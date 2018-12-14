Следствие по делу о покушении на Михаила Скоблионка зашло в тупик

Расследование дела о покушении на убийство казанского бизнесмена Михаила Скоблионка зашло в тупик. Об этом «Реальному времени» рассказал сам Скоблионок.

«Они не там ищут. Сначала они меня подозревали, что я сам себя убить хотел. Выяснили, что нет. Потом моих детей начали подозревать, потом доказали, что мои дети меня не убивали. Я им говорю: «Вы не там ищете». Я им сказал, где надо искать, но они не слушают, они не хотят слышать», — посетовал бизнесмен.

На вопрос: «Знаете ли вы имена преступников?» — бизнесмен ответил, что это «секрет», и пообещал, что если следователи не справятся со своей работой, сам найдет злодея.

Напомним, что в октябре 2018 года на Михаила Скоблионка было совершено покушение. Неизвестные под видом посылки принесли в его кабинет бомбу. Кто хотел убить 71-летнего предпринимателя, сейчас выясняет Следком РТ. Уголовное дело заведено по ст. 30, ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство».