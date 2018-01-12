Смерть на лыжне: как ранее судимый сборщик окон с пистолетом заблудился в лесу

По данным следствия, убийца лыжницы возвращался на место преступления, чтобы облить жертву бензином

Раскрыть убийство нижнекамской лыжницы помогли связи экс-начальника нижнекамского отдела Следкома и бдительность сотрудников компании, где проходил испытательный срок подозреваемый в преступлении. Им оказался 37-летний Даниил Котенев, который уже отсидел 13 лет за изнасилования. На допросе у следователя он признал вину и рассказал, как прятал и поджигал улики.

На след навел не фоторобот



Страница нижнекамца Даниила Котенева в соцсети «ВКонтакте» была удалена и восстановлена в 2013-м — в тот период, когда он еще находился за решеткой. Данных о его личности она почти не содержит. На постере — «эротический натюрморт» с сосисками, в личных снимках — фотография с Дед Морозом в компании (возможно зэков), черный котик в бумажной маске и другой домашний питомец — крыса. В графе «семейное положение» мужчина написал: «все сложно».

За плечами у Котенева — две судимости. В 2004-м он получил 7 лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера по приговору Нижнекамского горсуда. На свободу вышел досрочно — в 2008-м. Правда, в том же году снова сел за изнасилование уже на 9 лет. Наказание отбывал в свияжской ИК-5 и казанской ИК-19. Освободили аккурат в день рождения — 31 июля 2017 года.

В Нижнекамске жил с матерью в квартире на улице Строителей. Пытался устроиться на работу сборщиком пластиковых окон в ООО «Техноколор». Производство находится как раз в поселке Красный Ключ недалеко от лыжной базы «Алмаш», где 9 января пропала и ночью была найдена убитой Гульшат Котенкова. Осколком бутылки ей нанесли 11 ран. На поиски подозреваемого в этом преступлении были брошены сотрудники полиции не только Нижнекамска. Как уверяют источники «Реального времени», по опросам свидетелей было составлено минимум два фоторобота тех людей, которые могли быть причастны. Однако выйти на след убийцы помог не фоторобот.

Если верить задержанному, по пьяни он заблудился в лесу, поссорился с лыжниками и достал из кармана дамский газовый пистолет



Хлебнул самогона и пошел в лес

Как стало известно «Реальному времени», раскрыть преступление помогли связи помощника руководителя Тукаевского отдела Следкома Фаниса Юсупова, ранее возглавлявшего Нижнекамский МРСО. Вчера около 11 часов дня ему позвонили и рассказали о подозрительном претенденте на работу в оконной компании. Люди запомнили, что 9 января примерно в 14 часов Даниил Котенев отправился с производства не в сторону трамвайной остановки, а двинул пешком, через лес. А на следующий день появился на предприятии совершенно в другой одежде и с царапинами на лице. Внятно объяснить, что с ним случилось, мужчина не смог. Сопоставив убийство по соседству, данные о судимости «стажера» и его внешний вид, один из представителей руководства компании и решил позвонить следователю Юсупову. А тот сообщил о подозрительном человеке коллегам.

«Я довел эту информацию, и где-то через два часа сотрудники полиции пришли на предприятие, где подозреваемый проходил испытательный срок. Но на месте его не было», — рассказал Фанис Юсупов «Реальному времени». Задержали Котенева позже уже дома. И он добровольно в присутствии адвоката изложил свою версию событий.

В МВД Татарстана отмечают, что даже без помощи сотрудника следствия Котенев в ближайшие дни был бы задержан. «Одновременно отрабатывались порядка 20-ти граждан. В этих списках был и этот человек», — рассказал «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД по РТ Максим Костромин. По его словам, полицией Нижнекамска и управления угрозыска МВД Татарстана проведен очень большой объем работы: опрос всех возможных свидетелей, составление фоторобота буквально по крупицам — после его публикации в нижнекамских СМИ пошли звонки от населения, которые также нужно было обрабатывать.



По данным «Реального времени», на допросе подозреваемый рассказал: пришел на предприятие 9 января к 7 часам утра, а уже в 10 выпил самогона за день рождения уборщицы. Примерно в 14 часов отправился домой — пешком, потому что денег на трамвай не было. Если верить задержанному, по пьяни он заблудился в лесу, поссорился с лыжниками и достал из кармана дамский газовый пистолет.

Тело жертвы он оттащил от будки в лес и забросал снегом



Пьяный с пистолетом на лыжне

Наткнувшись в лесу на лыжню, пьяный двинулся по ней. Навстречу — два лыжника. Разойтись миром не удалось — Котеневу показалось, что один из спортсменов зацепил лыжей его ногу. Тот посчитал, что это Котенев задел его. Словесная перепалка закончилась тем, что пешеход стал угрожать лыжникам газовым пистолетом и те уехали. Обозленный на спортсменов пошел дальше, встретил еще нескольких лыжников. Следующей на лыжне ему попалась 28-летняя Гульшат Котенкова. Если верить подозреваемому, он грубо спросил у нее путь до города, а она так же грубо ему ответила. Путник разозлился еще больше и вновь достал пистолет, а увидев, что рядом находится заброшенное строение, решил отвести женщину туда. Лыжница испугалась и пошла, но уже в каменной будке схватила с пола стеклянную бутылку и не стала ждать нападения — ударила первой.

В ярости мужчина стал избивать ее всем, что попалось под руку — пистолетом, бутылкой, а когда та разбилась — осколком. Сколько ударов нанес, не помнит, но когда остановился — жертва не дышала. Зато зазвонил ее телефон. Он разобрал его на части и сунул в карман, чтобы позже выбросить детали в снег. Тело жертвы он также оттащил от будки в лес и забросал снегом.

Дома обнаружил — нога в крови, видимо, получил ранение от жертвы или сам поранился в будке. Мать вызвала скорую. Врачам сказал, что был пьян и упал. В больнице провел несколько часов, а после решил вернуться на место преступления и замести все следы. Очень не хотелось возвращаться на зону.

Накануне Гульшат Котенкову похоронили, власти Нижнекамска обещали оказать помощь ее семье — мужу и полугодовалой дочке



Тело жертвы облил бензином

Взял бутылку от лимонада, по дороге купил бензин и примерно к 22—23 часам вернулся в Красный Ключ. По версии защиты, сжигать тело убитой Котенев не собирался, надеялся смыть с помощью бензина следы крови. Для этого сначала снял с убитой часть одежды, сложил ее шапку, куртку и свитер в своей пакет. Затем полил тело бензином и вновь присыпал снегом. В будке собрал в пакет мусор и стекло, облил пол бензином и поджег, надеялся, что таким образом уничтожит следы и своей крови на месте.

Домой возвращался вновь пешком, переходя трамвайные пути и сбрасывая вещи убитой в снег. По данным следствия, эти улики уже найдены. Поздно ночью следы крови убийца обнаружил и на своей одежде, а потому решил выкинуть шапку, куртку и джинсы в мусорный контейнер. «Реальное время» связалось с руководством компании, с помощью которого удалось раскрыть преступление.

— Он у нас не работал. Лишь пытался устроиться. Мы не брали, потому что знали о судимости. Но присматривались, потому что он сказал — работал в пластиковом цеху казанской колонии, — объясняет Радик Сибгатуллин, замгендиректора по производству ООО «Техноколор». По его словам, смотрины тянулись месяца два. Факт распития спиртного Котеневым на дне рождения уборщицы Сибгатуллин не подтверждает. Но говорит, что по этой истории компания проводит свое служебное расследование.

В ближайшее время Следком по РТ намерен ходатайствовать об аресте Даниила Котенева. В Нижнекамском горсуде уже сообщили, что заседание суда по мере пресечения задержанному за убийство будет закрытым. Напомним, накануне Гульшат Котенкову похоронили, власти Нижнекамска обещали оказать помощь ее семье — мужу и полугодовалой дочке. Кроме того, мэр Нижнекамска Айдар Метшин пообещал выплатить 1 млн рублей за поимку убийцы и информацию, которая поможет в раскрытии преступления.