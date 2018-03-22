Татьяна Водопьянова: «Признаю, это были незаконные с моей стороны действия, и раскаиваюсь»

Обнародовано сенсационное видео, где глава ФПРТ признается, что ежегодно получала с санатория «Бакирово» по полмиллиона рублей

Фото: скриншот видео

Ситуация вокруг профсоюзного лидера Татарстана Татьяны Водопьяновой накаляется. Если накануне глава ФПРТ отказалась от своих показаний следователям, то сегодня источники в правоохранительных органах поделились видеозаписью ее признания. Между тем заступиться за главу ФПРТ решили ее коллеги из Федерации независимых профсоюзов РФ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Водопьянова: «Подтверждаю»

Накануне утром Следком сообщил, что в ходе обысков, проведенных в двух квартирах Татьяны Водопьяновой в Казани и в ее доме в селе Набережные Моркваши, изъял документы и деньги главы ФПРТ. Под давлением собранных доказательств подозреваемая написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денег в 2009—2014 годах. Таким образом, причиненный ею ущерб мог составить около 3 млн рублей.

Однако уже днем сама Татьяна Водопьянова в интервью СМИ отказалась от признательных показаний: «Вчера я была приглашена в Управление СКР по Татарстану для беседы. В течение 6 часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката. Под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные. Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру».

Как выяснится позднее, это не совсем так. Сегодня обнародована видеозапись с признанием главы ФПРТ — Татьяна Водопьянова делает его в присутствии своего адвоката Натальи Душиной (справа от Водопьяновой на видео). В начале записи глава ФПРТ представляется, а далее дает признательные показания:

— Подтверждаю, что за период примерно с 2009-го по 2015 год, ежегодно, с санаторием «Бакирово» заключался договор страхования моей жизни со страховой компанией «Чулпан». В рамках этого договора ежегодно я получала средства около 500 тысяч рублей и тратила их на свои нужды. В санаторий эти деньги я не возвращала.

— Вы раскаиваетесь в содеянном? — спрашивает сотрудник Следкома за кадром.

— Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия, и, конечно, раскаиваюсь, — ответила Водопьянова.

Госпитализация после вызова на допрос

В Следственном комитете опровергли, что Водопьянова призналась под давлением. Когда ей сообщили, что собираются допросить в качестве подозреваемой, сразу предложили вызвать адвоката. Глава ФПРТ так и сделала, но ее защитник прислал вместо себя другого – Душину Наталью Александровну. Пока ее дожидались, следователи предложили Татьяне Павловне чай и кофе, но она отказалась. Принесли воды по ее просьбе. Когда приехала Душина, она полчаса говорила с клиенткой, после чего начался допрос. И только в ходе него и в присутствии защитника были даны признательные показания Водопьяновой: «На видео же все видно, она сидит рядом с договорным адвокатом. Никакого давления на нее не оказывали», — уточняет старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным нашего источника в правоохранительных органах, так как поначалу Водопьянова подписала явку с повинной, Следком не стал задерживать подозреваемую. Но после того, как накануне днем глава ФПРТ публично отказалась от своих показаний, ее решили вызвать на повторный допрос и, возможно, задержали бы, так как опасались, что она может оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

Между тем на допрос Водопьянова не пришла, сообщает источник «Реального времени». Перезвонила адвокат и сообщила, что клиентка находится в больнице на Назарбаева и ее должны перевести в МКДЦ. Однако следователи выяснили, что на самом деле подозреваемая находится в РКБ-2. Вскоре стало известно, что ее выписали. В клинике отказались подтвердить или опровергнуть факт госпитализации и выписки Водопьяновой, так как информация о пациентах предоставляется только близким родственникам или с согласия пациента.

Напомним, уголовное дело против Водопьяновой возбудили 20 марта. Ее подозревают в коммерческом подкупе главного врача санатория «Бакирово» Марата Бакирова под угрозой его увольнения. После чего стало известно о разногласиях между Водопьяновой и «Татнефтью» из-за санатория «Форос». Сам Марат Ибрагимов сейчас тоже на больничном, как сообщили в приемной санатория.

К марту прошлого года Федерация профсоюзов Татарстана вложила в реконструкцию «Фороса» уже 2 млрд рублей. Фото rescuero.com



Споры из-за «Фороса»?

Накануне вечером Федерация независимых профсоюзов России заступилась за коллегу из Татарстана, призвав провести объективное расследование и не давить на главу ФПРТ:

«В ФНПР поступает информация о ситуации в Татарстане из разных источников, которая совершенно по-разному трактует и претензии правоохранителей, и позицию председателя ФПРТ. Мы считаем, что объективное расследование должно быть проведено без оказания психологического давления на профсоюзных руководителей и работников ведомств. Вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности председателя ФПРТ последовали не более чем через две недели после того, как между руководством ФПРТ и компании «Татнефть» возникли разногласия о текущем состоянии и дальнейшем развитии санатория «Форос».



Мы надеемся, что на правоохранительные органы, производящие расследование, не будет оказано давление хозяйствующими субъектами, действующими в коммерческих интересах», — говорится в ответе ФНПР.

Подробнее о самом санатории мы писали сегодня утром. К марту прошлого года Федерация профсоюзов Татарстана вложила в реконструкцию «Фороса» уже 2 млрд рублей. К лету планировала обновить более 200 номеров. Деньги, как известно, выделяла «Татнефть». В самой компании «Реальному времени» сообщили, что готовят комментарий по ситуации с Водопьяновой, как только он будет получен, наше издание его опубликует.



В Следкоме также опровергли, что причиной уголовного преследования Водопьяновой стал санаторий в Крыму: «Причем тут «Форос»?! Это гражданский спор двух хозяйствующих субъектов, мы этим не занимаемся — это гражданское производство».

P. S. Связаться с адвокатом Татьяны Павловны «Реальному времени» удалось не сразу. После выхода публикации Наталья Душина все-таки ответила на наш звонок по мобильному, однако сообщила, что пока не может давать комментарии без согласования со своей клиенткой:

— Поскольку моя доверительница находится в больнице в тяжелом состоянии, мы пока никакие комментарии без согласования с ней давать не будем. Как только она выпишется из больницы, более или менее придет в себя, тогда мы уже дадим все комментарии совместно с ней.

— Но ведь ее уже выписали из больницы?

— Она находилась в больнице, просто я тоже в процессе нахожусь и поэтому так дословно ответить вам на этот вопрос не могу. Свяжусь с ней, уточню, — добавила Наталья Душина.