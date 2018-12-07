Бастрыкин возбудил дело против отставной судьи из Казани

В Казани началось расследование уголовного дела в отношении мировой судьи в отставке. По данным близких к следствию источников «Реального времени», в коррупционных преступлениях подозревают Эльмиру Зиганшину, дело против нее возбуждено на этой неделе лично главой Следкома России Александром Бастрыкиным.

Напомним, в мае «добро» на привлечение Зиганшиной к уголовной ответственности дала Квалифколлегия судей Татарстана, удовлетворив ходатайство руководителя СКР. В сентябре с этим решением, несмотря на возражения представительницы мировой юстиции, согласилась Высшая квалифколлегия судей РФ.

В ходатайстве Следкома фигурировали сразу восемь эпизодов посредничества во взяточничестве и покушения на таковое. Теперь по ним возбуждено дело. Его фабулу органы следствия не раскрывают.

Сама Зиганшина уже отвечала на подозрения в свой адрес: «Какими-либо объективными доказательствами моя причастность к совершению данных преступлений, полагаю, не доказана».

Ранее по поручению Бастрыкина в Казани была проведена проверка информации СМИ об угрозах коллекторов ветерану Великой Отечественной войны, по результатам которой возбудили уголовное дело.