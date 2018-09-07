Минниханов поручил проверить организацию детского питания после отравления школьников в Актаныше

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить систему организации детского питания в образовательных учреждениях республики в связи с отравлением школьников в Актанше. Задание было дано сегодня на республиканском совещании.

Глава РТ заявил о недопустимости возникновения подобных инцидентов в будущем. Для этого он поручил в ближайшее время проверить, как организовано детское питание в учебных заведениях республики, в частности, ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений, а также принять необходимые меры для устранения недочетов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, вчера на 16 часов в Актаншскую райбольницу с жалобами на недомогание поступили 22 школьника в состоянии легкой и средней степени тяжести. К ночи их количество увеличилось до 25 человек. По факту массовой вспышки заболевания в отдельно взятой школе уже возбуждено уголовное дело. Сегодня большинство детей выписали из больницы.