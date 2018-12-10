«Был конфликт интересов, Аитов не захотел поделиться и его наказали»

Главе «Свея» дали 11 лет, но не все дольщики считают виновным только застройщика

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани вынесли приговор главе фирмы «Свей» — Рашида Аитова приговорили к 11 годам колонии. Суд признал застройщика виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 126 эпизодам, но еще по четырем — оправдал за отсутствием состава преступления. Дольщики по-разному отнеслись к вынесению наказания главе строительной империи, оставившему после себя несколько долгостроев. Подробнее — в материале «Реального времени».

11 лет колонии общего режима

Приговор главе фирмы «Свей» начали зачитывать в Московском райсуде Казани еще в прошлую пятницу, а сегодня утром продолжили. Спустя почти 5 часов Рашиду Аитову наконец вынесли наказание – 11 лет колонии общего режима. Напомним, что гособвинение просило для него 13 лет.

По версии следствия, застройщик похитил деньги дольщиков, совершив серию преступлений. Самые известные из его долгостроев: ЖК «Золотая середина» 3-й, 4-й и 6-й дома, в последнем девять «лишних» этажей и один подъезд суд признал самовольной постройкой, постановив снести; самый старый долевой объект в городе — дом на Достоевского, 57, который должны были сдать еще 16 лет назад; а также проблемная «свечка» «Миллениум Сити», где ждут квартир 14 лет.

В итоге суд признал застройщика виновным в 126 из 130 эпизодов дела — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Хотя изначально Аитова обвиняли и по другим статьям: «мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 159), «коммерческий подкуп» (п. «б» ч. 4 ст. 204) и «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч. 2 ст. 238). Однако по ним подсудимого оправдали за отсутствием состава преступления. Сам обвиняемый ни по одному эпизоду вину так и не признал.

Приговор главе фирмы «Свей» начали зачитывать в Московском райсуде Казани еще в прошлую пятницу



В ходе следствия сумма ущерба называлась в размере 350 млн рублей, однако гражданские иски к Аитову были заявлены на сумму более 530 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 145 человек. Однако «гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения, признав за ними право на их удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства», говорится на сайте суда.



«Потому что не хватало денег, площадку уменьшали — куда деваться?»

Девелопер провел в СИЗО 3 года и пробудет там еще какое-то время до вступления приговора в законную силу. Еще в прошлую пятницу, до начала оглашения приговора, Рашид Аитов посетовал:

— Никто не достраивает дома, за это время можно было достроить и отдать людям, деньги там есть, в этих домах. Документы никто не давал. Дома строились до последнего, меня взяли с объекта, все уже было сдано. Разрешение на строительство тормозили, 4 года землю не давали, если хронологию поднять. Разрешение на строительство было, просто не продляли. Везде бумаги были. Много непроданных квартир. А я сразу 18-этажный начинал строить, сваи, два лифта — начинал строить именно так. По ходу строительства перепроектировал дом. Потому что не хватало денег, площадку уменьшали, с 15 стало 10 га, потом 6 — куда деваться? Везде рядом 22 этажа, а не 9. Я подписал все документы на 18 этажей, сразу они строились. Есть документация и на 18 этажей, — пояснял застройщик, как получилось, что девятиэтажка в «Золотой середине» получилась 18-этажкой.

Застройщик также пожаловался на плохое самочувствие: «Какое состояние — болею, возраст, инвалид второй группы, живу только на таблетках. Не нужны деньги дольщиков, ни копейки, никогда на достройку деньги не собирал, а сейчас слышу, что собирал. Я в банкротстве сдал 25 домов. Я бы и сейчас закрыл», — заверил он.

Рашид Аитов: «Никто не достраивает дома, за это время можно было достроить и отдать людям, деньги там есть, в этих домах»



«Аитов и Ливада были последними динозаврами, которые продавали квартиры»

Юрист «Свея» Елена Лукьянова сейчас представляется, как бывший сотрудник фирмы. По ее словам, весь процесс был «предвзятым» с самого начала: «устранялись защитники, не принимались доказательства». Уже тогда она предвидела, что исход дела для ее клиента будет плохой: «не зря же он там столько сидел».

— Все строительные фирмы допускали такие формы, как мы, то есть допускались договоры долевого участия, которые оформлялись на подрядчиков, поставщиков, и теперь их продают по уступке права требования. Это все предусмотрено законом. У Аитова все дольщики зарегистрированы. Компания развалилась. Было 3-4 обыска, фирма перестала существовать. Исполком, наверное, будет достраивать. Это называется передел строительного рынка. Аитов и Ливада были последними динозаврами, которые продавали квартиры. У них все было свое, они сбивали цену на рынке. Сейчас цены, конечно, повысились. Не знаю, что хотят от Аитова, у него ничего нет, все дома в высокой степени готовности. Если его допустят, достроит. Я так чувствую, что туда никого не пустят, на некоторые дома зашел «Бриз», — сообщила Лукьянова.

По словам адвоката, суд принял апелляционную жалобу по 18-этажке в «Золотой середине» и снова назначил экспертизу: «наверное, весной будут делать, не знаю, когда».

Руслан Игнатьев: «Обжаловать будем, потому что приговор не соответствует позициям защиты»



«Будем обжаловать»

Защитники Аитова не согласны с приговором, хотя и рады оправданию своего клиента по некоторым эпизодам дела:

— Обжаловать будем, потому что приговор не соответствует позициям защиты. Мы, конечно, рады, что нас по четырем эпизодам оправдали. Мы этого добивались. Но вот по мошенничеству будем обжаловать. Как мы можем просить меньше, если у нас позиция совсем другая, что он невиновен. Будем добиваться признания полной невиновности, — сообщил «Реальному времени» государственный адвокат застройщика Руслан Игнатьев.

«Свеевцы», узнавшие о вынесении наказания застройщику, неоднозначно оценивают его:

— Я только узнала, пока еще в шоке, почему-то думала, что срок будет меньше. Я считаю случившееся со «Свеем» переделом строительного бизнеса. Не говорю, что Аитов не виноват. Да, он строил с нарушениями. Но был конфликт интересов, Аитов не захотел поделиться и его наказали, — высказала мнение на условиях анонимности дольщица 6-го дома «Золотой середины».

«Свеевцы», узнавшие о вынесении наказания Аитову, неоднозначно оценивают приговор



— Честно говоря, срок кажется суровым. Потому что здесь налицо политическая борьба, а не сколько поиски справедливости. Однозначно не скажешь, но тем не менее я твердо убежден, что он попал в жернова. Конечно, совсем невинной овечкой его не назовешь. И все же лично у меня от общения с ним только положительные впечатления остались. Я покупал у него квартиру и в другом доме, и он посоветовал мне перейти, потому что там был банк БТА и там своя кухня была, — рассказал представитель инициативной группы 4-го дома «Золотой середины» Разиль Карамов.

— Если бы его не посадили в ноябре 2015 года, он бы наш дом достроил, потому после Нового года наш дом уже на сдачу шел. Но в то же время я не могу сказать, что он не заслуживает наказания. Ведь есть люди, которые в еще худшем положении, чем мы, например, 6-й дом «Золотой Середины». Если нам хоть что-то обещают, то их ждет только снос, — резюмировал активист дома на Достоевского, 57 Сергей Соломахин.