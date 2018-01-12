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Смерть на лыжне: как ранее судимый сборщик окон с пистолетом заблудился в лесу

11:19, 12.01.2018 41

По данным следствия, убийца лыжницы возвращался на место преступления, чтобы облить жертву бензином

Смерть на лыжне: как ранее судимый сборщик окон с пистолетом заблудился в лесу Фото: vk.com

Раскрыть убийство нижнекамской лыжницы помогли связи экс-начальника нижнекамского отдела Следкома и бдительность сотрудников компании, где проходил испытательный срок подозреваемый в преступлении. Им оказался 37-летний Даниил Котенев, который уже отсидел 13 лет за изнасилования. На допросе у следователя он признал вину и рассказал, как прятал и поджигал улики.

На след навел не фоторобот

Страница нижнекамца Даниила Котенева в соцсети «ВКонтакте» была удалена и восстановлена в 2013-м — в тот период, когда он еще находился за решеткой. Данных о его личности она почти не содержит. На постере — «эротический натюрморт» с сосисками, в личных снимках — фотография с Дед Морозом в компании (возможно зэков), черный котик в бумажной маске и другой домашний питомец — крыса. В графе «семейное положение» мужчина написал: «все сложно».

За плечами у Котенева — две судимости. В 2004-м он получил 7 лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера по приговору Нижнекамского горсуда. На свободу вышел досрочно — в 2008-м. Правда, в том же году снова сел за изнасилование уже на 9 лет. Наказание отбывал в свияжской ИК-5 и казанской ИК-19. Освободили аккурат в день рождения — 31 июля 2017 года.

В Нижнекамске жил с матерью в квартире на улице Строителей. Пытался устроиться на работу сборщиком пластиковых окон в ООО «Техноколор». Производство находится как раз в поселке Красный Ключ недалеко от лыжной базы «Алмаш», где 9 января пропала и ночью была найдена убитой Гульшат Котенкова. Осколком бутылки ей нанесли 11 ран. На поиски подозреваемого в этом преступлении были брошены сотрудники полиции не только Нижнекамска. Как уверяют источники «Реального времени», по опросам свидетелей было составлено минимум два фоторобота тех людей, которые могли быть причастны. Однако выйти на след убийцы помог не фоторобот.

Если верить задержанному, по пьяни он заблудился в лесу, поссорился с лыжниками и достал из кармана дамский газовый пистолет

Хлебнул самогона и пошел в лес

Как стало известно «Реальному времени», раскрыть преступление помогли связи помощника руководителя Тукаевского отдела Следкома Фаниса Юсупова, ранее возглавлявшего Нижнекамский МРСО. Вчера около 11 часов дня ему позвонили и рассказали о подозрительном претенденте на работу в оконной компании. Люди запомнили, что 9 января примерно в 14 часов Даниил Котенев отправился с производства не в сторону трамвайной остановки, а двинул пешком, через лес. А на следующий день появился на предприятии совершенно в другой одежде и с царапинами на лице. Внятно объяснить, что с ним случилось, мужчина не смог. Сопоставив убийство по соседству, данные о судимости «стажера» и его внешний вид, один из представителей руководства компании и решил позвонить следователю Юсупову. А тот сообщил о подозрительном человеке коллегам.

«Я довел эту информацию, и где-то через два часа сотрудники полиции пришли на предприятие, где подозреваемый проходил испытательный срок. Но на месте его не было», — рассказал Фанис Юсупов «Реальному времени». Задержали Котенева позже уже дома. И он добровольно в присутствии адвоката изложил свою версию событий.

В МВД Татарстана отмечают, что даже без помощи сотрудника следствия Котенев в ближайшие дни был бы задержан. «Одновременно отрабатывались порядка 20-ти граждан. В этих списках был и этот человек», — рассказал «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД по РТ Максим Костромин. По его словам, полицией Нижнекамска и управления угрозыска МВД Татарстана проведен очень большой объем работы: опрос всех возможных свидетелей, составление фоторобота буквально по крупицам — после его публикации в нижнекамских СМИ пошли звонки от населения, которые также нужно было обрабатывать.

По данным «Реального времени», на допросе подозреваемый рассказал: пришел на предприятие 9 января к 7 часам утра, а уже в 10 выпил самогона за день рождения уборщицы. Примерно в 14 часов отправился домой — пешком, потому что денег на трамвай не было. Если верить задержанному, по пьяни он заблудился в лесу, поссорился с лыжниками и достал из кармана дамский газовый пистолет.

Тело жертвы он оттащил от будки в лес и забросал снегом

Пьяный с пистолетом на лыжне

Наткнувшись в лесу на лыжню, пьяный двинулся по ней. Навстречу — два лыжника. Разойтись миром не удалось — Котеневу показалось, что один из спортсменов зацепил лыжей его ногу. Тот посчитал, что это Котенев задел его. Словесная перепалка закончилась тем, что пешеход стал угрожать лыжникам газовым пистолетом и те уехали. Обозленный на спортсменов пошел дальше, встретил еще нескольких лыжников. Следующей на лыжне ему попалась 28-летняя Гульшат Котенкова. Если верить подозреваемому, он грубо спросил у нее путь до города, а она так же грубо ему ответила. Путник разозлился еще больше и вновь достал пистолет, а увидев, что рядом находится заброшенное строение, решил отвести женщину туда. Лыжница испугалась и пошла, но уже в каменной будке схватила с пола стеклянную бутылку и не стала ждать нападения — ударила первой.

В ярости мужчина стал избивать ее всем, что попалось под руку — пистолетом, бутылкой, а когда та разбилась — осколком. Сколько ударов нанес, не помнит, но когда остановился — жертва не дышала. Зато зазвонил ее телефон. Он разобрал его на части и сунул в карман, чтобы позже выбросить детали в снег. Тело жертвы он также оттащил от будки в лес и забросал снегом.

Дома обнаружил — нога в крови, видимо, получил ранение от жертвы или сам поранился в будке. Мать вызвала скорую. Врачам сказал, что был пьян и упал. В больнице провел несколько часов, а после решил вернуться на место преступления и замести все следы. Очень не хотелось возвращаться на зону.

Накануне Гульшат Котенкову похоронили, власти Нижнекамска обещали оказать помощь ее семье — мужу и полугодовалой дочке

Тело жертвы облил бензином

Взял бутылку от лимонада, по дороге купил бензин и примерно к 22—23 часам вернулся в Красный Ключ. По версии защиты, сжигать тело убитой Котенев не собирался, надеялся смыть с помощью бензина следы крови. Для этого сначала снял с убитой часть одежды, сложил ее шапку, куртку и свитер в своей пакет. Затем полил тело бензином и вновь присыпал снегом. В будке собрал в пакет мусор и стекло, облил пол бензином и поджег, надеялся, что таким образом уничтожит следы и своей крови на месте.

Домой возвращался вновь пешком, переходя трамвайные пути и сбрасывая вещи убитой в снег. По данным следствия, эти улики уже найдены. Поздно ночью следы крови убийца обнаружил и на своей одежде, а потому решил выкинуть шапку, куртку и джинсы в мусорный контейнер. «Реальное время» связалось с руководством компании, с помощью которого удалось раскрыть преступление.

— Он у нас не работал. Лишь пытался устроиться. Мы не брали, потому что знали о судимости. Но присматривались, потому что он сказал — работал в пластиковом цеху казанской колонии, — объясняет Радик Сибгатуллин, замгендиректора по производству ООО «Техноколор». По его словам, смотрины тянулись месяца два. Факт распития спиртного Котеневым на дне рождения уборщицы Сибгатуллин не подтверждает. Но говорит, что по этой истории компания проводит свое служебное расследование.

В ближайшее время Следком по РТ намерен ходатайствовать об аресте Даниила Котенева. В Нижнекамском горсуде уже сообщили, что заседание суда по мере пресечения задержанному за убийство будет закрытым. Напомним, накануне Гульшат Котенкову похоронили, власти Нижнекамска обещали оказать помощь ее семье — мужу и полугодовалой дочке. Кроме того, мэр Нижнекамска Айдар Метшин пообещал выплатить 1 млн рублей за поимку убийцы и информацию, которая поможет в раскрытии преступления.

Ирина Плотникова
ПроисшествияОбщество
комментарии 41

комментарии

  • Анонимно 12 янв
    хорошо, что нашли его!
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    Анонимно 12 янв
    если всех убийц будут находить так же как этого паршивого Котенка на следующий же день после содеянного-можем считать что с преступностью в Татарстане покончено! Нижнекамские бдительные и профессиональные милиционеры,впереди планеты всей-молодцы,писали недавно что их руководитель идет на повышение в Казань !!!
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  • Анонимно 12 янв
    "Вчера около 11 часов дня ему позвонили"... Да, нечего сказать. Молодцы, нижнекамцы. Вместо того, чтобы звонить в полицию, как это и требуется, эти сборщики окон позвонили своему следаку... (Не будем вдаваться в подробности, почему коммерсы при возникновении проблем звонят следаку)
    И очень надеюсь, что вся эта бравая история не имеет ничего общего с обещанным Метшиным миллионом
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  • Анонимно 12 янв
    2 изнасилования и 3 тоже попыткой было, надо было после второго стерилизовать
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    Анонимно 21 янв
    после первого
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  • Анонимно 12 янв
    Трагическая история. Работникам предприятия огромное спасибо, что помогли поймать эту нечисть
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  • Анонимно 12 янв
    Ну что за бред, покажите мне где продают бензин просто так в бутылки из под лимонада. Бред сивой кобылы!!!
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    Анонимно 12 янв
    дают и легко
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    Анонимно 12 янв
    места надо знать...
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    Анонимно 12 янв
    Не бред, а версия следствия
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    Анонимно 12 янв
    бензин "Калоша" или нефрас например
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    Анонимно 19 янв
    калоша и нефрас в своей таре идет зачем его переливать?или для консперации? хаха
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  • Анонимно 12 янв
    Такое чувство, будто за уши притянули его сюда. Бензин в бутылке из под лимонада, лыжники, с которыми он якобы разругался и угрожал пистолетом (неужели люди бы не обратились в правоохранительные органы с описанием подозрительного объекта?), подозреваемый собрал мусор и стекла, но саму "розочку" оставил там?
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    Анонимно 12 янв
    действительно бред какой то.... если только действительно не найдут все эти выброшенные вещи и разобранный телефон жертвы...
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  • Анонимно 12 янв
    По первоначальной версии заблудилась жертва, по нынешней - заблудился уже убийца, а лыжница шла по лыжне.
    Определенно кто-то врёт. И возможно, врут многие.
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  • Анонимно 12 янв
    убийца дает очень грамотные показания - косит на преступление в состоянии аффекта, мол напала первая и о желании изнасиловать даже не говорит. всему, что он говорит тоже верить нельзя.
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  • Анонимно 12 янв
    а что те товарищи с кем он ругался на трассе молчали? и волонтеры ходили не видели горящей будки?
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  • Анонимно 12 янв
    Все тут ясно не надо наводить тень на плетень, таким дебилам второй срок надо давать пожизненный ибо ничего путевого от них уже не дождешься
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    Анонимно 19 янв
    таким макаром и вам можно срок дать...
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  • Анонимно 12 янв
    Правильнее будет отдать этот миллион семье пострадавших.
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  • Анонимно 12 янв
    Если это действительно он, то жаль, что такие вообще выходят из колонии
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  • Анонимно 12 янв
    Я не считаю, что этот "подозреваемый" без греха, но слишком уж много несостыковок в описании... В одном из СМИ было размещено фото этого сарая, там не было видно следов поджога - только следы крови. И как, скажите на милость, он спокойно вернулся на место преступления в за час до полуночи? к этому времени на базе полным ходом шла поисковая операция, столько людей прочесывали территорию, а он не только пришел но и раздеть ее успел не спеша. Сейчас все можно состряпать, и его частицы ДНК найдут, и свидетелей-лыжников, не верю я в эту версию.
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    Анонимно 12 янв
    Статья в СМИ и уголовное дело могут отличаться. Не допускаете?
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    Анонимно 19 янв
    со слов обвиняемого ,эта жертва сама виновата что грубо ответила и спровоцировала тем самым свою казнь.учитывая что она верующая могла и мягко ответить и не дерзить, а в целом сомнения бар во всей заварушки тот ли это человек с размахивающим пистолетом!?
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  • Анонимно 12 янв
    Много нестыковок, очень странно
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  • Анонимно 12 янв
    Соболезнования близким ! Пусть Аллах нас хранит .
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  • Анонимно 12 янв
    там просто нечему похоже было гореть - полыхнул бензин и все погасло
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    Анонимно 15 янв
    соглашусь
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  • Анонимно 12 янв
    Соболезнования близким погибшей, правда много странного в этой истории. Возможно выйдет по удобно через год.
    Ответить
  • Анонимно 12 янв
    Анализ резонансных убийств, произошедших в Татарии за последние лет пять, дают однозначную картину
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  • Анонимно 12 янв
    Молодцы, силовики! Это тот случай, когда не стоит делить, чем вклад в раскрытие больше
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  • Андрей Владимиров 14 янв
    Скорее всего эта мразь действительно работала неофициально 2 месяца.Работодатель конечно не сознается.Скорее всего он всегда ходил через лес и видел лыжниц девушек одиноких,так что мысли уже у трезвого насильника были.А выпив стал смелее и осуществил свои мысли и похоть,а так как уже был 2 раза судим то убивать сразу планировал.100 пудово на его счету ещё есть жертвы.Жаль красивую молодую женщину маленькую.Она как ангел.Бедняжка.По совести он должен быть казнён.Но в России жизнь человека ничего не стоит и правосудия НЕТ.
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    Анонимно 05 февр
    Правильно. Работодатель, сам ранее судимый привлекает криминальный элемент для различных работ, не трудоустраивая их официально!
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  • Анонимно 14 янв
    жалко нашу с вами гульшат пусть бог накажет истенного убийцу
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  • Анонимно 14 янв
    гульшат ты всегда останешся в памяти многих жителей татарстана мы поможем твоей дочке встать на ноги
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  • Анонимно 15 янв
    Законы у нас гуманные по отношению к убийцам и ворам,а не по отношению к нормальным людям.В США ,наверное он бы после второго раза лет 40 получил бы и не было бы убийства.
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  • Анонимно 16 янв
    какого черта там стоит это будка
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  • Анонимно 17 янв
    Когда интересно хоть один Министр Внутренних Дел выступить с голубых экранов с темой: ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ в нашем обществе и пути СНИЖЕНИЯ этой преступности?

    А ведь это главный вопрос! Мы боремся со "следствием", а не с причиной!!!
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    Анонимно 19 янв
    именно , профилактика где? или может я не замечаю ? проясните кто вкурсе и видит пожалуйста
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Каковы причины этих преступлений? 90% всех преступлений - совершается на почьве алкогольного опьянения (или иного, но то же наркотического). Что предпримем уважаемые депутаты? И министры?
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  • Анонимно 25 янв
    Соболезнование.Жалко девушку.Но с другой стороны,что породило такую жестокость?А я скажу!Безысходность и отсутствие будущего для судимых в нашей больной стране,а ещё бесполезность нашей,так называемой,исправительной системы,которая не лечит, а калечит осужденных.И в этом направлении ничего не делается.
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