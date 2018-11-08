Рашид Аитов: «Если бы хотел смошенничать, я бы на себя имущество не оформлял»

Глава «Свея» не признал вину и выразил готовность достроить дома. Приговор застройщику могут огласить через месяц

Фото: Камиль Исмаилов

Судебный процесс по делу Рашида Аитова близится к завершению. Сегодня в Московском районном суде с последним словом выступил глава компании-застройщика. Вину он по-прежнему не признает, с ним соглашается и большая часть дольщиков, которые также пришли в суд. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вину свою не признаю»

Глава «Свея» выступил с последним словом на суде, он по-прежнему не признает свою вину. Прокуратура просит для Рашида Аитова 13 лет исправительной колонии общего режима. Застройщика обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Один из наиболее резонансных эпизодов — продажа квартир на «лишних» этажах ЖК «Золотая середина». Столичные власти уверяют, что разрешили девелоперу строить на Четаева девятиэтажку, однако «Свей» возвел 18-этажный дом. Верхнюю половину дома и лишний подъезд суд признал самовольной постройкой и постановил снести.

Сегодня на заседании по уголовному делу «Свея» был настоящий аншлаг из представителей СМИ. Группа поддержки Аитова из числа дольщиков явилась в неизменном составе, а вот юристов застройщика не было. С последним словом Рашид Аитов уложился в полторы минуты, больше времени заняла подготовка к процессу.

Юристов застройщика сегодня не было



— Вину свою не признаю. У меня — 12 лет на стройке, всего 50 лет трудового стажа, тоже на стройке. Сразу строили 18 этажей — это подтверждает то, что сваи сразу под 18 этажей забивали, и два лифта. Вся документация была, регпалата все регистрировала, все договоры. Регпалата — это государственный орган. И даже если дадут достроить эти дома, то я их дострою. Дольщики мои никому не нужны уже три года. Ничего не строится, так и стоят дома. Вину свою не признаю, своих адвокатов поддерживаю. Если бы я хотел смошенничать, я бы на себя имущество не оформлял. Сейчас в Самаре проходит суд, и в Самаре назначили строительную экспертизу по дому номер 6. Все у меня, — лаконично выступил перед судом Аитов. Под арестом он находится с 13 ноября 2015 года.

После этого судья Нурия Залялиева заявила, что суд удаляется в совещательную комнату.

«Это не наша война»

После такого короткого заседания дольщики продолжили делиться впечатлениями от услышанного в коридоре суда.

— Абсолютно правильно делает, что не признает вину. В этом вопросе виновен исполнительный комитет либо управление Росреестра по Татарстану. Я веду с ними войну. В конце 2015 года узнал, что дом стоит без девяти этажей, а мы купили квартиру на 12-м этаже. Обратился в Росреестр, информации не было. Вызвали в Следственный комитет, сказали, что Аитов является мошенником. Было следствие, долгий судебный процесс, — высказался один из дольщиков, не пожелавший представляться. Мужчина ходил почти на все заседания по процессу и говорил от лица всей группы дольщиков, которые не считают Аитова виновным.

Дольщики продолжили делиться впечатлениями от услышанного в коридоре суда



— Большинство дольщиков считают, что в части строения 18-этажных домов он не виновен. Разрешение выдавалось законно, а не как пытаются представить. Поэтому он и не признает вину. Выяснилось, что проект разрешения на строительство двух домов, третьего и шестого, был подписан в 2008 году главным архитектором, на основании этого он и строил 18-этажный дом. Аитов должен достроить 18-этажные дома, это не наша война, мы стали обманутыми дольщиками не по вине нерадивого застройщика, а по вине исполнительного комитета либо управления Росреестра, который регистрировал договоры, — органа, который призван проверять наши договоры: законны они или нет. В части строительства 18-этажных домов он не виновен, как он строил дома — это уже другой вопрос, — добавляет дольщик, который купил в долгострое квартиру за 3,2 млн рублей.



Если суд полностью удовлетворит требования прокуратуры, то Аитов получит самый большой срок по сравнению с другими осужденными застройщиками. Так, еще в октябре 2015 года Ново-Савиновский суд признал виновным в мошенничестве бывшего директора ООО «Альянс-Строй» Александра Иванова и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Иванов продал 15 не принадлежавших ему квартир и несколько парковочных мест в «свеевских» домах на Шмидта, Ульянова-Ленина, Заслонова и двух домах в квартале 71а на Четаева. Руководитель ООО «Строй Центр Сити и К» Илья Буланкин был приговорен к 7 годам 8 месяцам колонии. К 9 годам исправительной колонии был приговорен соучредитель компании «Фирма ФаворитСтрой» Роберт Оринин.

Как накажут Аитова, станет известно примерно через месяц. Приговор главе «Свея» могут огласить уже 7 декабря.