Уфимский транзит. В Казани встретили американский наркододж

Под обшивкой салона обнаружено 116,5 кг наркотиков — «синтетика», гашиш, амфетамин и кокаин

МВД Татарстана поставило рекорд по объему изъятой за один раз партии «дури». В воскресенье на съезде с паромной переправы в Аракчино задержали иномарку производства США с московскими номерами. Обшивка черного «доджа» оказалась под завязку начинена наркотиками. Как утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах, двигался наркотрак в Уфу.

Огласка СМИ сорвала планы полицейских по дальнейшей разработке наркотрафика. Информация о перемещении целого оптового склада «дури» из Москвы в Уфу через Татарстан была получена загодя оперативниками. Именно поэтому паромную переправу Верхний Услон — Аракчино усилили постом ДПС. Постовые и задержали иномарку.



Прибывшие на место сотрудники управления наркоконтроля МВД споро вскрыли кузов и в стенках авто обнаружили наркогруз. Еще часть пакетов с товаром была обнаружена в обшивке салона. Полицейские эксперты установили — в машине перевозили амфетамин, гашиш, кокаин и несколько видов «синтетики». Весь изъятый товар потянул на 116 кг и 500 граммов — крупнейшая партия за всю историю Татарстана.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на наркосбыт в особо крупном размере. В преступлении подозревают водителя и пассажира — оба являются безработными жителями Москвы, обоим по 28 лет. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об их аресте. К слову, на первом допросе парни признали вину.

Изъятую начинку «доджа» и сам автомобиль направили на дополнительное исследование в экспертный центр МВД.

Полицейские эксперты установили — в машине перевозили амфетамин, гашиш, кокаин и несколько видов «синтетики». Фото tatar-inform.ru



Прежний рекорд наркоизъятий в Татарстане был поставлен еще сотрудниками ликвидированного Госнаркоконтроля. В рамках операции «Эстонский ноктюрн» на казанских складах по улицам Родины и Аделя Кутуя в 2015 году обнаружили более 174 кг «дури».



Напомним, сейчас дело о приготовлении к сбыту 1 тонны 255 кг наркоконцентрата рассматривает Советский райсуд Казани. На скамье подсудимых — казанцы Дмитрий Кузнецов, Василий Двирник и Денис Измайлов, граждане Китая Янь Тинюй, Цзоу Юйсинь и Ли Цян, а также некий потерявший гражданство уроженец Грузии Давид Намгладзе. Казанцев задержали с 24 по 28 октября 2015 года, китайцев с временной регистрацией в Уссурийске Приморского края — 30 октября. И уже в ноябре того же года ФСКН протрубила — всего в рамках операции «Эстонский ноктюрн» (именно в Эстонии, по оперативным данным, скрывался главарь) ликвидировали оптово-перевалочные базы наркотрафика из Китая в Европу, задержав 23 человека и изъяв в Казани, Новосибирске и Уссурийске около тонны сырья — так называемых «солей», спайсов, которых хватило бы на 19 тонн курительных смесей. Черная цена изъятого оценивалась в 38 млрд рублей.