Не «графская» пища: следователи проверяют поставщика продуктов в школы Актаныша

Под подозрением фирма «Граф Плюс», которая кормит 2,5 тысячи детей и успела заработать на госзакупках 42,2 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», поставками продуктов в актанышскую школу, где отравились 25 детей, занималось ООО «Граф Плюс», владеющее единственной гостиницей в Актаныше и одноименным рестораном на ее базе. Фирма работает в сфере общепита пятый год. Обслуживает более десятка детсадов, школ и больниц не только в своем районе, но и в соседних Тукаевском и Муслюмовском. И, судя по информации из открытых источников, заработала на госзакупках 42,2 млн рублей. После отравления родители учеников собрали 305 подписей, чтобы отказаться от услуг данного поставщика и вернуть в школу своих поваров. Подробности — в материале «Реального времени».

Хотели перевести на новое питание еще 3 года назад

Всех детей, поступивших накануне в ЦРБ с плохим самочувствием, болями в животе и головокружением, уже отпустили домой. Впрочем, это не уменьшает возмущение родителей.

— Нас еще до этого хотели перевести на питание от нашего ресторана, мы не хотели, взбунтовались. А 1 сентября в этом году на линейке нам заявляют, что теперь будет ресторанное питание. Как так, почему? Хотя свои повара здорово готовят. Почему говорят только о 25 пострадавших детях, если их 87? «Граф Плюс» привозил какие-то полуфабрикаты, кто работал на кухнях в детских садах или школах, говорили, что мясо плохо пахнет. У нас еще и вопрос возникал, халяльная ли это пища, а тут такое. Сын у меня не мог ходить в школу, в больницу не клали, болели дома. Даже меню не предоставили, не показали договор между школой и «Граф Плюс». Хоть всех выписали, а все равно у многих голова кружится, плохое самочувствие, все хотят свалить на грипп. Троих детей в ДРКБ доставили, почему об этом не говорят, — возмущается мама двоих детей Гульнара Рахматуллина.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РТ заметили, что информация о том, что трое детей находятся в ДРКБ, не соответствует действительности, все пациенты получили лечение в ЦРБ и сегодня выписаны. Не подтвердили информацию и о том, что больных гораздо больше 20 человек. «Главные внештатные специалисты по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии Министерства здравоохранения РТ выезжали в Актаныш для контроля ситуации и получения оперативной информации. Также на месте побывал министр здравоохранения РТ Марат Садыков», — уточнили в пресс-службе ведомства и добавили, что министр осмотрел инфекционное отделение, где находились маленькие пациенты.

На месте побывал и министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Фото Максима Платонова



«Пока ждем анализов»

Как выяснило «Реальное время» и подтвердили родители отравившихся детей, поставками продуктов в их школу занималось ООО «Граф Плюс», владеющее единственной гостиницей в Актаныше и одноименным рестораном на ее базе. Фирма работает в сфере общепита пятый год. Обслуживает более десятка детсадов, школ и больниц не только в своем районе, но и в соседних Тукаевском и Муслюмовском. И, судя по информации из открытых источников, заработала на госзакупках 42,2 млн рублей.



Оказалось, что изменить схему питания в школе пытались еще 3 года назад, но тогда родителям удалось отстоять свои интересы. Вадим Игнатьев, чей ребенок также отравился, рассказал, что сейчас в школе проблемы с питанием детей:

— Теперь все происходит через аукционные площадки. Мнения родителей никто не спрашивал. На вопросы, откуда этот общепит, отвечают, что происходит все на уровне чиновников в Казани, решает все министерство, — сообщил Игнатьев.

В пресс-службе Министерства образования и науки РТ заметили, что на такие действия у них нет полномочий, в отличие от местного муниципалитета, в чьей компетенции эти вопросы.

У Елены Арслановой дети учатся в другой школе и избежали отравления, но кормили их также от ООО «Граф Плюс». «Порции маленькие, вкуса нет, каши только нормальные, мясо привозное, непонятно с чем», — говорит Арсланова.

Еще один родитель добавил, что раньше за школьную еду приходилось платить 300 рублей в месяц, теперь сумма возросла почти до 500. Ситуация с переходом к непонятному поставщику и завышенными расценками возмутила многих. К тому же питание детей от этого только проиграло: порции маленькие, еда невкусная, и как итог — отравление.

Гостиница «Актаныш». Фото google.ru/maps

Фирмой «Граф Плюс» владеет и руководит ИП Алия Гимаева. На звонки корреспондента «Реального времени» предпринимательница не ответила. Вместо нее в разговоре по телефону ситуацию попыталась прояснить замдиректора и бывшая совладелица организации Замира Гильфанова. Женщина добавила, что параллельно дает показания следователю:

— Пока никак не могу прокомментировать. Ждем анализов, через два дня должны быть, наверное, уже в понедельник. Мы кормили две с половиной тысячи детей — шесть школ, девять садиков. То, что у нас якобы договоренность с администрацией, ничего не могу сказать, не думаю, что на такое пойдут. Мы не готовим, только привозим продукты в школу, например, чай, крупы, мясо, овощи. Вот в Нижнекамске тоже какой-то вирус, одна учительница говорила, что ничего не ела, а тоже плохо себя почувствовала. В школе есть продукты, мы привозим на две недели, скоропортящееся привозили каждый день. Ждем результатов анализов, — недоумевает Гильфанова.

«Все это впервые, ничего негативного до этого не было замечено»

В Следственном комитете заметили, что по поводу компании-поставщика продуктов пока нет никакой информации, но в пресс-службе Актанышского района назвали ту же фирму — ООО «Граф Плюс».

Ресторан «Актаныш». Фото google.ru/maps

— Все дети выписаны, у них стабильное состояние. Тендер выиграл «Граф Плюс», поэтому они стали поставлять продукты. Все это впервые, ничего негативного до этого не было замечено. Вся процедура по выбору компании проходила по законодательству через торги. Что касается какой-то договоренности с администрацией района, то ничего такого ни разу не было, такого не может быть, — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь Актанышского района Лейсан Тимерова.

По данным системы «Спарк-интерфакс», ООО «Граф Плюс» зарегистрировано в Актаныше на проспекте Мира, 56. По этому же адресу находится местная гостиница «Актаныш», где и работает небезызвестный ресторан, многие его так и называют «Актаныш». Со слов местных жителей, точка общепита известна еще с 1970-х годов, но два–три года назад у нее сменился владелец, после чего начался активный выход на школы и детсады (на самом деле в мае 2015 года Гильфанова продала свою половину фирмы Гимаевой и та стала единоличным собственником). Фирма зарегистрирована в апреле 2014 года, основной вид деятельности — предприятие общественного питания по прочим видам организации питания, директор и учредитель Алия Гимаева. Уставной капитал — 15 тысяч рублей, выручка от продажи по данным на 31 декабря 2016 года 17 млн 235 тысяч рублей. При этом у предприятия есть несколько дополнительных видов деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность грузового автотранспорта, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Всего девять дополнительных видов. На сегодня ООО «Граф Плюс» заключило 65 госконтрактов на 45 млн 256 тысяч 724 рубля с детскими садами и школами Актанышского, Муслюмовского и Тукаевского районов. Есть среди заказчиков и Актанышская ЦРБ, та самая, куда детей увезли с пищевым отравлением. Многие контракты заключены непосредственно перед началом учебного года.

Среди заказчиков ООО «Граф Плюс» и Актанышская ЦРБ, куда детей увезли с пищевым отравлением. Фото zdrav.tatar.ru

Напомним, случаи с отравлением детей в общеобразовательных школах далеко не редкость. В июле этого года были осуждены директор и повариха казанбашской школы в Арском районе, чьи халатность и грубое нарушение санитарных норм привели к отравлению 46 человек.