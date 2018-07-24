Верховный суд РТ закрыл дело об убийстве жительницы Нижнекамска на лыжне

Сегодня в Нижнекамске на выездном заседании Верховного суда Татарстана было прекращено уголовное преследование Даниила Котенева по делу о жестоком убийстве местной жительницы на лыжной базе и целому ряду преступлений на сексуальной почве. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Добро на прекращение дала мать покончившего с собой обвиняемого, ранее отказывавшаяся это делать.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о результатах расследования дела Котенева.