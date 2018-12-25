Источник: Генерал Николаев может возглавить Совбез РТ

Фото: Реальное время

Как утверждают источники «Реального времени», подавший в отставку с поста и.о. главы Следкома по РТ Павел Николаев может быть назначен секретарем Совета безопасности Татарстана.

Вакансия на эту должность образовалась в ноябре — когда прежний секретарь Совбеза Айрат Шафигуллин пересел в кресло главы УФАС по РТ, покинутое ради руководства Комитетом по тарифам РТ Александром Груничевым.

На кресло секретаря Совбеза, по данным источников «РВ» в правоохранительных органах, претендуют еще два генерала — экс-руководитель УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин и бывший замглавы МВД РТ Андрей Вазанов.

Напомним, о своей отставке генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев объявил сегодня на итоговой коллегии регионального управления Следкома. Как утверждают источники «Реального времени», он сказал теперь уже бывшим подчиненным, что намерен остаться в Казани.