем, никто из собеседников «Реального времени» не сомневается: если приказ будет — Николаев справится!

Ирина Плотникова