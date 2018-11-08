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Рашид Аитов: «Если бы хотел смошенничать, я бы на себя имущество не оформлял»

16:25, 08.11.2018 12

Глава «Свея» не признал вину и выразил готовность достроить дома. Приговор застройщику могут огласить через месяц

Рашид Аитов: «Если бы хотел смошенничать, я бы на себя имущество не оформлял» Фото: Камиль Исмаилов

Судебный процесс по делу Рашида Аитова близится к завершению. Сегодня в Московском районном суде с последним словом выступил глава компании-застройщика. Вину он по-прежнему не признает, с ним соглашается и большая часть дольщиков, которые также пришли в суд. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вину свою не признаю»

Глава «Свея» выступил с последним словом на суде, он по-прежнему не признает свою вину. Прокуратура просит для Рашида Аитова 13 лет исправительной колонии общего режима. Застройщика обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Один из наиболее резонансных эпизодов — продажа квартир на «лишних» этажах ЖК «Золотая середина». Столичные власти уверяют, что разрешили девелоперу строить на Четаева девятиэтажку, однако «Свей» возвел 18-этажный дом. Верхнюю половину дома и лишний подъезд суд признал самовольной постройкой и постановил снести.

Сегодня на заседании по уголовному делу «Свея» был настоящий аншлаг из представителей СМИ. Группа поддержки Аитова из числа дольщиков явилась в неизменном составе, а вот юристов застройщика не было. С последним словом Рашид Аитов уложился в полторы минуты, больше времени заняла подготовка к процессу.

Юристов застройщика сегодня не было

— Вину свою не признаю. У меня — 12 лет на стройке, всего 50 лет трудового стажа, тоже на стройке. Сразу строили 18 этажей — это подтверждает то, что сваи сразу под 18 этажей забивали, и два лифта. Вся документация была, регпалата все регистрировала, все договоры. Регпалата — это государственный орган. И даже если дадут достроить эти дома, то я их дострою. Дольщики мои никому не нужны уже три года. Ничего не строится, так и стоят дома. Вину свою не признаю, своих адвокатов поддерживаю. Если бы я хотел смошенничать, я бы на себя имущество не оформлял. Сейчас в Самаре проходит суд, и в Самаре назначили строительную экспертизу по дому номер 6. Все у меня, — лаконично выступил перед судом Аитов. Под арестом он находится с 13 ноября 2015 года.

После этого судья Нурия Залялиева заявила, что суд удаляется в совещательную комнату.

«Это не наша война»

После такого короткого заседания дольщики продолжили делиться впечатлениями от услышанного в коридоре суда.

— Абсолютно правильно делает, что не признает вину. В этом вопросе виновен исполнительный комитет либо управление Росреестра по Татарстану. Я веду с ними войну. В конце 2015 года узнал, что дом стоит без девяти этажей, а мы купили квартиру на 12-м этаже. Обратился в Росреестр, информации не было. Вызвали в Следственный комитет, сказали, что Аитов является мошенником. Было следствие, долгий судебный процесс, — высказался один из дольщиков, не пожелавший представляться. Мужчина ходил почти на все заседания по процессу и говорил от лица всей группы дольщиков, которые не считают Аитова виновным.

Дольщики продолжили делиться впечатлениями от услышанного в коридоре суда

— Большинство дольщиков считают, что в части строения 18-этажных домов он не виновен. Разрешение выдавалось законно, а не как пытаются представить. Поэтому он и не признает вину. Выяснилось, что проект разрешения на строительство двух домов, третьего и шестого, был подписан в 2008 году главным архитектором, на основании этого он и строил 18-этажный дом. Аитов должен достроить 18-этажные дома, это не наша война, мы стали обманутыми дольщиками не по вине нерадивого застройщика, а по вине исполнительного комитета либо управления Росреестра, который регистрировал договоры, — органа, который призван проверять наши договоры: законны они или нет. В части строительства 18-этажных домов он не виновен, как он строил дома — это уже другой вопрос, — добавляет дольщик, который купил в долгострое квартиру за 3,2 млн рублей.

Если суд полностью удовлетворит требования прокуратуры, то Аитов получит самый большой срок по сравнению с другими осужденными застройщиками. Так, еще в октябре 2015 года Ново-Савиновский суд признал виновным в мошенничестве бывшего директора ООО «Альянс-Строй» Александра Иванова и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Иванов продал 15 не принадлежавших ему квартир и несколько парковочных мест в «свеевских» домах на Шмидта, Ульянова-Ленина, Заслонова и двух домах в квартале 71а на Четаева. Руководитель ООО «Строй Центр Сити и К» Илья Буланкин был приговорен к 7 годам 8 месяцам колонии. К 9 годам исправительной колонии был приговорен соучредитель компании «Фирма ФаворитСтрой» Роберт Оринин.

Как накажут Аитова, станет известно примерно через месяц. Приговор главе «Свея» могут огласить уже 7 декабря.

Юлия Косолапкина, фото автора, видео Камиля Исмаилова
ПроисшествияНедвижимостьБизнесОбществоВласть Татарстан
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комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 17:16
    Ну вот вторая новость про одного мошенника за сегодня)))
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  • Анонимно 17:16
    Конечно! Так поет каждый мошенник
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  • Анонимно 17:40
    мы стали обманутыми дольщиками не по вине нерадивого застройщика, а по вине исполнительного комитета либо управления Росреестра, который регистрировал договоры, — органа, который призван проверять наши договоры: законны они или нет.
    вот полностью согласна. а от того что его посадят дольщикам вообще не жарко не холодно. квартал 71 А строение № 3
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    Анонимно 18:12
    Даже неспециалисту видно, что на 3 доме были нарушены все мыслимые и немыслимые нормы. Двор-колодец, где не будет света. Если этот дом построить 18этажным, то никакие требования по инсоляции там не удовлетворяются, и не только там, но и у соседних свечек! Поэтому исполком не мог выдать разрешение на 18 этажей, там элементарно нормативы не выполняются.
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    Анонимно 21:35
    Дольщики не поддерживают Аитова но от того что его посадили стала еще хуже стройка стоит уже третий год ...Какие нормы?Все соседние дома высотки .дом надежный экспертиза была первоначальная положительная вряд ли он рискнул бы чужими жизнями! при строительстве в постройках закладывалось два лифта — для меньшей этажности хватило бы и одного.
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    Анонимно 18:18
    Не нужно выдавать мнение кучки приближенных дольщиков Аитова за мнение всех дольщиков! Болтшинство как раз за то, чтобы он понес наказание, а дома быстрее были достроены, каким бы не были решения судов. Терпеть еще 5 лет нет сил ни у кого. Строить Аитов все равно не будет, это всем понятно. Фирма банкрот, другие аффилированные фирмы-прокладки тоже. Власти тоже ждут решений суда, только из-за того, что аитовские юристы тормозят процессы, подавая в апелляции, не может решиться вопрос достройки домов и компенсаций, в случае сноса верхних этажей. Все упирается только в Аитова. Все это понимают, даже его приближенные "дольщики". По другим домам уже идут стройки, только из-за упорства и жадности свеевских юристов все стоит.
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    Анонимно 19:57
    Уважаемые! Ваши комментарии здесь не нужны. Вы лучше приходите на заседания и говорите все как есть. Вас тут никто не услышет! Я такой же дольщик, который пострадал, благодаря этому человеку. Приходите, вместе мы - сила. Желаю всем нам только счастья!
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  • Анонимно 19:07
    Не поддерживаем Аитова, мы тоже дольщики. Его выпуск только еще больше затянет решения по домам, а строить он все равно не будет. Все его фирмы банкроты, он оттуда ушел чтоб не нести ответственность, поставив подставных лиц.
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  • Анонимно 20:54
    - есть решение суда о сносе этажей лишних и лишнего подъезда. А за чей счёт будут сноситься? А за чей счёт будет достраиваться?
    - после посадки будет вскрыта некая "кубышка" откуда возьмут деньги на стройку
    - по какому сценарию пойдет стройка? На Тукая застройщик получил долгострой с лишним этажом и его демонтировали. Здесь так же?
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    Анонимно 21:27
    Вы решение суда читали? Сносить будут если у застройщика не будет средств, за счет города. А достраивают долгострои чейчас за счет земли. Фирмы Ак таш и Бриз. На самом деле большинство дольщиков ждут решений суда, а не выпуска Аитова, чтобы пошло какое-то движение по дрлгостроям. Аитов и его юристы все тормозят. Они нагнали группу поддержки в суд, состоящую из связанных с ним дольщиков. Это уже не комедия, а фарс. Жаль что журналисты все под одним углом освещают.
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  • Анонимно 20:58
    В Самаре у Атова шансы есть-там деньги любят, а в Татарстане торжество правосудия, без вариантов, ждём приговора, что-бы другие застройщики не воровали!!!
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    Анонимно 21:30
    А нам дольщикам от этих бесконечных судов только вред, все стоит, власти открыто говорят, что ничего не могут сбелать, пока суды не пройдут. На других долгостроях движение, только 3 и 6 дом стоят. А Аитов дольщиков этих домов в заложниках держит.
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