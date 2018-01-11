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Смерть на лыжне: «Я хоть и депутат, просто растерзала бы его!»

15:50, 11.01.2018 25

«Реальное время» проводило в последний путь убитую жительницу Нижнекамска Гульшат Котенкову и оценило безопасность казанских лесопарков

Смерть на лыжне: «Я хоть и депутат, просто растерзала бы его!» Фото: travel-picture.ru

Сегодня в Следкоме по РТ ждут результат экспертизы, которая даст ответ на вопрос — был ли убийца лыжницы в Нижнекамске еще и насильником. Несмотря на составленный фоторобот предполагаемого преступника, задержать его пока не удалось. Казанские лыжники, как выяснилось, тоже не чувствуют себя защищенными в городских лесопарках. Правда, чаще им досаждают бродячие собаки и летящие с гор «всадники» на «ватрушках». Что до преступников, то им стоит знать — за год в казанских парках появилось 270 камер видеонаблюдения. Глава Минспорта РТ считает: нужны комплексные меры. Подробности в материале «Реального времени».

Отец убитой о преступнике: «Он свое получит»

Тело 28-летней Гульшат Котенковой ее родным судмедэксперты отдали сегодня около 3 часов ночи. Утром попрощаться с ней в Центральную соборную мечеть Нижнекамска пришли более 200 человек. В их числе самые близкие убитой, волонтеры, принимавшие участие в ее поисках, и коллеги из трактира «Старый амбар», одним из коронных блюд которого была пицца «от Гульшат».

«Девочка была прекрасная. Всем хотела помогать. Добросовестная, отзывчивая», — вспоминает дочку Эльфир Шайхиев. О ее убийце он говорит почти спокойно: «Он свое получит… Я немножко прожил и по жизни знаю — каждый получает свое».

Эльфир Шайхиев об убийце дочери говорит почти спокойно...

Прибывшая на похороны из Башкортостана Светлана Садыкова высказалась куда эмоциональнее — она пожелала здоровья человеку, который найдет виновного в убийстве Гульшат. «У нас в поселке Серафимовское за такое растерзали человека… Я бы тоже растерзала его в конце концов, хоть я и депутат сельского совета. Я за то, чтобы таких людей просто убивали», — призналась Садыкова. И пожелала мужу покойной вырастить их общую дочку. Малышке 6 января исполнилось ровно полгода.

Имам-мухтасиб Нижнекамского района, имам-хатыб Центральной соборной мечети Нижнекамска Салих Ибрагимов рассказал «Реальному времени» — погибшую в мечети знали: она совершала намазы, соблюдала уразу. Семья была религиозной. «Об этой трагической гибели мы узнали вчера. Мы уже были готовы к тому, чтобы совершить необходимые погребальные действия, — пояснил Салих хазрат. — В нашем специальном центре омовения усопших при мечети эту девочку омыли наши апалар (женщины), обернули в кафан (саван). В 10 утра прошла джаназа (заупокойная молитва, — прим. ред.)».

Светлана Садыкова пожелала здоровья человеку, который найдет виновного в убийстве Гульшат

Орудие преступления — «розочка»?

Похоронили Гульшат Котенкову на городском кладбище. А на учебно-тренировочной базе «Алмаш» и сегодня не пустует лыжня. Одна из трасс проходит буквально в 300 метрах от места, где была убита молодая женщина. Напомним, 9 января Гульшат и Евгений Котенковы с полугодовалой дочкой приехали на базу покататься. Жена взяла лыжи в прокате и встала на лыжню, муж с ребенком остались ее ждать. Но Гульшат не вернулась. Евгений поднял тревогу, и при поддержке поисковиков группы «След» поздно ночью в «Алмаш» выдвинулись около 200 волонтеров. Прошли пешком территорию дважды, все надеялись, что найдут женщину живой. Но эксперты насчитали на теле Гульшат 11 колото-резаных ран в области головы и шеи.

Первоначально рассматривались версии о нападении группы, однако более тщательное обследование места происшествия показало — преступник действовал один. По оперативным данным, он сначала оглушил лыжницу, а затем оттащил ее тело к кирпичному строению, где раньше, возможно, находилась насосная станция. На снегу остались характерные следы волочения. Дальше жертву начали раздевать, и тут она, вероятнее всего, очнулась и стала сопротивляться. И тогда преступник схватил первое, что было под рукой. Поначалу в Следкоме сообщали — убийца использовал нож, однако позже по характеру ран эксперты установили — они нанесены осколком битой бутылки. На одном из таких осколков, как утверждают источники «Реального времени», была найдена кровь убитой.

На учебно-тренировочной базе «Алмаш» одна из трасс проходит буквально в 300 метрах от места, где была убита молодая женщина

Также внимание криминалистов привлекли бутылки от водки и пива, скопившиеся в брошенном здании на территории базы. Не исключено, что на них могли остаться отпечатки пальцев или слюна преступника. Кстати, не исключается, что в насосной убийцу ожидал сообщник. Со слов работников и посетителей базы в полиции составлены фотороботы нескольких неизвестных людей. Накануне в соцсетях прошла информация о задержании двух подозреваемых, однако в МВД и Следкоме ее опровергли.

Эксгибиционисты, бродячие собаки и «ватрушки»

Убийство Гульшат Котенковой — не первая трагедия в парке. В августе 2011 года на Лебяжьем была убита 17-летняя студентка Казанской академии правосудия Даша Максимова. Эксперты установили — она стала жертвой сексуального насилия. Преступление не раскрыто до сих пор.

В Горкинско-Ометьевском лесу сегодня к приезду корреспондента «Реального времени» было многовато лыжников для утра буднего дня. Лидия Мамакова катается в этом лесу около 25 лет и говорит — с реальными опасностями здесь не сталкивалась. Однако отмечает: сейчас трасса кажется менее безопасной, чем до благоустройства лесопарковой зоны.

В Горкинско-Ометьевском лесу сегодня было многовато лыжников для утра буднего дня. Фото Максима Платонова

— Два года назад лыжня была в центре — у всех на виду, а сейчас ты углубляешься в лес… Но я катаюсь уже давно и ни с чем опасным не сталкивалась, — рассказывает лыжница.

Говоря о случившемся в Нижнекамске, Лидия Мамакова тяжело вздыхает: «Надеюсь, все-таки люди катаются не по одному — и спортсмены выходят, и школьники. Я просто сейчас иду и вдруг вспомнила [об убийстве в Нижнекамске] и ахнула!»

Другую любительницу лыжного бега, Алию Черкасину, сегодня уже на подходе к Горкинско-Ометьевскому лесу бдительные пенсионерки предупредили о недавней трагедии, посоветовав быть осторожнее.

— Я не здесь каталась, а глубже пошла, но в итоге стало немного страшно, и я вернулась и уже каталась по краю леса, — говорит Алия.

По ее словам, обычно она в одиночку в лес не ходит — выезжают всей семьей. Сегодняшний день стал исключением — родные на работе, а у нее — отпуск.

— В принципе, народа много. Хотя вчера каталась на Дубравной — там людей побольше. Но там за компанию каталась и особо даже не задумывалась о безопасности. А когда одна и с таким предупреждением на входе в лес — становится немного страшно, ведь наша фантазия богатая, — поясняет девушка.

Парк Горького — излюбленное место многих казанцских лыжников. Фото Максима Платонова

Куда оживленнее сегодня утром было в парке Горького. Татьяна Аксенова — одна из тех, кто помнит парк еще задолго до его реконструкции. Она ходит на лыжах по этому лесу уже 50 лет и знает, что в последние годы в парке функционирует система видеонаблюдения. Опасных для себя и окружающих случаев Аксенова не припомнит. Правда, по ее словам, периодически «радуют» постояльцев парка эксгибиционисты. «В прошлом году появился парень, где мы в городки играем. Он зашел за городки у решетки и… Это больные люди», — вспоминает Татьяна Аксенова.

Она добавляет, что старается соблюдать осторожность: если видит, что на лыжной трассе больше никого нет, на всякий случай возвращается в парк.

У тренеров и воспитанников казанской ДЮСШ по лыжным гонкам есть претензии к безопасности мест массового отдыха посерьезнее. «У нас по городу 8 базовых учебно-тренировочных площадок — в Дербышках, Юдино, Залесном, на Горках. Все в лесопарковых зонах. Но вот в районе лесного массива у озера Изумрудного (Карьер) мы тренировки проводить не можем — там много бродячих собак», — рассказывает замдиректора ДЮСШ Марина Андронова.

Сложнее, по ее словам, проводить тренировки и в выходные: «Очень много гуляющих на «ватрушках» катаются, а если дети летят с горы, а спортсмены бегут внизу или в гору — возможно столкновение». Именно из-за встреч с «саночниками» в Горкинско-Ометьевском лесу лыжную трассу оградили забором. Других огражденных трасс в Казани нет. Как нет и страховки от ЧП, подобных нижнекамскому. На вопрос о полицейских в парках — лыжные тренеры отвечают: видели их, но лишь на больших соревнованиях.

Из-за встреч с «саночниками» в Горкинско-Ометьевском лесу лыжную трассу оградили забором. Фото Максима Платонова

Глава Минспорта РТ: «Специальных трасс для министров нет»

Глава Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов сегодня в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что нижнекамская трагедия к спорту имеет лишь косвенное отношение. Но тут же добавил: «Мы не отстраняемся от проблемы и примем какие-то меры в рамках своей компетенции, но тут надо смотреть шире и принимать комплексные меры».

— Это ужасное убийство. Но оградить все трассы, наверное, практически невозможно, — заявил министр.

— А там, где вы катаетесь, никаких ЧП не было?

— Нет. Я катаюсь везде — специальных трасс для министров нет. И плаваю, и бегаю там, где это делают другие люди. В Дербышках, в Васильево, в Кировском районе.

В УВД Казани на вопрос о преступности в 28 казанских парках отвечают — отдельная статистика не ведется. Впрочем, отмечают, что в минувший Год парков в столице Татарстана для безопасности отдыхающих было сделано немало. В частности, число камер видеонаблюдения в парках выросло до 270. Больше всего их в Горкинско-Ометьевском лесопарке — 70, поменьше в парке Горького — 53, в парке «Крылья Советов» — 46 видеокамер.

Безопасность гуляющих в парке Горького обеспечивают 53 камеры видеонаблюдения. Фото Максима Платонова

Безопасность гуляющих в парке Урицкого обеспечивают 37 электронных «дозорных», а в Лядском садике и «ДК Химиков» — по 25. В парке Победы камер установлено лишь 14, зато только здесь имеется круглосуточный стационарный полицейский пост, который отвечает за безопасность и прилегающей к парку территории. Для сравнения: в парке «Черное озеро», что под окнами сотрудников центрального аппарата МВД по РТ, работают 6 камер видеонаблюдения. Правда, недавно именно в этом охраняемом парке неизвестные вандалы побили фонари.

Второй стационарный пост полиции действует в парке Горького, с 4 часов дня до 2 часов ночи. Причем о его существовании пока мало кто знает — пост размещен в здании стадиона «Трудовые резервы». Впрочем, по словам пресс-секретаря УВД Казани Марии Киямутдиновой, патрульные экипажи полиции ежедневно наведываются в парки на своей территории. А летом к охране порядка подключают еще и конные патрули в районе трех озер — Лебяжьего, Изумрудного и Глубокого.

Ирина Плотникова, Мария Горожанинова, Тимур Рахматуллин
ПроисшествияОбщество
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 11 янв
    Пусть Аллах введет погибшую в сады Рая! И даст терпения ее близким!
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  • Анонимно 11 янв
    Ходаем сакласын.
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    Анонимно 14 янв
    подумайте каково родственникам какая боль и какие думки
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  • Анонимно 11 янв
    злодея найти и наказать
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  • Анонимно 11 янв
    Зря потратили деньги на забор в Ометьевском лесу. Ватрушники с детскими колясками заезжали, в праздники ни одного маленького склона свободного не было. Можно сказать лыжников выдавили от туда((
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  • Анонимно 11 янв
    Бедная женщина-хотела немного отдохнуть, а нашла смерть. Очень ее жалко, а еще ее дочь- Осталась без мамы.
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  • Анонимно 11 янв
    Говорят, же есть задержанный. был судим за изнасилование.
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  • Анонимно 12 янв
    Безумно жалко... но как она совершавшая намазы и державшая уразу вышла замуж за русского или он тоже был мусульманином?!
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    Анонимно 12 янв
    Бог един! Главное, не в национальности, а что она нашла свою любовь!
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    Анонимно 12 янв
    хвати вам делить народ по сортам-Пустое это! ,после смерти лежать и разлагаться в одной земле будут абсолютно одинаково и бедные и богатые и христиане и мусульмане и кришнаиты и даже...атеисты!!!
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  • Нелли Яковлева 12 янв
    Главное, чтобы поймали действительно убийцу!
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  • Анонимно 12 янв
    Если действительно поймали виновного, то сначала его на пытки адские, а потом казнить.
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    Анонимно 19 янв
    перед тем как чикатилу поймать, там тоже десяток на себя эти убийства взяли
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  • Владимир Нещерецкий 12 янв
    Всю жизнь в парках убивали, насиловали, грабили...наивность и беспечность - две вещи которые губят людей...знать правила жизни должны все - одно из них гласит что одному делать нечего в парке...насильники всегда в таких местах ищут жертву, а их в обществе очень много... к сожалению... жаль молодую маму...
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    Анонимно 14 янв
    люди поймите раз и навсегда где имеется место быть скоплению людей там должно быть соответствующая безопасность ну когда же силовики поймут это ну ведь уже 21 век не будте дурилами ааааа
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    Анонимно 14 янв
    ну сколько еще надо жертв штобы это понять ну все же люди грамотные ну сколько еще об этом говорить каждый раз это жизнь человека
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    Анонимно 14 янв
    как жаль эту женщину ни в чем не виновную море слез
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    Анонимно 14 янв
    прежде чем наказать надо доказать это огромная работа
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  • Анонимно 14 янв
    вывод один силовикам надо работать а не алкашей собирать по дворам
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  • Анонимно 14 янв
    гульшат это наша с вами потеря и боль она приняла смерть из за нас всю жизнь свою буду терзать сам себя из за того что не смогли ее уберечь
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  • Анонимно 14 янв
    я обливаюсь слезами наша гульшат приняла смерть из за нашей с вами халатности
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  • Анонимно 14 янв
    гульшат прости нас мы все виноваты перед тобой
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  • Анонимно 15 янв
    Чтобы выявить и поймать таких насильников - я бы регулярные рейды проводил с помощью специально обученных ментов-приманок. В нелюдных местах - на лыжне, в парках, ночью в городе. Правда это очень опасно, нужна защита хорошая для приманки. Но как хочется этих уродов напугать до смерти, чтобы обделались ..Затем изолировать их от общества.
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    Анонимно 19 янв
    приманки это хорошо,но только это в сериалах улицы разбитых фонарей. В нижнекамске как показали последние события в мвд показания только выбивать силой умеют
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  • Анонимно 24 янв
    Пусть земля будем пухом. Соболезную семье и близким Гульшат. Аллах сакласын нас всех от таких ненормальных людей!
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