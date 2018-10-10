Диплом не продается? Директору института экономики КГАУ предъявили взятки

Заслуженного экономиста Татарстана обвиняют в организации коррупционного конвейера для дипломников

В Казанском аграрном университете по решению суда отстранили от должности директора института экономики и завкафедрой бухучета и аудита Гузалию Клычову. Следком обвиняет ее в получении девяти взяток за допуск к защите и написание дипломных работ, а также в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В частности, по версии следствия, Клычова провернула аферу с двойной оплатой международной образовательной программы MBA «Агробизнес». Как выяснило «Реальное время», вину доктор экономических наук Клычова признает частично.

Версия заявителей: «Нет денег — не будет допуска к защите?»

Сейчас в деле топ-менеджера аграрного вуза — 11 эпизодов. Самый ранний датирован 2014 годом и связан с работой Гузалии Клычовой в качестве директора международной образовательной программы MBA «Агробизнес». По версии следствия, обвиняемая намеренно ввела в заблуждение одну из студенток, убедив, что обучение по программе MBA платное и обойдется в 180 тысяч рублей. Первый транш 90 тысяч, как полагает следствие, был передан Клычовой прямо в здании Казанского государственного аграрного университета осенью 2014 года, второй в 2016 году. Между тем, обучение данной студентки уже было оплачено Минсельхозпродом РТ на основании госконтракта с КГАУ. Действия руководителя в следственном отделе по Кировскому району Казани Следкома по РТ квалифицировали как мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ).

К слову, антикоррупционной разработкой вуза из центра Казани занялся Кировский отдел Следкома потому, что именно на территории этого района перечисляла деньги первая заявительница по этому уголовному делу. Именно с обращения этой дипломницы КГАУ и началось расследование. Девушка обвинила завкафедрой бухгалтерского учета и аудита Клычову в вымогательстве 35 тысяч рублей за помощь в написании дипломной работы, допуск к ее защите и содействии в этом процессе. Альтернативу, как сообщила следователям студентка, завкафедрой описала четко: «не допустит до защиты» и «не даст свой положительный отзыв» на дипломную работу. В итоге требуемую сумму студентка перевела в августе 2017-го, а в декабре получила на руки готовую к защите, но чужую(!) работу.

На данный момент установлено, деньги заявительница перечисляла на личную банковскую карту Клычовой. Проверка поступлений на ту же карту добавила делу еще несколько эпизодов 2015—2017 годов. Переводившие 35—45 тысяч выпускники вуза предпочли дать показания о не вполне добровольном участии в коррупционной схеме ради защиты дипломов. Меньшая сумма — 14 тысяч рублей — фигурирует в качестве незаконного вознаграждения за допуск к экзаменационной сессии и положительные оценки. Еще 10 тысяч на карточку профессора, по версии следствия, были зачислены в качестве взятки за отчет по преддипломной практике и допуск к защите.

Первый транш 90 тысяч, как полагает следствие, был передан Клычовой прямо в здании Казанского государственного аграрного университета осенью 2014 года, второй в 2016 году. Фото tatfrontu.ru



Общий размер незаконно полученных денежных средств в этом деле — около 500 тысяч рублей. Действия Гузалии Клычовой следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), по п.«б» ч.5 ст.290 УК (получение взятки должностным лицом, сопряженное с вымогательством), ч.3 ст. 290 УК (получение взятки за незаконные действия (бездействие)). Кроме того, высокопоставленной сотруднице вуза вменяют еще и злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). По делу работают оперативники УЭБиПК МВД Татарстана, которые не исключают появления в нем новых эпизодов.

От главбуха колхоза до эксперта Минсельхозпрода РФ

Отметим, что кафедра бухгалтерского учета и аудита, которой заведует Гузалия Клычова, входит в состав возглавляемого ей же Института экономики КГАУ.

На личной страничке директора Клычовой указано — она является профессором, доктором экономических наук, заслуженным экономистом республики Татарстан и почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Награждена благодарственными письмами Кабмина РТ (2012 год), а также Минэкономики и Минсельхозпрода Татарстана (2016 год).

Общий трудовой стаж Клычовой — 31 год. Карьеру она, уроженка деревни Ново-Чечкабы Буинского района ТАССР и выпускница Лаишевского сельхозтехникума, начинала в 1980 году — бухгалтером в колхозе «Узяк» Буинского района ТАССР. Потом закончила Казанский сельхозинститут и осталась на кафедре бухучета сначала ассистентом, потом преподавателем. Позже шесть лет трудилось доцентом в Туркменском сельхозинституте, но в 1999-м вернулась в Казань. В 2009-м повышала квалификацию в Вагиненгенском университете (Нидерланды).

На сайте родного района Клычову называют ведущим специалистом в своей области, «известным ученым и педагогом, внесшим значительный вклад в разработку приоритетных направлений аграрно-экономической науки», автором более 150 научных трудов и 4 монографий. Под руководством Клычовой Г.С. подготовлено 17 кандидатов экономических наук, пишут ее земляки, отмечая и тот факт, что с 2009-го она является экспертом Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и директором Международной программы MBA «Агробизнес».

«Мы получили постановление суда и отстранили ее от всех занимаемых должностей, — подтверждает Булат Зиганшин. — Виновата она или нет — определит суд. Наша позиция по таким фактам — однозначно жесткая!» Фото agro.kazgau.ru

КГАУ: «Отстранили от всех занимаемых должностей»

Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме, в отношении обвиняемой из КГАУ — матери двух детей — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако 18 сентября Кировский райсуд по ходатайству следствия вынес решение о ее отстранении от должности. Правда, как выяснило «Реальное время», в действительности от работы обвиняемую во взятках отстранили позже — отправленный по почте судебный акт вузом получен не был, пришлось отвозить и вручать документ в КГАУ под роспись.

— Да, мы получили постановление суда и отстранили ее от всех занимаемых должностей, — подтверждает проректор по учебно-воспитательной работе и член антикоррупционной комиссии КГАУ Булат Зиганшин. — Виновата она или нет — определит суд. Наша позиция по таким фактам — однозначно жесткая! Мы перед началом каждого семестра преподавателей под роспись предупреждаем об уголовной ответственности. Пытаемся создать условия, чтобы не было коррупционной составляющей между педагогом и студентом.

Одной из мер противодействия является прием зачетов и экзаменов не лично преподавателем, а комиссией. На сайте вуза после выдержек из Уголовного кодекса в части ответственности за получение и дачу взятки опубликована пошаговая инструкция «Что же предпринять, если вам намекнули..?» Варианты действий для двух сторон отличаются не слишком сильно: для студентов — «отказать и сдавать экзамен», «предать факт широкой огласке», «пойти на прием к ректору (проректору, декану) и все рассказать», «сделать официальное заявление в правоохранительные органы»; для преподавателей — «отказать и принять экзамен», а уж затем — предать огласке, пойти на прием и сделать официальное заявление…

Версия защиты: «Какая тут взятка?»

Вопрос — согласна ли Гузалия Клычова с предъявленными обвинениями — «Реальное время» адресовало защите. «Какая тут взятка? Тем более сопряженная с вымогательством?!» — возразил адвокат обвиняемой Игорь Гатауллин. Он рассказал, что в 2016 году КГАУ лишился госаккредитации как раз по направлению бухучета на бакалавриате и магистратуре. После чего руководство университета обратилось к учредителю — в Минсельхозпрод, оттуда поступило обращение в Минобрнауки, в итоге, по согласованию с Саратовским аграрным вузом, казанских дипломников отчислили из КГАУ и перевели в Саратов.

В Следкоме подтверждают — вину вип-фигурантка признала лишь частично. Фото Ирины Плотниковой

— То есть юридически отношения завкафедрой Клычовой и студентов прекратились. Им были назначены научные руководители из Саратова, принимавшая экзамены госкомиссия тоже была из другого вуза, ну и дипломы гособразца они тоже получали саратовские, — рассказывает защитник, уверяя, на очных ставках руководство дружественного КГАУ вуза однозначно заявило — «Клычова никакого отношения к приему экзаменов не имела».

В то же время факт получения денег от студентов на карточку адвокат профессора не отрицает. По его словам, это были деньги за оказанную ею помощь. «Студенты теперь уже другого вуза обратились — мол, материалов для диплома не хватает, пожалуйста, помогите, дайте свои. И она предоставила свои разработки, оказала возмездную услугу!» — излагает версию защиты адвокат Игорь Гатауллин. Комментировать эпизоды с мошенничеством на 180 тысяч и взятками 2015 года — то есть до лишения КГАУ аккредитации — он не стал, сославшись, что в этой части обвинение пока не предъявлено.

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В Следкоме подтверждают — вину вип-фигурантка признала лишь частично. «Ее позиция такая — раз вуз был лишен аккредитации, то она никак не могла поспособствовать защите дипломов и сдаче экзаменов», — комментирует ситуацию руководитель следственного отдела по Кировскому району Следкома по РТ Сергей Новиков. Лишение вуза аккредитации потрепало нервы и педагогам, и студентам, так что последние, по данным следствия, охотно расставались с деньгами в обмен на обещание решить проблему, особенно при словах опытного и уважаемого педагога, что с такими «критичными работами вы защититься не сможете».

Напомним, в августе прошлого года в Казани были осуждены профессор кафедры микробиологии Казанского медуниверситета Линара Мусина и ее бывший студент Айдар Юнусов. Ее наказали условным сроком 4 года со штрафом в 400 тысяч за получение взяток в обмен на хорошие оценки, ему — за посредничество в этом — дали 3,5 года условно со штрафом 500 тысяч рублей.

