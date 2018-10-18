«Ищите любовника моей жены. Может, он решил от меня избавиться»

5 версий покушения на Михаила Скоблионка

Фото: Роман Хасаев

Казанский предприниматель Михаил Скоблионок, на которого в минувший понедельник было совершено покушение в духе 90-х, выписан из больницы. Если в первые дни после взрыва в кабинете он не хотел общаться, то сейчас отошел от шока и даже шутит. Следователи отрабатывают несколько версий. В попытке выйти на заказчика и исполнителя покушения на допрос приглашали даже журналиста «Реального времени». Корреспондент издания поговорил с бизнесменом и узнал о пяти мотивах преступления — от конфликтов на почве бизнеса до любовника жены.

«У меня, самое интересное, никаких врагов, ничего нет»

Кто хотел убить 71-летнего предпринимателя, сейчас выясняет Следком РТ. Уголовное дело заведено по ст. 30, ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Отрабатываются несколько версий, основной у следователей нет. В попытке выйти на заказчика и исполнителя покушения на допрос приглашали даже журналиста «Реального времени». Интересовались, откуда редакции известен номер телефона предпринимателя, давно ли с ним знакомы. После дачи объяснений журналистом издания вызов к операм был снят, но не исключено, что позже все-таки допросят.

Сейчас в Следкоме полностью закрылись от прессы и по делу Скоблионка ничего не комментируют.

Сам предприниматель выписался из больницы и вышел на работу, хотя в кабинет, где произошел взрыв, его не пускают — он опечатан. Если в первые дни Михаил Абрамович наотрез отказывался общаться с прессой, то сейчас отошел от шока и относится к произошедшему с иронией. По его словам, он каждый день общается с правоохранителями, но о ходе расследования ему ничего не известно.

— Я сам ничего не знаю, понятия не имею. Они [следователи] всех опрашивают, со всеми беседуют, а результатов никаких. И я, наверное, узнаю самым последним, — говорит Михаил Скоблионок.

Предприниматель говорит, что версий, кто мог хотеть его смерти, и у него самого нет.

— Если бы у меня были версии, я бы сам поймал. У меня, самое интересное, никаких врагов, ничего нет.

1. Перешел дорогу конкурентам?

Первоначальная версия, выдвинутая следователями, — коммерческая деятельность потерпевшего, об этом заявили в Следкоме в день покушения. Однако Скоблионок с ней не согласен.

— Они мне пробуют предложить такую версию. Но если у меня есть с людьми какие-то споры, то мы всегда приходим к мирному урегулированию, и ради этих коммерческих мелких споров убивать человека никто не будет, — уверен предприниматель.

У Скоблионка в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, также он ведет транспортный и упаковочный бизнес. В 2000-х у Скоблионка была судебная тяжба с другим казанским бизнесменом — Айратом Хайруллиным, которому он задолжал за строительные работы в «Гранд Отель Казань» и отеле «Регина» 3,7 млн рублей. Конфликт, судя по всему, давно урегулирован.

В картотеке арбитражного суда 42 дела, в которых фигурирует ИП Скоблионок, практически во всех он является истцом. В одном из последних он взыскал с ООО «Лето-М», арендатора помещения площадью 818 кв. м на Пушкина, 29а, долг в 1,06 млн рублей.

2. Конфликт с подчиненными?

Еще одна версия покушения — конфликт с подчиненными. Как говорит Михаил Скоблионок, сам он давно пенсионер, бизнесом не занимается, а только его контролирует. Все его фирмы имеют собственных директоров. В пользу это версии говорит и тот факт, что взрывное устройство в офис предпринимателя принес не курьер. Скоблионок лично обнаружил его на своем столе, значит, положил его туда человек, имеющий доступ в кабинет.

— Понятия не имею, — отвечает на вопрос, кто это мог быть, предприниматель. — Коллектив, с которым я работаю, люди, которые вхожи ко мне в кабинет, — им я доверяю. Ну кого-то, может, за деньги купили или припугнули, кто мог взять и подложить? Вот о чем разговор. Кто его знает? Понятия не имею, кто мог в кабинет внести и подложить, — говорит Михаил Скоблионок.

По его словам, видеонаблюдения в кабинете не было, но сейчас его установили.

— У меня в гостиницах стояло. А в кабинете нет — у меня все всегда было спокойно по жизни. На территории стоит, а в кабинете нет. Я не ставил никогда. А в коридоре и так все видно — секретарь насквозь все коридоры видит.

3. Конфликт в семье и война наследников?

Эту версию тоже не стоит отметать. Хотя сам предприниматель в то, что избавиться от него хотели дети, не верит. Детей, у Скоблионка восемь. И поделить наследство между таким количеством человек будет непросто. Кстати, сеть гостиниц «Регина» названа в честь дочери Скоблионка. На страничке девушки в соцсети написано, что училась она в Швейцарии, а сейчас живет в Гонконге. Все дети Скоблионка, а также их супруги так или иначе заняты в семейном бизнесе. Это не только гостиницы, но и торговля израильской косметикой, например.

Следователи раскручивают версию семейного конфликта: «со всех сторон крутят», но конкретных предположений, по словам главы семейства, пока нет: «Занимаются очень много людей [следователей], но никто не знает»

— Я им сказал: «Ищите любовника моей жены, может быть, он решил от меня избавиться? Заодно узнаю, кто любовник, хоть совместим приятное с полезным, — иронизирует Михаил Скоблионок.

4. «Национальность тут ни при чем»

Михаил Скоблионок, кроме того, что является крупным бизнесменом, еще и председатель Еврейской национально-культурной автономии Татарстана. В 1996 году он принимал активное участие в возврате верующим здания синагоги на улице Профсоюзной. В 1998 году стал одним из инициаторов открытия в Казани еврейской школы, является членом попечительского совета школы и учредил стипендию для успешных учащихся школы. Эту же школу окончили дети Скоблионка.

Впрочем, этнический мотив в покушении самый маловероятный. У Казани имидж толерантного города, в котором мирно живут все религии. В интервью израильскому журналу о жизни евреев в России «Алеф» на вопрос «сталкиваетесь ли вы с проблемой отсутствия взаимопонимания между мусульманами и людьми других вероисповеданий, например, евреями?» Михаил Скоблионок отвечал:

— Такой проблемы в Казани не существует. У нас никто не враждует по национальному признаку, а проблемы, о которых вы говорите, создают те, кому это надо. И часто на политической основе. Кстати, люди, с которыми я начинал свой бизнес, были иранскими мусульманами, и они оказались надежными партнерами. Таков мой личный опыт. Словом, национальность тут ни при чем.

5. Личная неприязнь?

Как одну из подверсий покушения, выходящую из конфликтов на почве бизнеса, можно рассматривать личную неприязнь. Несмотря на широкую благотворительную деятельность, у бизнесмена могут быть враги, не связанные с профессиональной деятельностью.

Хотя Михаил Скоблионок любит говорить, что «Люди должны всегда уметь договариваться и решать все вопросы мирным путем», но не всегда это получается. Кроме судебных процессов, связанных с экономическими спорами, у Михаила Абрамовича были дела с физлицами. К примеру, в 2016 году он судился со своим бухгалтером. Женщину обвинили в похищении у предприятия, принадлежащего Скоблионку, 6 млн рублей. Бухгалтера осудили на 3 года условно, учтя смягчающие обстоятельства в лице ребенка-инвалида.

Через суд пришлось решать и конфликт с жителем Казани, на автомобиль которого упала глыба снега с крыши отеля «Регина». Со Скоблионка, как собственника, взыскали почти 80 тыс. рублей.

«Если кого-то хотят убрать, то уберут. Просто надо понять, кто и откуда ветер дует»

Резюмируя разговор с корреспондентом «Реального времени», Михаил Скоблионок еще раз говорит, что у него никогда не было конфликтов, и даже методы буйных 90-х, когда каждому предпринимателю пришлось столкнуться с ОПГ, «крышеванием», угрозами и шантажом, его не коснулись.

— У меня никогда было [конфликтов], мне никто не угрожал, и в лес меня не ввозили. Я со всеми находил и общий язык, и понимание. Меня бесполезно увозить в лес. Меня надо убивать, или я потом сам рассчитаюсь, — говорит бизнесмен.

Спустя несколько дней после покушения он склоняется к мысли, что целью преступников было не напугать, а именно убить.

— Это не на испуг. Когда кладут 200 граммов тротила — это не испуг. Это результат однозначный. Если хотели напугать, положили бы один запал, и все, вот это называется напугать. А когда кладут 200 граммов тротила — это не испуг, — уверен он.

Тем не менее меры безопасности по отношению к себе и своей семье он не усилил и телохранителей не нанял. В офисе дополнительная охрана тоже не появилась, паники у сотрудников, в том числе у пострадавшей от взрыва помощницы предпринимателя, нет.

— Все работают в офисе. В нашей команде трусы не работают, — с задором говорит Михаил Скоблионок и добавляет: — Охрана не спасет, если кто-то наметил. Это все чепуха! Убирают президентов, членов парламентов, которые с охранниками ходят. Если кого-то хотят убрать, то уберут. Просто надо понять, кто и откуда ветер дует.