В деле арских «отравителей» появились первый фигурант и вопросы к меценатам района

Следователи изъяли в Казанбашской школе сосиски с истекшим месяц назад сроком годности

Фото: Следком РТ

Сотрудникам Следкома удалось установить главных поставщиков питания для арской школы, учеников которой накануне экстренно госпитализировали в Казань. В школе до визита силовиков пытались уничтожить просроченные творог, молоко, сосиски и упаковку уже использованных продуктов с истекшим сроком годности. Как выяснило «Реальное время», в рамках уголовного дела обыски прошли в родственных друг другу ООО «Торговый дом «Айракс» и ООО «Торговый дом «Профтрейд». Судя по объему заказов, данные предприятия кормят пациентов нескольких интернатов для умственно отсталых детей, райбольниц и республиканских медучреждений.

Минздрав: госпитализированных уже 40



Обед в школьной столовой отправил на больничную койку 39 детей с первого по девятый класс. Примечательно, что из работников столовой никто не пострадал, зато «под раздачу» попали один из педагогов Казанбашской школы и сестра одного из учеников — студентка местного колледжа, которая заразилась при контакте. Сегодня глава Минздрава РТ Адель Вафин сообщил: 30 пострадавших детей сейчас находятся в Республиканской инфекционной больнице, еще 9 — в Ново-Кинерской больнице Арского района. Там же лечится их педагог.

По оценке министра, состояние 22 детей оценивается как удовлетворительное, остальные пациенты — средней степени тяжести. Источником острой кишечной инфекции Вафин назвал норовирус. По его словам, сейчас в Арском районе врачи проводят подворовые обходы, чтобы выявить всех, кто контактировал с больными, и не допустить распространения заразы.

Выписать всех больных врачи надеются в течение недели. Напомним, уже в субботу за помощью к врачам обратились несколько учеников Казанбашской школы, к воскресенью их число перевалило за 30, а сегодня достигло 40 человек.

В воскресенье, сразу после сигнала о ЧП, в Казанбашскую школу нагрянул десант сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора, профильного министерства и Следкома



Сознавшийся директор о просрочке молчит

Сама школа сегодня детей не принимала. «Пока не понятно, работаем или нет. Собрались несколько человек. Ждем начальство», — сообщили «Реальному времени» в 8 утра в приемной учреждения. Директора на месте не было — он с утра явился в Арский отдел Следкома по РТ с повинной и был допрошен в качестве первого подозреваемого по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 236 и ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщает Следком, директор Айдар Сафиуллин «сообщил о допущенных нарушениях в организации питания и выразил готовность сотрудничать».

Осведомленный источник в правоохранительных органах уверяет — сознался директор только в том, что не контролировал школьную повариху, не следил за своевременным прохождением медосмотра и организацией детского питания. Пояснений, каким образом в детском учреждении оказались негодные продукты и кто пытался их уничтожить, директор пока не дал.

Между тем в воскресенье, сразу после сигнала о ЧП, в Казанбашскую школу нагрянул десант сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора, профильного министерства и Следкома. И прямо на территории школы была обнаружена бочка с тлеющей упаковкой от пищевых продуктов — причем просроченных. В результате в руках следствия оказались ценные улики, свидетельствующие — в школе имелись сметана, творожки, молоко, сосиски с истекшим сроком годности, причем в значительном количестве. Лидером по просрочке стали сосиски, которые подлежали уничтожению еще месяц назад. Сам факт их хранения уже является нарушением. Также была найдена ряженка, срок годности которой истек 1 февраля, и прошлогоднее сливочное масло.

Прямо на территории школы была обнаружена бочка с тлеющей упаковкой от пищевых продуктов — причем просроченных



Следователи не исключают, что один из этих опасных продуктов и стал причиной массового отравления.

Уже установлено, что в будний день отравившихся могло бы быть намного больше — школа соседствует с детсадом, который в субботу не работал. В меню выходного дня для школьников входили омлет и макароны с куриным фаршем.

Арские суперпоставщики

Жители Арска утверждают, что основным поставщиком продуктов во все школы района является местное ООО «Торговый дом «Айракс». По данным «Реального времени», «Айракс» кормил и казанбашских школьников, поэтому сразу же попал под подозрение. На предприятии прошли обыски. Согласно данным Rusprofile, главным заказчиком ТД «Айракс» является арское управление образования — в базе за последние годы 262 контракта на общую сумму свыше 210 млн рублей. На втором месте, с объемом заказов в 51 млн рублей, — НИИ математики и механики при КФУ, на третьем — 19 млн — Зеленодольский психоневрологический диспансер. Также «Айракс» является поставщиком Минобрнауки РТ, Дербышкинского дома-интерната для умственно отсталых детей, Зеленодольской и Арской райбольниц. Выручка ТД за прошлый год — 154 млн рублей, прибыль — 17 млн рублей.

Директор и учредитель столь успешного предприятия Аглям Тависович Локманов совмещает те же функции в ООО «ТД «Западный» и выступает соучредителем мусульманской религиозной организации «Приход мечети «Западный» Арского мухтасибата. В Сети можно найти информацию, что в 2011-м «Айракс» пожертвовал на строительство мечети в микрорайоне «Западный» Арска 50 тысяч рублей, в 2014-м Минобрнауки отмечало Агляма Локманова из «Айракса» за участие в акции «Помоги своей школе!» с суммой в 100 тысяч рублей. А 2016-м арский глава Ильшат Нуриев на отчетной сессии райсовета выделял Локманова в числе тех предпринимателей, кто «внес существенный вклад в развитие района».

Жители Арска утверждают, что основным поставщиком продуктов во все школы района является местное ООО «Торговый дом «Айракс»



Любопытно, что в том же 2016-м мировой суд оштрафовал мецената на 20 тысяч рублей по результатам прокурорской проверки, которая выявила, что торговый дом Локманова использует без оформления документов и арендной платы муниципальное имущество — на 10 кв. м в помещении крытого катка ДЮСШ организована работа кафе. Вину бизнесмен полностью признал. Годом ранее владелец «Айракса» был оштрафован еще на 300 рублей — за нарушение федерального закона о занятости населения. Суд согласился с выводами прокуроров: данных о наличии вакансий в компании Локманов в центр занятости не представил, а объявление в газете о приеме на работу разместил. Ну а в 2011-м бдительные сотрудники прокуратуры обвинили Агляма Локманова в том, что в его двухэтажном торговом комплексе не обеспечены условия доступа для инвалидов.

Вторым поставщиком продуктов в казанбашскую школу является зять Локманова — директор и учредитель ООО «ТД Профтрейд» Фаннур Нуруллин. Объемы его госзаказов также значительны. Микропредприятие создано лишь в 2016 году, но уже заполучило 1,5 тысячи контрактов на общую сумму свыше 133 млн рублей! В первой тройке заказчиков Нуруллина — Зеленодольский психоневрологический интернат (90 контрактов на 32 млн рублей), управление образования Арского района (77 контрактов на 17 млн) и Ново-Чурилинский психоневрологический интернат (89 контрактов на 11 млн). Арский «Профтрейд» поставляет продукты и в республиканские диспансеры — онкологический и психиатрический.

Крайней останется повариха?

Экстренных мер по ситуации в арской школе потребовал накануне президент Татарстана. В свою очередь, прокурор республики взял под личный контроль проведение проверки в учебном заведении. Поставлена задача оценить — соблюдались ли требования санитарного законодательства при организации питания в Казанбашской школе и подготовке персонала и даже законность поставок продуктов. Действиям должностных лиц контрольно-надзорных органов и образовательного учреждения, ответственных за организацию питания детей, будет дана правовая оценка, пообещал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Свою проверку по этой истории проводит и Роспотребнадзор. Причем, как утверждают источники «Реального времени», арские санврачи не прочь сделать крайней в случившемся школьную повариху. Якобы так и поставщиков выведут из-под удара, и прикроют отсутствие регулярных санитарных десантов в Казанбашскую школу.

Как утверждают источники «Реального времени», арские санврачи не прочь сделать крайней в случившемся школьную повариху



Напомним, лишь в августе 2017 года Арский район прогремел другим массовым отравлением — с кишечной инфекцией были госпитализированы пять юных хоккеистов и их тренер после обеда в кафе ООО «Центр-2» в Арске. После ЧП Роспотребнадзор добился приостановки работы заведения, установив, что были нарушения в технологической цепочке хранения и приготовления блюд, а также недолжный подход к персоналу.

В 2013-м кишечная инфекция атаковала Дербышкинский дом-интернат для умственно отсталых детей: четырехлетняя девочка и 11-летний мальчик умерли, еще 30 воспитанников и 11 сотрудников попали в инфекционку и были спасены. Источник заразы следователи так и не установили, хотя работники детдома приписывали ее занос строителям-гастарбайтерам без медкнижек. На скамью подсудимых за нарушение санэпидправил тогда отправилась старшая медсестра детдома Гузелия Габдулбарова. Сама она в ходе следствия утверждала: признавать нечего, восемь лет просила начальство увеличить штат, потому что за такими тяжелыми детьми должен смотреть врач, которого на момент ЧП в интернате не было, о чем в Минтрудсоцзащиты РТ прекрасно знали. Суд признал медсестру виновной и освободил от наказания по амнистии.

«Сходили в туалет, не помыли руки, пошли готовить пищу»

Предположение источников «Реального времени» о том, что Роспотребнадзор виновной в ЧП сделает повариху школы, позже подтвердилось. По информации заместителя руководителя ведомства Любови Авдониной, повар заболела еще в среду (ЧП, напомним, случилось в субботу), ее обязанности исполняла кухонный работник, которой коллега, кроме дополнительной трудовой нагрузки, передала и вирус. Заболевание у кухонного работника протекало бессимптомно, о том, что она заражена норовирусом, стало известно в результате анализов, взятых уже после ЧП.

О своем недомогании или болезни членов семьи повар должна была немедленно сообщить в соответствующие органы, чтобы не допустить распространения инфекции через пищу, но она этого не сделала. Впрочем, это далеко не все нарушения, которые Роспотребнадзор обнаружил в школьной столовой.

— Нарушения касались соблюдения правил санитарно-дезинфекционного режима, поточности, соблюдения правил личной гигиены персоналом. Не у всех членов персонала был в должном объеме пройден медицинский осмотр, не все прошли гигиеническое обучение. Были выявлены нарушения при использовании инвентаря: для разделки готовых и сырых продуктов использовался один и тот же инвентарь. В трех смывах был обнаружен норовирус, — рассказала сегодня Авдонина на пресс-подходе в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском о закрытии пищеблока



По ее словам, вирус попал в пищу из-за нарушения норм гигиены: «Сходили в туалет, не помыли руки, пошли готовить пищу». Информацию Следкома РТ о просроченных продуктах она не подтвердила:

— Просроченной продукции наши специалисты не обнаружили. Единственное, была без маркировочных ярлычков приготовленная в пищеблоке продукция, — сказала замруководителя ведомства.

В школе уже проведена дезинфекция, однако когда учебное заведение возобновит работу, неизвестно. Роспотребнадзор обратился в суд с иском о закрытии пищеблока. Смогут ли дети учиться без горячего питания, должен решить Минобраз РТ. Сотрудникам школы грозят административные штрафы до 70 тысяч рублей.

В Минобразе просят сохранять спокойствие

В самом Минобразе РТ к отравлению детей отнеслись спокойно. Заместитель министра Лариса Сулима встретила журналистов с улыбкой и словами: «Очередное ЧП у вас? Как любите вы жареные факты!» По словам Сулимы, необязательно причиной отравления стали действия сотрудников школы или поставщик продуктов. На уточняющий вопрос о том, какую же свою вину признал тогда директор учреждения, замминистра затруднилась ответить.



Главное, по словам Ларисы Сулимы, сейчас здоровье детей, и, кроме того, важно не допустить паники среди родителей, которые, испугавшись сообщений в СМИ, могут отказаться от питания детей в школах.

Главное, по словам Ларисы Сулимы, сейчас здоровье детей, и, кроме того, важно не допустить паники среди родителей. Фото gossov.tatarstan.ru



Тема питания в учреждениях образования давно является предметов жалоб. В этом году, по данным Минобразования, поступило два заявления, и они не из Арского района.

— Подобные случаи поднимают тему школьного питания, хотя мы в прошлом году наводили порядок, у нас были приняты исчерпывающие меры, все первое полугодие было посвящено тому, что мы выезжали в районы и наблюдали за качеством питания, — сказала Сулима.

Напомним, поводом для прошлогодних проверок послужила публикация «Реального времени» о нарушениях в казанской школе №55, где в ходе «ревизорро» по пищеблоку родители застали повариху моющей голову в раковине пищеблока, выявили недовес мяса в блюдах и торговлю на ближайшем рынке продуктами, предназначенными для детей. Проведенная после этого проверка Роспотребнадзора в школах Татарстана вскрыла еще более 1700 нарушений.

1 / 13 Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ

Следком РТ