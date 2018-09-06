Актанышских учеников отравили не школьные повара, а еда из ресторана?

Первые же дни смены питания в учебном заведении не задались: более двух десятков детей свалила тошнота, рвота и плохое самочувствие

Не успел начаться учебный год, как актанышские школьники попали на больничную койку. ЧП произошло в Актаныше в школе №2 с углубленным изучением отдельных предметов. За медпомощью обратились 25 детей, из них 22 ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». «Реальное время» разбиралось в обстоятельствах происшествия.

Первый ребенок поступил в 5.45

На 18 часов назначено очередное заседание штаба, созванного в Актанышском районе по ситуации с отравлением школьников местной средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов. Причем если поначалу сообщалось о госпитализации 16 учеников 1—4 классов, то к вечеру число детей, попавших в больницу, возросло до 22. При этом еще троим понадобилась медицинская помощь, но их отпустили на амбулаторное лечение. Следком уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

— Детей в тяжелом состоянии к нам не поступало, — заверил главврач Актанышской ЦРБ Айдар Хаев журналисту «Реального времени».

По его словам, у четверых — состояние средней степени тяжести, у остальных — заболевание выражено в легкой форме: «Слабость, вялость, температура до 37,5 градуса. Есть жалобы на тошноту, рвоту, расстройство стула».

Все пострадавшие — ученики актанышской школы №2. Самому младшему — 7, старшему — 14 лет. Первого ребенка родители привели сегодня в 5 часов 45 минут. По данным на 16 часов, за медицинской помощью обратились 25 учащихся, троих после осмотра и анализов отправили домой — не найдя показаний к госпитализации. Остальных разместили в инфекционном отделении в специализированных боксах с отдельным входом. Проблем с оборудованием и лекарствами в клинике нет. Оснований для направления пациентов на лечение в Казань местные медики пока также не видят.

— Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Мы готовы к таким вещам, — уверяет Айдар Хаев.

Предварительный диагноз школьников выставлен на основании жалоб — острый гастроэнтерит. Впрочем, в больнице не исключают, что он может измениться после получения результатов анализов, направленных в Казань. В рамках лечения детям ставят капельницы, дают таблетки и растворы.

От своих поваров отказались

Сегодня утром в Актанышскую центральную районную больницу обратились родители, обеспокоенные состоянием здоровья их детей. Ситуацию прокомментировал руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов:



— По случившемуся факту проведено экстренное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Прокуратура совместно с выехавшими на место специалистами Роспотребнадзора проводит проверку. По результатам которой будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей. Кроме того, проверка коснется всех без исключения образовательных учреждений. Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана. Вопрос по оказанию всей необходимой медицинской помощи детям находится на моем личном контроле, — сообщил Фаттахов.

Первые сообщения о массовом плохом самочувствии школьников появились в одной из групп в социальных сетях, где родители сообщали, что всю ночь у их детей болели животы, их тошнило. Кроме того, мамы и папы посетовали на то, что школа отказалась от самостоятельной готовки в столовой, перейдя на доставку еды: «Свои повара вкусно кормили, зачем полуфабрикаты?» Последствия «не той пищи» затронули и дочь депутата Актанышбашского сельского поселения Алмаза Нурлыева.

— Дочка со вчерашнего вечера в больнице с отравлением! Очень переживаю! Ведь в школах были собственные отличные кухни! Зачем нужны были нововведения — делать питание привозным?! И вот результат: и три дня не прошло, и полшколы скосило!!! Как же все достали с этой оптимизацией! Ладно, пусть, но зачем на здоровье детей экономить-то? — высказывается в соцсетях Нурлыев, добавляя хештег «наболело».

Оперативно связаться с руководством учебного заведения не удалось — на звонки после обеда в школе уже не отвечали. В управлении образования района корреспондента нашего издания перенаправили в пресс-службу: «Факт отравления еще не выяснен, еще идут исследования. Почему не было поваров? Повара готовили, но все спрашивайте у пресс-секретаря», — коротко бросил в трубку непредставившийся сотрудник управления. От готовки в школе отказались первый год, видимо, в ведомстве ответили по старой памяти.

— Подобных случаев не было. После обеда было совещание штаба, все вопросы на контроле, также будет вечером с участием прокуратуры, Роспотребнадзора, директоров всех школ, детских садиков. С 1 сентября было централизованное питание из ресторана, в 2017 году было родительское совещание по этому поводу. До этого у нас были свои повара-профессионалы, все очень хорошо отзывались о питании в школе. Этот случай для нас полная неожиданность, сами удивляемся, идут проверки по ситуации. Такой практики у нас еще нет, только с понедельника начало работать такое централизованное питание, — прокомментировала «Реальному времени» ситуацию пресс-секретарь Актанышского района Лейсан Тимерова.

Контроль прокуратуры

При этом кто именно поставлял питание, какой местный общепит, Тимерова затруднилась ответить, назвав структуру в первый раз «рестораном». Как прошел учебный день во второй школе, также затруднилась ответить, но знает точно, что с утра там все на ногах.

В управлении Роспотребнадзора по РТ подтвердили, что к ним поступила информация о случаях кишечной инфекции, гастроэнтерита у учащихся.

— Ситуация на контроле, разбираемся, бригада специалистов немедленно выехала на место. Пока идет расследование, первые результаты будут оглашены, как только они появятся, — пояснила «Реальному времени» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Она добавила, что на месте проводится комплекс мер с отбором проб для лабораторных исследований (сырье, продукты, смывы). Проводится эпидемиологическое расследование всех обстоятельств. Прокуратура РТ, в свою очередь, контролирует ход проверки управления Роспотребнадзора. По итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.